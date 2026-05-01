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Tom Maston

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Rodrygo, Xavi Simons et plusieurs autres cadors du ballon rond pourraient manquer la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
Brésil
Rodrygo
Eder Militao
France
H. Ekitike
Pays-Bas
X. Simons
Allemagne
S. Gnabry
Etats-Unis
Mexico
FEATURES

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Après des années de préparation, des éliminatoires riches en rebondissements et un cortège d’actualités – bonnes comme mauvaises – concernant la compétition phare de la FIFA, joueurs et entraîneurs peaufinent leurs derniers réglages avant de converger vers les États-Unis, le Mexique et le Canada en juin, pour le plus grand tournoi international de football jamais organisé.

À moins de deux mois du coup d’envoi de la compétition à Mexico, prévu le 11 juin, la fièvre monte chez les supporters du monde entier. Pourtant, plusieurs grands noms du ballon rond ont déjà déclaré forfait à cause de blessures, même légères, survenues ces dernières semaines.

Si certaines stars mondiales sont déjà certaines de ne pas briller en raison de la non-qualification de leur sélection, une liste croissante de joueurs voit son rêve de représenter son pays cet été s’envoler pour des raisons indépendantes de leur volonté.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brésil)

    Le Brésil regorge de talents offensifs, mais Carlo Ancelotti ne peut se passer d’aucun de ses attaquants vedettes, surtout ceux avec lesquels il a déjà triomphé. Cependant, l’ancien mentor du Real Madrid devra se passer de Rodrygo cet été : le joueur s’est déchiré le ligament croisé antérieur (LCA) début mars.

    À peine revenu d’une précédente blessure, l’attaquant s’est effondré en se tenant le genou droit lors de la victoire madrilène contre Getafe. Les examens du lendemain ont confirmé ses pires craintes, l’écartant ainsi de l’occasion de se rattraper après avoir vu son penalty arrêté lors de la défaite aux tirs au but de la Seleção face à la Croatie en quarts de finale du tournoi 2022.

    Le Brésil est particulièrement frappé par les blessures en cette période de préparation, puisque son coéquipier madrilène Eder Militao pourrait également manquer la Coupe du monde après une opération à la cuisse en avril. Déjà touché par deux ruptures des ligaments croisés antérieurs des genoux en quinze mois, le défenseur central ne devrait pas revenir avant octobre.

    Ancelotti s’inquiète par ailleurs de la disponibilité du jeune Estevao, qui mène une course contre la montre pour prouver sa forme physique après une lésion aux ischio-jambiers subie en avril, laquelle devrait d’ailleurs mettre fin à sa saison avec Chelsea.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (France)

    En matière de profondeur offensive, seule la France peut tenir la comparaison avec le Brésil. Didier Deschamps, pour son dernier tournoi à la tête des Bleus, dispose d’un quatuor capable de faire la différence : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. Didier Deschamps devra toutefois se passer d’Hugo Ekitike, victime en avril d’une rupture du tendon d’Achille qui devrait l’écarter des terrains jusqu’à la fin de l’année 2026.

    L’attaquant, qui n’a fait ses débuts internationaux qu’en septembre, s’était rapidement imposé dans les plans de Deschamps grâce à une première saison convaincante à Liverpool (17 buts sous les ordres d’Arne Slot), couronnée par le but de la victoire lors du match amical face au Brésil en mars. Il devra toutefois suivre la compétition depuis les tribunes cet été.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Pays-Bas)

    Qualifiés pour les demi-finales de l’Euro 2024, les Pays-Bas envisagent sérieusement de briguer le titre cet été. Toutefois, leurs espoirs ont subi un coup d’arrêt fin avril lorsque Xavi Simons s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors d’un match de Tottenham contre les Wolves.

    Si le jeune meneur a connu des difficultés à trouver sa régularité lors de sa première saison en Premier League après son arrivée en provenance du RB Leipzig, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de Ronald Koeman durant le cycle actuel de la Coupe du monde. Sa capacité à créer de toutes pièces des occasions manquera cruellement à une équipe des Oranje déjà pauvre en profils capables de faire basculer un match.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Allemagne)

    L’Allemagne aborde la Coupe du monde avec quelques incertitudes concernant son pouvoir de feu sur les terrains nord-américains. Julian Nagelsmann comptait donc sur Serge Gnabry pour animer l’attaque de la Mannschaft, lui qui a trouvé le chemin des filets lors de quatre des sept dernières sorties de la sélection.

    Après une saison 2023-2024 de haut niveau au Bayern Munich, où il évoluait en soutien d’une attaque menée par Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz, l’ailier avait dépassé la barre des dix buts et des dix passes décisives. Mais une déchirure de l’adducteur survenue à l’entraînement en avril le contraint, comme en 2018, à déclarer forfait pour la compétition.

  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    Patrick Agyemang (États-Unis)

    Si aucun joueur ne souhaite manquer la sélection pour une Coupe du monde, c’est encore plus douloureux pour ceux qui devaient représenter le pays hôte. Il est donc difficile de ne pas éprouver de la compassion pour l’attaquant américain Patrick Agyemang, qui manquera le tournoi après avoir subi une grave blessure au tendon d’Achille alors qu’il jouait pour Derby County en avril.

    Même s’il n’était pas encore certain de figurer dans les plans de Mauricio Pochettino, l’attaquant avait participé aux deux rencontres amicales de mars, trouvant le chemin des filets contre le Portugal et portant ainsi son total à six buts en quatorze sélections. Auteur de dix buts en Championship lors de sa première saison avec Derby, après son départ de Charlotte FC l’été dernier, il constituait une option précieuse en sortie de banc, désormais inutilisable pour Pochettino.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Mexique)

    Le Mexique, coorganisateur de la compétition, vient de subir un coup dur à la veille du tournoi : son gardien titulaire Luis Ángel Malagón s’est déchiré le tendon d’Achille lors d’un match avec le Club América en Ligue des champions de la CONCACAF. « El Tri » devra donc se passer, pour cette épreuve, du vainqueur du Gant d’or de la Gold Cup 2023.

    Si le rêve de Coupe du monde de l’un s’arrête net, il offre à un autre l’occasion de briller : l’absence de Malagon devrait ainsi profiter au vétéran Guillermo Ochoa, qui pourrait disputer sa sixième Coupe du monde à la veille de son 41^e anniversaire.