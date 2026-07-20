Rodri remporte le Ballon d’or, Kylian Mbappé décroche le Soulier d’or : la FIFA dévoile les lauréats de la Coupe du monde 2026

Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’or en inscrivant 10 buts et en délivrant 4 passes décisives en 769 minutes de jeu. L’attaquant français a terminé avec deux réalisations d’avance sur Lionel Messi, auteur de 8 buts et 4 passes décisives, et lauréat du Soulier d’argent.

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham complète le podium en décrochant le Soulier de bronze avec sept réalisations et une passe décisive.