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Rodri, la star de Manchester City, va être opérée d’une blessure « mystérieuse » juste avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, un contretemps majeur pour le nouvel entraîneur Enzo Maresca
Le pivot du milieu de terrain devrait purger une période sur le banc
Manchester City aborde l’ère Maresca sans l’un de ses joueurs clés : Rodri devrait être opéré à l’issue de la Coupe du monde. Selon le Daily Mail, le lauréat du Ballon d’Or 2024 souffre d’une « blessure mystérieuse » qui nécessite une intervention chirurgicale.
Si le club mancunien garde encore le silence sur la nature exacte du problème, l’intervention chirurgicale devrait avoir lieu après la campagne américaine, mexicaine et canadienne de la Roja. Ce calendrier implique que le joueur de 30 ans manquera une grande partie de la préparation estivale des Citizens sous la houlette de leur nouveau coach.
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Le timing est particulièrement défavorable pour Maresca.
De retour à l’Etihad Stadium après un accord d’indemnisation avec Chelsea, Maresca espérait une transition sereine à la tête de l’équipe. Mais l’absence de Rodri pour le début de la saison constitue déjà un casse-tête pour le tacticien italien. « Manchester City est un club que je connais très bien et avoir la chance d’entraîner cette équipe est une formidable opportunité pour moi », a-t-il déclaré lors de sa nomination. « Ce sera mon troisième passage ici. Je connais ce club, j’en connais les exigences et j’en connais les attentes. »
Malgré sa parfaite connaissance de l’effectif, remplacer la discipline tactique apportée par Rodri s’annonce comme un défi de taille. L’entraîneur reste toutefois optimiste quant à la solidité structurelle du club, ajoutant : « City est un club incroyablement bien géré. Tout ce qu’ils font est innovant, planifié et ciblé. Pour un entraîneur, c’est une situation de rêve. Cela m’apporte la cohérence dont j’ai besoin pour faire mon travail efficacement. J’ai hâte de commencer à travailler avec les joueurs. Je veux que nous gagnions, que nous pratiquions un beau football et que nous assumions avec plaisir la pression qui accompagne la représentation de Manchester City. »
Un flou contractuel persiste autour de l’Etihad.
Cette nouvelle concernant sa blessure survient à un moment délicat pour l’avenir à long terme de Rodri à Manchester. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid entame les 12 derniers mois de son contrat actuel, et bien qu’une offre de prolongation soit, selon certaines sources, sur la table, les négociations n’ont pas avancé. Cela a déclenché d’intenses spéculations quant à un éventuel retour en Espagne, le Real Madrid étant fortement pressenti pour recruter le milieu de terrain.
Si le dossier traîne, le milieu de terrain pourra signer un pré-contrat avec un club étranger dès le 1er janvier. Un départ vers le Bernabéu lui permettrait de retrouver son ancien coéquipier de Manchester City, Bernardo Silva, fraîchement arrivé chez les « Blancos » de José Mourinho. Les Citizens doivent par ailleurs gérer le cas similaire de Nathan Aké : le défenseur entre lui aussi dans la dernière année de son engagement.
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Inquiétudes concernant la condition physique à long terme
Ce nouveau contretemps médical soulève des inquiétudes quant à l’usure physique d’un joueur qui a été le moteur de la récente domination de City. La saison dernière, Rodri a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues pour Manchester City, marquant deux buts. Son palmarès avec le club est impressionnant : il a remporté quatre fois la Premier League, une fois la Ligue des champions, deux fois la FA Cup, trois fois la Coupe de la Ligue, ainsi qu’une fois la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Supercoupe de l’UEFA et le Community Shield.
Rodri a connu un parcours difficile pour retrouver sa pleine forme depuis sa grave blessure au ligament croisé antérieur il y a près de deux ans. S’il a retrouvé son meilleur niveau pour remporter le Ballon d’Or, cette nouvelle intervention chirurgicale suggère qu’il subit encore les séquelles d’un calendrier de matchs très chargé.