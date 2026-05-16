AFP
Traduit par
Rodri se dit « serein » au sujet de ses négociations contractuelles avec Manchester City, le milieu de terrain préférant se concentrer sur la course au titre de Premier League contre Arsenal
Rodri s'est imposé comme l'élément sans doute le plus indispensable de la machine tactique de Pep Guardiola, mais des interrogations concernant son avenir à long terme ont commencé à circuler. Alors que le club tient à retenir son meneur de jeu avec un nouveau contrat mirobolant, le joueur lui-même reste serein alors que la saison touche à sa fin.
Dans des propos relayés par Marca, le milieu de terrain a fait taire les spéculations : « Je suis serein. Pour être honnête, je ne pense pas beaucoup à mon avenir pour l’instant, car j’ai une autre priorité. Je ne pense qu’à ce que mon club termine la saison avec le plus de titres possible – nous avons la chance de remporter la Premier League – puis à la Coupe du monde. »
- Getty Images Sport
Tous les regards restent tournés vers la course au titre d’Arsenal.
Rodri a mis ses négociations contractuelles entre parenthèses, priorisant l’intensité de la course au titre en Premier League. Arsenal presse les champions en titre, et le milieu espagnol sait qu’un seul faux pas pourrait offrir l’avantage à l’équipe de Mikel Arteta dans les dernières semaines de la saison.
Il a précisé : « Comme je l’ai déjà dit, je ne pense qu’à mon équipe et à terminer la saison avec le plus de titres possible. Nous avons la chance de remporter la Premier League, puis la Coupe du monde. Pour l’instant, je ne pense pas beaucoup à mon avenir. Je vais être honnête avec vous, car il y a une autre priorité. »
Un retour prudent à la compétition
Le pilier du milieu de terrain de City a fait samedi son retour tant attendu sur la pelouse, contribuant à la huitième victoire de son club en FA Cup, acquis 1-0 face à Chelsea en finale. Rodri avait manqué les cinq précédents matchs en raison d’une blessure à l’aine, et il admet que sa convalescence a été un véritable « yo-yo » émotionnel.
« Choisir le moment de mon retour n’a pas été facile, car j’essayais de me convaincre tout en étant envahi par le doute », a expliqué l’Espagnol. « J’avais également des doutes avant le coup d’envoi du match aujourd’hui, mais tout s’est très bien terminé, et ces soixante minutes ont fait beaucoup de bien à mon corps. »
Même s’il admet ne pas être encore à 100 % de sa condition physique optimale, il se dit confiant : il sera au meilleur de sa forme d’ici quelques semaines.
- AFP
Pas de précipitation pour Rodri
Avec deux buts marqués en 32 matchs sous le maillot de City depuis le début de la saison, Rodri est toujours sous contrat jusqu’en 2027. Ce calendrier offre une large marge de manœuvre au club comme au joueur, éloignant toute pression immédiate sur le marché des transferts.