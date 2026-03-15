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Rodri reconnaît que les espoirs de titre de Manchester City pourraient être compromis, le faux pas de West Ham creusant l'écart à neuf points derrière Arsenal
La course au titre s'éloigne au London Stadium
Le match nul à l'est de Londres permet aux Gunners de Mikel Arteta de prendre une avance confortable de neuf points en tête du classement. Même si Manchester City a encore un match en retard, sa forme récente – avec seulement deux points récoltés lors de ses deux dernières rencontres de championnat – laisse penser que l'efficacité nécessaire à son habituel sprint final en fin de saison fait défaut à l'équipe actuelle de Pep Guardiola.
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Rodri reconnaît en toute franchise le retard
À l'issue du match, Rodri a livré une analyse sans détours de la situation difficile dans laquelle se trouve City. « [La course au titre est-elle terminée ?] Peut-être que oui, peut-être que non. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à nous battre », a déclaré le milieu de terrain à TNT Sports. « Nous savons que ça va être difficile, car nous avons l'expérience de ce qu'il faut pour gagner au final. Je pense que l'écart est trop important, mais nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est maintenant le moment de ne rien regretter.
Aujourd’hui, nous avons un peu montré ce qu’a été cette saison, avec des hauts et des bas, puis peut-être que la dernière passe ou le dernier tir peut faire la différence. Le football, c’est une question de buts et nous n’avons pas trouvé les joueurs capables d’en marquer suffisamment. C’est la chose la plus importante dans le football, car nous avons créé des occasions, nous avons contrôlé les matchs, mais c’est cela qui fait la différence. »
Guardiola reste combatif face à l'adversité
Malgré un écart de points de plus en plus important, Guardiola a refusé de jeter l'éponge. L'entraîneur de City a exhorté ses joueurs à garder le moral. « Ce n'est pas fini. Qui a dit ça ? Nous n'avons pas perdu. Nous allons continuer », a insisté Guardiola. « Neuf points, c'est beaucoup face à Arsenal, mais c'est ainsi. Nous avons le match [contre eux] à domicile, donc nous devons essayer jusqu'à la fin. Quand ce ne sera plus possible, nous féliciterons le champion, mais nous devons essayer. »
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Une rédemption européenne se profile à l'horizon
Si la situation en championnat semble compromise, Rodri est convaincu que City peut encore sauver sa saison en Ligue des champions. Les Blues ont une tâche titanesque à accomplir mardi : ils devront renverser un déficit de 3-0 concédé lors du match aller contre le Real Madrid à l’Etihad Stadium. C’est un obstacle qui nécessiterait l’un des plus grands retours de l’histoire du club sur la scène européenne.
« Nous sommes toujours en lice dans d’autres compétitions et mardi, nous avons un match crucial [contre le Real Madrid], que je crois sincèrement pouvoir renverser. Les joueurs qui seront sur le terrain devront marquer », a conclu Rodri. Alors que le titre de Premier League semble se diriger vers le nord de Londres, la pression repose désormais entièrement sur City pour réaliser un miracle face aux géants espagnols et maintenir ses rêves européens en vie.
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