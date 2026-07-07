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Rodri s’adresse à Bernardo Silva après l’altercation qui a opposé les anciens coéquipiers de Manchester City à la fin de la victoire de l’Espagne face au Portugal en Coupe du monde
Merino offre la victoire à l'Espagne
L'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à un but décisif inscrit à la 91^e minute par le remplaçant Mikel Merino, qui a permis à son équipe de battre le Portugal 1-0 lors de leur match des huitièmes de finale à Dallas. Cependant, les gestes provocateurs de Rodri, le milieu de terrain de la Roja, ont déclenché une vive altercation qui a terni la rencontre. Cet incident, chargé d'émotion, a été exacerbé par la pression intense du football international, qui a finalement mis à l'épreuve le professionnalisme de ces deux stars de haut niveau.
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Rodri présente ses excuses publiques
Rodri, qui a dominé le milieu de terrain avec 106 touches de balle et 87 passes réussies, a immédiatement cherché à apaiser les tensions. Le lauréat du Ballon d’Or a reconnu son erreur après avoir célébré une occasion manquée par le meneur de jeu portugais, qui est également son ancien coéquipier en club.
Après la rencontre, il a confirmé devant les médias : « Je l’ai déjà dit, j’ai commis une erreur en célébrant son échec. Je lui ai présenté mes excuses immédiatement, mais l’affaire en reste là grâce à la confiance qui nous lie, et c’est tout. »
Une nouvelle ère s’ouvre pour le Portugal
La tête manquée de Silva dans les dernières secondes a accentué l'énorme frustration du Portugal, tandis que l'avenir international de Cristiano Ronaldo reste incertain après l'élimination de son équipe. Les champions d'Europe 2016 s'apprêtent à tourner la page, le sélectionneur Roberto Martinez ayant confirmé sa démission. Pour remplacer l'Espagnol, le technicien expérimenté Jorge Jesus pointe déjà comme le grand favori.
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Un match difficile contre la Belgique nous attend
L'Espagne doit désormais se concentrer sur son quart de finale contre la Belgique, programmé à Los Angeles le vendredi 10 juillet. L'équipe de Luis de la Fuente devra faire preuve de plus de précision devant le but, après avoir peiné à se créer des occasions franches lors d'une seconde mi-temps peu inspirée face au Portugal. Il sera essentiel de conserver sa domination au milieu de terrain pour neutraliser la menace que représentent les contre-attaques rapides de la Belgique.
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