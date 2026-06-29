De retour à l’Etihad Stadium après un accord d’indemnisation avec Chelsea, Maresca espérait une transition sereine à la tête de l’équipe. Mais l’absence de Rodri pour le début de la saison constitue déjà un casse-tête pour le tacticien italien. « Manchester City est un club que je connais très bien et avoir la chance d’entraîner cette équipe est une formidable opportunité pour moi », a-t-il déclaré lors de sa nomination. « Ce sera mon troisième passage ici. Je connais ce club, j’en connais les exigences et j’en connais les attentes. »

Malgré sa parfaite connaissance de l’effectif, remplacer la discipline tactique apportée par Rodri s’annonce comme un défi de taille. L’entraîneur reste toutefois optimiste quant à la solidité structurelle du club, ajoutant : « City est un club incroyablement bien géré. Tout ce qu’ils font est innovant, planifié et ciblé. Pour un entraîneur, c’est une situation de rêve. Cela m’apporte la cohérence dont j’ai besoin pour faire mon travail efficacement. J’ai hâte de commencer à travailler avec les joueurs. Je veux que nous gagnions, que nous pratiquions un beau football et que nous assumions avec plaisir la pression qui accompagne la représentation de Manchester City. »