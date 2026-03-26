Rodri lance une bombe concernant un transfert au Real Madrid, tandis que la star de Manchester City affirme qu'« on ne peut pas refuser » les géants de la Liga

Le milieu de terrain est actuellement en train de retrouver son rythme après une longue période d’absence due à une blessure au ligament croisé. Si cette interruption a porté un coup dur à la campagne nationale de City, Rodri estime que cette pause forcée a peut-être été une bénédiction déguisée, compte tenu du calendrier effréné du football moderne.

« Ça m’a fait du bien de me reposer, de lever le pied… Mentalement, j’étais très usé. Ça m’a permis de recharger mes batteries et de revenir avec un enthousiasme débordant. Cette saison, je n’ai pas autant de temps de jeu et je reviens beaucoup plus frais », a-t-il ajouté. « J’ai l’impression d’être redevenu le Rodri que nous voulons tous. »