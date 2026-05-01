Le Brésil regorge de talents offensifs, mais Carlo Ancelotti ne peut se passer d’aucun de ses attaquants vedettes, surtout ceux avec lesquels il a déjà triomphé. Cependant, l’ancien mentor du Real Madrid devra se passer de Rodrygo cet été : le joueur s’est déchiré le ligament croisé antérieur (LCA) début mars.

À peine revenu d’une précédente blessure, l’attaquant s’est effondré en se tenant le genou droit lors de la victoire madrilène contre Getafe. Les examens du lendemain ont confirmé ses pires craintes, l’écartant ainsi de l’occasion de se rattraper après avoir vu son penalty arrêté lors de la défaite aux tirs au but de la Seleção face à la Croatie en quarts de finale du tournoi 2022.

Le Brésil est particulièrement frappé par les blessures en cette période de préparation, puisque son coéquipier madrilène Eder Militao pourrait également manquer la Coupe du monde après une opération à la cuisse en avril. Déjà touché par deux ruptures des ligaments croisés antérieurs des genoux en quinze mois, le défenseur central ne devrait pas revenir avant octobre.

Ancelotti s’inquiète par ailleurs de la disponibilité du jeune Estevao, qui mène une course contre la montre pour prouver sa forme physique après une lésion aux ischio-jambiers subie en avril, laquelle devrait d’ailleurs mettre fin à sa saison avec Chelsea.