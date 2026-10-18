Le FC Barcelone a poursuivi son début de saison sensationnel sous la direction de Hansi Flick, en signant sa onzième victoire consécutive de la saison face au Betis. Malgré une prestation offensive dominante, marquée par les buts de cinq joueurs différents, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia et Dani Olmo, le Barça a été momentanément mis en difficulté par les buts de Valentín Gomez et Abde Ezzalzouli. Ces derniers ont révélé des fragilités persistantes dans ses transitions défensives, avant que le club catalan ne prenne le large en seconde période.

Rodri a souligné la nécessité d’une plus grande solidité défensive si le FC Barcelone veut véritablement dominer sur tous les fronts cette saison. « L’équipe montre son potentiel offensif, mais nous encaissons pas mal de buts. C’est là que nous pourrions progresser », a-t-il déclaré, cité par SPORT.