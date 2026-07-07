Rodri s’adresse à Bernardo Silva après l’altercation qui a opposé les anciens coéquipiers de Manchester City à la fin de la victoire de l’Espagne face au Portugal en Coupe du monde

Rodri, qui a dominé le milieu de terrain avec 106 touches de balle et 87 passes réussies, a immédiatement cherché à apaiser les tensions. Le lauréat du Ballon d’Or a reconnu son erreur après avoir célébré une occasion manquée par le meneur de jeu portugais, qui est également son ancien coéquipier en club.

Après la rencontre, il a confirmé devant les médias : « Je l’ai déjà dit, j’ai commis une erreur en célébrant son échec. Je lui ai présenté mes excuses immédiatement, mais l’affaire en reste là grâce à la confiance qui nous lie, et c’est tout. »