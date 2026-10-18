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Rodri lance un avertissement sur le plan défensif malgré son premier but avec le FC Barcelone lors de la correction infligée au Real Betis
Le buteur appelle à se concentrer sur la défense
Le FC Barcelone a poursuivi son début de saison sensationnel sous la direction de Hansi Flick, en signant sa onzième victoire consécutive de la saison face au Betis. Malgré une prestation offensive dominante, marquée par les buts de cinq joueurs différents, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia et Dani Olmo, le Barça a été momentanément mis en difficulté par les buts de Valentín Gomez et Abde Ezzalzouli. Ces derniers ont révélé des fragilités persistantes dans ses transitions défensives, avant que le club catalan ne prenne le large en seconde période.
Rodri a souligné la nécessité d’une plus grande solidité défensive si le FC Barcelone veut véritablement dominer sur tous les fronts cette saison. « L’équipe montre son potentiel offensif, mais nous encaissons pas mal de buts. C’est là que nous pourrions progresser », a-t-il déclaré, cité par SPORT.
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Un héros les pieds sur terre débloque son compteur avec le Barça
Rodri a joué un rôle central dans ce succès, inscrivant son premier but sous les couleurs du Barça pour redonner l’avantage à son équipe à un moment décisif de la rencontre. Malgré ce but et les célébrations qui ont suivi, l’Espagnol a gardé les pieds sur terre. Revenant sur cette victoire acquise de haute lutte, le milieu de terrain a souligné la difficulté du match et le soulagement apporté par son but.
« Je suis très heureux et satisfait de cette victoire. C’est l’un des stades les plus difficiles du championnat. Ils sont dans une bonne période et ont livré un grand match. Je suis heureux de mon but, qui nous a apporté de la sérénité au moment où nous étions le plus en difficulté », a expliqué le milieu de terrain.
Rodri soutient l’arbitre en plein chaos lié à la VAR
Le match n’a pas été exempt de polémiques : plusieurs incidents majeurs ont nécessité l’intervention de la VAR, notamment un but refusé à Giovani Lo Celso et un carton rouge pour l’équipe à domicile. Ces deux décisions ont constitué des tournants décisifs, bouleversant la dynamique du match et suscitant de vifs débats sur le terrain. Rodri a donné son avis sur les décisions arbitrales qui ont marqué la seconde période.
« Le geste de la main était assez peu naturel. C’est pour cela que le but a été refusé. Il faut respecter les décisions des arbitres. Je n’ai pas vu l’action qui a conduit au carton rouge », a déclaré Rodri.
- AFP
Le milieu de terrain fustige la pelouse « difficile » de La Cartuja
Après le match à La Cartuja, Rodri a exprimé sa frustration face à l’état de la pelouse, estimant que sa mauvaise qualité avait perturbé le jeu de passes caractéristique de son équipe. Si le milieu de terrain a refusé d’en faire une excuse pour la prestation de son équipe, il a souligné que les irrégularités du terrain avaient indéniablement gêné sa circulation du ballon et la fluidité de sa construction du jeu.
« Je ne parle généralement pas des terrains, mais aujourd’hui, il était difficile de jouer. Cela a compliqué notre circulation du ballon. Ne cherchons pas d’excuses. Nous avons réussi à mieux contrôler le match à un moment donné, mais c’est vrai que la pelouse n’était pas bonne », a-t-il déclaré.
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