Barcelone a trouvé un accord majeur pour recruter le milieu vedette Rodri en provenance de Manchester City avec un contrat de quatre ans. L’opération, estimée à environ 65 millions de livres sterling, représente un coup important pour l’équipe de Hansi Flick, qui cherche à se réinstaller au sommet du football européen. Malgré l’intérêt du rival Real Madrid, l’international espagnol est resté déterminé à rejoindre le Camp Nou tout au long des négociations.

Le milieu de terrain né à Madrid est arrivé au terminal des vols privés d’El Prat accompagné de sa famille et a brièvement évoqué son enthousiasme au sujet de ce transfert. S’adressant aux médias à son arrivée, le milieu a déclaré : « Très heureux d’arriver. Ce furent des jours intenses, mais je suis heureux que tout se soit arrangé. Jouer pour le Barça est un rêve pour moi. J’ai vraiment hâte de rencontrer mes coéquipiers, dont beaucoup que je connais déjà en sélection. Maintenant, il est temps de travailler et de donner le meilleur de moi-même. »