655 passes réussies. Lors de la demi-finale de la Coupe du monde remportée 2-0 par l'Espagne face à la France, Rodri a effectué 655 passes lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ; selon Opta, il s'agit du record atteint par un joueur au cours d'une même édition, d'après les données disponibles depuis 1966. Le milieu de terrain espagnol, né en 1996, a livré une prestation magistrale sur la pelouse du Dallas Stadium, tant dans la construction du jeu qu’à la récupération. Le Ballon d’Or 2024, bien aidé par les performances exceptionnelles de Fabian Ruiz et Dani Olmo, a littéralement surclassé le milieu de terrain français, d’abord composé de Tchouaméni et Rabiot, puis de Koné en seconde période.
Traduit par
Rodri, maître du football : son record et l'appel des dirigeants du Real Madrid
IL NE MANQUE PLUS QUE LA COUPE DU MONDE
Après avoir tout remporté avec Manchester City et avoir été le pilier de l’équipe de Pep Guardiola de 2019 jusqu’en juin dernier, date à laquelle l’entraîneur catalan a fait ses adieux aux Citizens, il ne manque plus à Rodri, en sélection nationale, que la Coupe du monde, après avoir remporté l’Euro et la Ligue des Nations. Dimanche à New York, face au vainqueur du match Angleterre-Argentine, Rodrigo Hernández Cascante aura l’occasion d’atteindre également cet objectif.
Et ensuite ? Son contrat avec Manchester City expirant en 2027, Rodri a été régulièrement associé au Real Madrid ces derniers mois ; un vestiaire, à l'image de ses leaders, qui l'accueillerait à bras ouverts.
Interrogé début juin sur ce scénario, le milieu de terrain a coupé court aux spéculations : « Des rumeurs sur le Real Madrid ? Ça fait partie du football. Je me concentre sur mon rôle de leader en équipe nationale, c’est ma voie. Je comprends ces rumeurs, mais je n’ai pas l’intention de perdre mon temps avec ce genre de choses. On verra après la Coupe du monde. » À partir de lundi, nous verrons quel sera le destin du numéro 16 de l’Espagne. Et nous saurons surtout s’il aura également une Coupe du monde à son palmarès.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles