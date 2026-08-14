AFP
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Rodri pousse pour quitter Manchester City alors que le milieu de terrain demande une autorisation spéciale pour SÉCHER l’entraînement, tandis que son transfert au FC Barcelone se rapproche de sa finalisation
Rodri demande une exemption d’entraînement en pleine rumeur l’envoyant au Barça
Le feuilleton autour de l’avenir de Rodri a pris une tournure spectaculaire, alors que le lauréat du Ballon d’Or 2024 tente de gérer son départ de l’Etihad Stadium. Bien que sa période de vacances ait officiellement pris fin ce jeudi, le milieu de terrain cherche à obtenir une dérogation spéciale pour éviter de retourner au centre d’entraînement de Manchester City vendredi matin, selon SPORT. Cette manœuvre rappelle le feuilleton autour de Ferran Torres, qui avait obtenu une marge de manœuvre similaire de la part de Barcelone alors que son transfert de 50 M€ au PSG était imminent.
Si la volonté du joueur de rejoindre le Spotify Camp Nou est totale, il est déterminé à gérer la situation de manière professionnelle. Il comprend que manquer l’entraînement pourrait être perçu comme un signe de rébellion, et il a clairement indiqué qu’il ne resterait à l’écart qu’avec l’autorisation de son employeur actuel.
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Le Barça voit sa deuxième offre rejetée
Malgré la position personnelle du joueur, City se montre un négociateur coriace. Le club anglais a déjà tenu bon face à plusieurs approches du géant catalan. Plus récemment, le Barça a vu une offre revue à la hausse d’environ 60 millions d’euros être rejetée par la direction de l’Etihad, qui refuse de revoir ses exigences à la baisse malgré l’entrée de Rodri dans la dernière année de son contrat.
Le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, a publiquement maintenu qu’il s’attendait au retour du joueur, malgré les spéculations intenses. Après un match de pré-saison à Séoul, le technicien italien s’est montré ferme sur le calendrier. « Oui, pour le moment il sera à Manchester. Il n’y a pas de nouveauté. Le 14 août, il sera de retour », a déclaré Maresca aux journalistes.
L’intervention de Flick et le camouflet du Real Madrid
L’élan derrière ce transfert a été alimenté par des conversations personnelles entre Rodri et l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Le technicien allemand aurait contacté l’Espagnol pour lui exposer sa vision tactique, convainquant le milieu de terrain qu’il serait la pierre angulaire du nouvel entrejeu du Barça.
« Par respect pour Madrid, car ils ont été exemplaires, Rodri les a informés que sa décision était de rejoindre le Barça », a déclaré l’agent de Rodri lors d’un entretien. Cette communication claire a permis de maintenir une relation respectueuse entre les parties concernées, mais elle ne laisse également aucun doute sur l’endroit où se trouve le cœur du joueur.
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Derniers obstacles dans ce feuilleton
Si la volonté du joueur est claire, l’opération dépend toujours de la capacité des deux clubs à trouver un terrain d’entente. Manchester City chercherait déjà des successeurs, avec la star de Chelsea Enzo Fernandez citée comme une cible potentielle, même si les coûts élevés liés à l’Argentin rendent un départ de Rodri encore plus sensible. City applique depuis longtemps une politique consistant à ne pas retenir des joueurs contre leur gré, mais le club n’a jamais eu la réputation de vendre ses meilleurs éléments pour un montant inférieur à leur valeur de marché.
Pour Barcelone, l’urgence est réelle. Alors que la condition physique de Frenkie de Jong reste une source de préoccupation majeure et que la saison approche à grands pas, le recrutement d’un milieu de classe mondiale est la priorité absolue de Deco et de la direction. Le club est prêt à consentir un effort important pour boucler l’opération dans les prochains jours.
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