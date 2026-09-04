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Roi Dimarco ! La star de l’Inter sacrée roi de Serie A, mais admet une inquiétude au sujet de son contrat
L’Inter domine le Gran Gala del Calcio
L’Inter a vécu une soirée triomphale lors du Gran Gala del Calcio, en remportant officiellement le prix de club de l’année en Serie A. La principale récompense individuelle est revenue au piston Federico Dimarco, élu joueur de l’année en Serie A par ses pairs.
L’équipe de la saison faisait la part belle à l’Inter, aux côtés de stars venues de tout le championnat.
Le onze retenu comprenait Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez et Donyell Malen.
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Dimarco et Lautaro savourent cette reconnaissance
Dimarco a exprimé son immense gratitude en recevant ce prix, tout en soulignant son désir de continuer à améliorer son apport offensif pour l’Inter.
« Recevoir un prix comme celui-ci est unique, a déclaré Dimarco. La saison dernière, j’ai établi le record de passes décisives, et cette saison, je veux faire encore mieux. »
Le capitaine Lautaro Martinez a lui aussi reçu des distinctions de la part de ses collègues professionnels. « C’est toujours un honneur de recevoir les votes de ses collègues, a déclaré Lautaro. Nous avons un grand groupe et avons réalisé une saison fantastique. »
La douleur de la Ligue des champions a nourri son ascension
Dimarco a attribué sa récente transformation dans sa carrière à l’expérience douloureuse de la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, utilisant ce chagrin comme source de motivation.
« Ma révélation ? Tout a commencé après la finale de Ligue des champions perdue contre le PSG, qui nous a poussés à donner absolument tout », a expliqué Dimarco.
Cependant, le piston a également évoqué sa situation contractuelle actuelle, révélant que les négociations autour d’une prolongation n’ont pas encore commencé.
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Le focus se tourne vers la rencontre contre Naples
Malgré sa réussite individuelle, Dimarco a admis sa déception que des discussions avec les dirigeants de l’Inter au sujet d’un nouveau contrat n’aient pas eu lieu.
« Renouvellement ? Malheureusement, nous n’en avons pas parlé », a reconnu Dimarco. « J’espérais que cela se produirait après la performance de la saison dernière. »
Néanmoins, Dimarco a assuré que sa priorité immédiate restait ses obligations sur la scène nationale. « Maintenant, je veux rester concentré sur le match contre Naples », a-t-il ajouté. « Nous n’avons pas réussi à gagner contre eux depuis trop longtemps. »
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