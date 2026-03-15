À l'issue du match, Rodri a livré une analyse sans détours de la situation difficile dans laquelle se trouve City. « [La course au titre est-elle terminée ?] Peut-être que oui, peut-être que non. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à nous battre », a déclaré le milieu de terrain à TNT Sports. « Nous savons que ça va être difficile, car nous avons l'expérience de ce qu'il faut pour gagner au final. Je pense que l'écart est trop important, mais nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est maintenant le moment de ne rien regretter.

Aujourd’hui, nous avons un peu montré ce qu’a été cette saison, avec des hauts et des bas, puis peut-être que la dernière passe ou le dernier tir peut faire la différence. Le football, c’est une question de buts et nous n’avons pas trouvé les joueurs capables d’en marquer suffisamment. C’est la chose la plus importante dans le football, car nous avons créé des occasions, nous avons contrôlé les matchs, mais c’est cela qui fait la différence. »