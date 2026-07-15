Rodri, maître du football : son record et l'appel des dirigeants du Real Madrid

Et ensuite ? Son contrat avec Manchester City expirant en 2027, Rodri a été régulièrement associé au Real Madrid ces derniers mois ; un vestiaire, à l'image de ses leaders, qui l'accueillerait à bras ouverts.





Interrogé début juin sur ce scénario, le milieu de terrain a coupé court aux spéculations : « Des rumeurs sur le Real Madrid ? Ça fait partie du football. Je me concentre sur mon rôle de leader en équipe nationale, c’est ma voie. Je comprends ces rumeurs, mais je n’ai pas l’intention de perdre mon temps avec ce genre de choses. On verra après la Coupe du monde. » À partir de lundi, nous verrons quel sera le destin du numéro 16 de l’Espagne. Et nous saurons surtout s’il aura également une Coupe du monde à son palmarès.