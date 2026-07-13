Rodri invite Lamine Yamal à « se calmer » alors que le jeune prodige espagnol lutte contre « l'anxiété » à la veille des demi-finales de la Coupe du monde

Bien qu’il soit le plus jeune joueur européen à avoir remporté 10 matchs dans des tournois majeurs, Yamal a dû faire face à des interrogations concernant son rendement offensif lors de cette Coupe du monde. L’attaquant est arrivé au tournoi avec une légère blessure et a eu du mal à retrouver la forme éblouissante dont il fait régulièrement preuve avec Barcelone en Liga, se retrouvant souvent isolé loin de la surface de réparation adverse.

Malgré ce bilan statistique, l’adolescent garde son sang-froid. Interrogé sur la question, il a répondu avec assurance : « Si nous remportons la Coupe du monde, personne ne se souviendra du nombre de buts que j’ai marqués ou manqués. Si nous gagnons, nous serons tous heureux, c’est tout ce qui compte pour moi. Je sais que mes déplacements attirent beaucoup d’adversaires ; je peux ainsi créer des espaces pour un coéquipier. Tout ce que je peux faire pour aider, même si je ne touche pas le ballon sur une action, sera positif. Je pense que tout le monde est obsédé par le fait de marquer des buts, et nous avons remporté le Championnat d’Europe alors que je n’avais marqué qu’un seul but. »



