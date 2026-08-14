Le feuilleton autour de l’avenir de Rodri a pris une tournure spectaculaire, alors que le lauréat du Ballon d’Or 2024 tente de gérer son départ de l’Etihad Stadium. Bien que sa période de vacances ait officiellement pris fin ce jeudi, le milieu de terrain cherche à obtenir une dérogation spéciale pour éviter de retourner au centre d’entraînement de Manchester City vendredi matin, selon SPORT. Cette manœuvre rappelle le feuilleton autour de Ferran Torres, qui avait obtenu une marge de manœuvre similaire de la part de Barcelone alors que son transfert de 50 M€ au PSG était imminent.

Si la volonté du joueur de rejoindre le Spotify Camp Nou est totale, il est déterminé à gérer la situation de manière professionnelle. Il comprend que manquer l’entraînement pourrait être perçu comme un signe de rébellion, et il a clairement indiqué qu’il ne resterait à l’écart qu’avec l’autorisation de son employeur actuel.



