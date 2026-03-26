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Rodri lance une bombe concernant un transfert au Real Madrid, tandis que la star de Manchester City affirme qu'« on ne peut pas refuser » les géants de la Liga
Les rumeurs concernant Madrid ne veulent pas s'éteindre
Le lauréat du Ballon d'Or 2024 est depuis longtemps pressenti pour un retour dans la capitale espagnole, et ses dernières déclarations ne feront guère taire les rumeurs concernant un transfert au Bernabéu. Malgré son passé chez le rival local, l'Atlético de Madrid, le joueur de 29 ans s'est montré étonnamment ouvert à l'idée de rejoindre l'équipe d'Álvaro Arbeloa à l'avenir.
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La porte est ouverte pour un transfert au Bernabéu
Interrogé sur la possibilité de rejoindre le club aux 15 titres européens, Rodri a déclaré, selon Onda Cero : « Il me reste un an de contrat, il arrivera un moment où nous devrons nous asseoir autour d'une table pour discuter. » Lorsqu'on lui a posé des questions précises sur l'intérêt manifesté par le Real Madrid, il a ajouté : « On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. »
Récupération et fatigue mentale
Le milieu de terrain est actuellement en train de retrouver son rythme après une longue période d’absence due à une blessure au ligament croisé. Si cette interruption a porté un coup dur à la campagne nationale de City, Rodri estime que cette pause forcée a peut-être été une bénédiction déguisée, compte tenu du calendrier effréné du football moderne.
« Ça m’a fait du bien de me reposer, de lever le pied… Mentalement, j’étais très usé. Ça m’a permis de recharger mes batteries et de revenir avec un enthousiasme débordant. Cette saison, je n’ai pas autant de temps de jeu et je reviens beaucoup plus frais », a-t-il ajouté. « J’ai l’impression d’être redevenu le Rodri que nous voulons tous. »
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Les ambitions pour la Coupe du monde et la concurrence avec Zubimendi
Alors que le capitaine de l'équipe nationale espagnole se projette vers la prochaine Coupe du monde, il reste convaincu que la Roja peut remporter le trophée sous la houlette de Luis de la Fuente. L'émergence de Martin Zubimendi a insufflé une saine concurrence au poste de milieu défensif, mais Rodri estime qu'il y a largement de la place pour que les deux joueurs figurent dans le onze de départ, alors que l'Espagne cherche à renouer avec ses gloires passées. « L'Espagne a remporté une Coupe du monde avec deux milieux défensifs. La capacité de De la Fuente à combiner de nombreux joueurs différents est essentielle », a noté Rodri. Il a également pris le temps de saluer les nouvelles recrues de l'équipe, en particulier Joan Garcia, du FC Barcelone, déclarant : « Je pense qu'il réalise une année sensationnelle. Il n'y a aucun doute sur le niveau qu'il affiche, il mérite d'être ici. »