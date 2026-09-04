Dimarco a exprimé son immense gratitude en recevant ce prix, tout en soulignant son désir de continuer à améliorer son apport offensif pour l’Inter.

« Recevoir un prix comme celui-ci est unique, a déclaré Dimarco. La saison dernière, j’ai établi le record de passes décisives, et cette saison, je veux faire encore mieux. »

Le capitaine Lautaro Martinez a lui aussi reçu des distinctions de la part de ses collègues professionnels. « C’est toujours un honneur de recevoir les votes de ses collègues, a déclaré Lautaro. Nous avons un grand groupe et avons réalisé une saison fantastique. »