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Rodri remporte le Ballon d’or, Kylian Mbappé décroche le Soulier d’or : la FIFA dévoile les lauréats de la Coupe du monde 2026
Rodri remporte le Ballon d'or
Rodri a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 : le milieu de terrain espagnol a remporté le Ballon d’or adidas à l’issue d’un vote du Groupe d’étude technique de la FIFA. Le capitaine argentin Lionel Messi a terminé deuxième du classement, tandis que la star française Kylian Mbappé a remporté le Ballon de bronze.
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Kylian Mbappé remporte le Soulier d’or
Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’or en inscrivant 10 buts et en délivrant 4 passes décisives en 769 minutes de jeu. L’attaquant français a terminé avec deux réalisations d’avance sur Lionel Messi, auteur de 8 buts et 4 passes décisives, et lauréat du Soulier d’argent.
Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham complète le podium en décrochant le Soulier de bronze avec sept réalisations et une passe décisive.
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Simon et Cubarsi figurent parmi les lauréats
Le succès de l'Espagne s'est traduit par plusieurs distinctions individuelles : Unai Simon a été désigné meilleur gardien du tournoi et a reçu le Gant d'or adidas.
Pau Cubarsi a été désigné meilleur jeune joueur ; ce prix récompense un joueur né le 1^(er) janvier 2005 ou après, sélectionné par le Groupe d’étude technique de la FIFA.
Enfin, les Pays-Bas ont reçu le Trophée du fair-play de la FIFA, attribué à l’équipe classée première au classement du fair-play du tournoi.
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Une victoire majeure pour la FIFA
Cette Coupe du monde élargie à 48 équipes a permis à la FIFA d’enregistrer des chiffres de fréquentation historiques. Au total, 6 810 996 supporters ont assisté aux 104 matches du tournoi, soit une affluence moyenne de 65 490 spectateurs.
La FIFA précise que les stades ont affiché un taux de remplissage de 99,7 % de leur capacité tout au long de la compétition, témoignant de l’immense engouement suscité par cette première Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
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