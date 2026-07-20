Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

Traduit par

Rodri remporte le Ballon d’or, Kylian Mbappé décroche le Soulier d’or : la FIFA dévoile les lauréats de la Coupe du monde 2026

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
Rodri
Kylian Mbappé

La domination de l'Espagne ne s'est pas limitée au trophée de la Coupe du monde, Rodri figurant en tête des lauréats des prix officiels du tournoi. Le Français Kylian Mbappé a remporté le Soulier d'or après avoir inscrit 10 buts, tandis qu'Unai Simon et Pau Cubarsi ont reçu des distinctions individuelles, alors que près de 6,9 millions de supporters ont assisté à cette compétition élargie à 104 matchs, disputée à travers l'Amérique du Nord.

  • Rodri remporte le Ballon d'or

    Rodri a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 : le milieu de terrain espagnol a remporté le Ballon d’or adidas à l’issue d’un vote du Groupe d’étude technique de la FIFA. Le capitaine argentin Lionel Messi a terminé deuxième du classement, tandis que la star française Kylian Mbappé a remporté le Ballon de bronze.

    • Publicité
  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Kylian Mbappé remporte le Soulier d’or

    Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’or en inscrivant 10 buts et en délivrant 4 passes décisives en 769 minutes de jeu. L’attaquant français a terminé avec deux réalisations d’avance sur Lionel Messi, auteur de 8 buts et 4 passes décisives, et lauréat du Soulier d’argent.

    Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham complète le podium en décrochant le Soulier de bronze avec sept réalisations et une passe décisive.

  • Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty

    Simon et Cubarsi figurent parmi les lauréats

    Le succès de l'Espagne s'est traduit par plusieurs distinctions individuelles : Unai Simon a été désigné meilleur gardien du tournoi et a reçu le Gant d'or adidas.

    Pau Cubarsi a été désigné meilleur jeune joueur ; ce prix récompense un joueur né le 1^(er) janvier 2005 ou après, sélectionné par le Groupe d’étude technique de la FIFA.

    Enfin, les Pays-Bas ont reçu le Trophée du fair-play de la FIFA, attribué à l’équipe classée première au classement du fair-play du tournoi.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une victoire majeure pour la FIFA

    Cette Coupe du monde élargie à 48 équipes a permis à la FIFA d’enregistrer des chiffres de fréquentation historiques. Au total, 6 810 996 supporters ont assisté aux 104 matches du tournoi, soit une affluence moyenne de 65 490 spectateurs.

    La FIFA précise que les stades ont affiché un taux de remplissage de 99,7 % de leur capacité tout au long de la compétition, témoignant de l’immense engouement suscité par cette première Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.