Rodri révèle exactement pourquoi il a choisi de rejoindre le FC Barcelone plutôt que le Real Madrid

Le transfert a suscité d’immenses attentes, d’autant plus que Rodri est le Ballon d’Or en titre. Face aux médias, il a été interrogé sur les intenses spéculations autour de son avenir et sur l’intérêt d’autres grands clubs européens, notamment du grand rival le Real Madrid.

Rodri n’a pas esquivé au moment de confirmer que Barcelone n’était pas le seul club à vouloir sa signature, reconnaissant directement l’offre évoquée en provenance de la capitale espagnole. « Je voudrais dire que je suis très heureux d’être ici. C’est un jour spécial, un nouveau chapitre important dans ma carrière. Cela a été une décision difficile, a expliqué Rodri. D’abord parce qu’il fallait quitter City, ils m’ont tout donné et j’y ai été extrêmement heureux, et je leur serai toujours reconnaissant. Je les remercie d’avoir facilité mon départ. Barcelone a toujours été une référence mondiale pour moi, pour sa façon de comprendre le football et pour ses valeurs. C’est vrai que j’avais une autre proposition, mais le Barça était la première option et je l’ai dit à la direction. »



