Rodri s'est imposé comme l'élément sans doute le plus indispensable de la machine tactique de Pep Guardiola, mais des interrogations concernant son avenir à long terme ont commencé à circuler. Alors que le club tient à retenir son meneur de jeu avec un nouveau contrat mirobolant, le joueur lui-même reste serein alors que la saison touche à sa fin.

Dans des propos relayés par Marca, le milieu de terrain a fait taire les spéculations : « Je suis serein. Pour être honnête, je ne pense pas beaucoup à mon avenir pour l’instant, car j’ai une autre priorité. Je ne pense qu’à ce que mon club termine la saison avec le plus de titres possible – nous avons la chance de remporter la Premier League – puis à la Coupe du monde. »