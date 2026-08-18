Getty Images
Traduit par
Rodri lance une demande malicieuse sur le numéro de maillot à son nouveau coéquipier à Barcelone, alors que la star de Manchester City atterrit pour un transfert de 65 millions de livres sterling
Barcelone conclut un énorme accord pour son point d’ancrage au milieu de terrain
Barcelone a trouvé un accord majeur pour recruter le milieu vedette Rodri en provenance de Manchester City avec un contrat de quatre ans. L’opération, estimée à environ 65 millions de livres sterling, représente un coup important pour l’équipe de Hansi Flick, qui cherche à se réinstaller au sommet du football européen. Malgré l’intérêt du rival Real Madrid, l’international espagnol est resté déterminé à rejoindre le Camp Nou tout au long des négociations.
Le milieu de terrain né à Madrid est arrivé au terminal des vols privés d’El Prat accompagné de sa famille et a brièvement évoqué son enthousiasme au sujet de ce transfert. S’adressant aux médias à son arrivée, le milieu a déclaré : « Très heureux d’arriver. Ce furent des jours intenses, mais je suis heureux que tout se soit arrangé. Jouer pour le Barça est un rêve pour moi. J’ai vraiment hâte de rencontrer mes coéquipiers, dont beaucoup que je connais déjà en sélection. Maintenant, il est temps de travailler et de donner le meilleur de moi-même. »
- Getty Images Sport
Échange de numéro de maillot demandé lors des discussions
Même avant sa présentation officielle, le milieu de terrain a déjà commencé à discuter logistique avec ses nouveaux coéquipiers. Selon Fabrizio Romano, Rodri a contacté Fermin Lopez pour lui demander son emblématique maillot floqué du numéro 16, qu’il a porté avec brio à l’Etihad Stadium. Pendant ce temps, Fermin devrait récupérer le numéro 7, récemment laissé vacant après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Un numéro également porté de manière tristement célèbre par Ousmane Dembele et Antoine Griezmann ces dernières saisons. Ce remaniement permet à la superstar qui arrive de se sentir immédiatement chez elle alors qu’elle se prépare à être la pierre angulaire du milieu de terrain de Flick pour la saison 2026-2027.
Projets futurs pour le maillot numéro neuf
Si Rodri a déjà choisi son numéro, les spéculations continuent d’enfler autour de l’emblématique numéro 9 laissé vacant après le départ de Robert Lewandowski. Un reportage de SPORT indique que Barcelone garde volontairement ce maillot pour Julian Alvarez. L’attaquant argentin, qui a brillé aux côtés de Rodri à Manchester City, reste une cible à long terme pour le club catalan, qui cherche à bâtir une force de frappe capable de dominer la Liga et la Ligue des champions pendant des années. D’autres nouvelles recrues ont déjà jeté leur dévolu sur d’autres numéros, Karim Adeyemi préférant apparemment le numéro 14.
- AFP
Manchester City recherche un remplaçant à Rodri
Le départ d’un joueur du calibre de Rodri laisse un vide béant au milieu de terrain d’Enzo Maresca, et le club de l’Etihad travaille déjà sur son remplacement. Maresca a identifié Enzo Fernandez, de Chelsea, comme sa priorité, même si le club londonien réclame pas moins de 120 M£.
Alors que le mercato entre dans sa phase finale, la pression monte sur les dirigeants de City, qui doivent décider s’ils vont s’aligner sur l’énorme prix fixé pour Fernandez. Avec Elliot Anderson déjà arrivé en provenance de Nottingham Forest, Maresca cherche à construire un entrejeu plus dynamique, surtout après une défaite 3-0 préjudiciable contre Arsenal dans le Community Shield.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles