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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Rodri s’adresse à Bernardo Silva après l’altercation qui a opposé les anciens coéquipiers de Manchester City à la fin de la victoire de l’Espagne face au Portugal en Coupe du monde

Rodri
B. Silva
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Le milieu de terrain espagnol Rodri a présenté des excuses officielles à son ancien coéquipier de Manchester City, Bernardo Silva, après une vive altercation survenue sur la pelouse à la fin de leur match à élimination directe de la Coupe du monde. Cet incident houleux a éclipsé la victoire spectaculaire 1-0 de l’Espagne à Dallas, qui a permis à la « Roja » de se qualifier pour les quarts de finale et d’éliminer le Portugal.

  • Merino offre la victoire à l'Espagne

    L'Espagne s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à un but décisif inscrit à la 91^e minute par le remplaçant Mikel Merino, qui a permis à son équipe de battre le Portugal 1-0 lors de leur match des huitièmes de finale à Dallas. Cependant, les gestes provocateurs de Rodri, le milieu de terrain de la Roja, ont déclenché une vive altercation qui a terni la rencontre. Cet incident, chargé d'émotion, a été exacerbé par la pression intense du football international, qui a finalement mis à l'épreuve le professionnalisme de ces deux stars de haut niveau.


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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rodri présente ses excuses publiques

    Rodri, qui a dominé le milieu de terrain avec 106 touches de balle et 87 passes réussies, a immédiatement cherché à apaiser les tensions. Le lauréat du Ballon d’Or a reconnu son erreur après avoir célébré une occasion manquée par le meneur de jeu portugais, qui est également son ancien coéquipier en club.

    Après la rencontre, il a confirmé devant les médias : « Je l’ai déjà dit, j’ai commis une erreur en célébrant son échec. Je lui ai présenté mes excuses immédiatement, mais l’affaire en reste là grâce à la confiance qui nous lie, et c’est tout. »

  • Une nouvelle ère s’ouvre pour le Portugal

    La tête manquée de Silva dans les dernières secondes a accentué l'énorme frustration du Portugal, tandis que l'avenir international de Cristiano Ronaldo reste incertain après l'élimination de son équipe. Les champions d'Europe 2016 s'apprêtent à tourner la page, le sélectionneur Roberto Martinez ayant confirmé sa démission. Pour remplacer l'Espagnol, le technicien expérimenté Jorge Jesus pointe déjà comme le grand favori.

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  • Spain Belgium(C)Getty Images

    Un match difficile contre la Belgique nous attend

    L'Espagne doit désormais se concentrer sur son quart de finale contre la Belgique, programmé à Los Angeles le vendredi 10 juillet. L'équipe de Luis de la Fuente devra faire preuve de plus de précision devant le but, après avoir peiné à se créer des occasions franches lors d'une seconde mi-temps peu inspirée face au Portugal. Il sera essentiel de conserver sa domination au milieu de terrain pour neutraliser la menace que représentent les contre-attaques rapides de la Belgique.