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Rodri révèle exactement pourquoi il a choisi de rejoindre le FC Barcelone plutôt que le Real Madrid
Rodri réalise son transfert de rêve au FC Barcelone
Barcelone a officiellement bouclé la signature de Rodri. Le milieu de terrain est arrivé dans la ville hier et a passé avec succès sa visite médicale avant de signer un contrat qui le lie au club jusqu’en 2030.
Rodri arrive après une période très fructueuse à Manchester City, où il a remporté 13 titres. Lors de sa présentation officielle aujourd’hui, Rodri a exprimé sa joie d’avoir finalisé ce transfert après un long processus de négociation. Il a affiché son ambition d’aider Barcelone à maintenir sa domination en Liga et à franchir un cap important dans les compétitions européennes sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick.
- AFP
Refusant le Real Madrid pour le géant catalan
Le transfert a suscité d’immenses attentes, d’autant plus que Rodri est le Ballon d’Or en titre. Face aux médias, il a été interrogé sur les intenses spéculations autour de son avenir et sur l’intérêt d’autres grands clubs européens, notamment du grand rival le Real Madrid.
Rodri n’a pas esquivé au moment de confirmer que Barcelone n’était pas le seul club à vouloir sa signature, reconnaissant directement l’offre évoquée en provenance de la capitale espagnole. « Je voudrais dire que je suis très heureux d’être ici. C’est un jour spécial, un nouveau chapitre important dans ma carrière. Cela a été une décision difficile, a expliqué Rodri. D’abord parce qu’il fallait quitter City, ils m’ont tout donné et j’y ai été extrêmement heureux, et je leur serai toujours reconnaissant. Je les remercie d’avoir facilité mon départ. Barcelone a toujours été une référence mondiale pour moi, pour sa façon de comprendre le football et pour ses valeurs. C’est vrai que j’avais une autre proposition, mais le Barça était la première option et je l’ai dit à la direction. »
Impatient de travailler avec Flick et Yamal
Rodri en a également profité pour rassurer les supporters concernant sa condition physique après sa récente opération du dos. Il a précisé qu’il ne s’agissait que d’une intervention en ambulatoire et a insisté sur le fait qu’il était totalement prêt à jouer immédiatement.
L’international espagnol a exprimé une immense excitation à l’idée de partager le terrain avec de jeunes talents comme Lamine Yamal, saluant la progression spectaculaire et les performances incroyables de l’adolescent.
Par ailleurs, Rodri a mis en avant ses échanges positifs avec Flick, soulignant que les idées tactiques audacieuses de l’entraîneur sont très séduisantes. Il espère apporter sa vaste expérience à un vestiaire jeune et aider l’équipe à atteindre son objectif ultime, à savoir remporter la Ligue des champions cette saison.
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Quelle est la prochaine étape pour Rodri et Barcelone ?
Rodri doit s’entraîner demain avec ses nouveaux coéquipiers afin d’être opérationnel le plus rapidement possible. Barcelone a programmé demain soir son traditionnel match du Trophée Joan Gamper contre le club égyptien d’Al Ahly, où Rodri sera officiellement présenté aux supporters à domicile au Spotify Camp Nou avant la prochaine campagne nationale.
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