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Rodri invite Lamine Yamal à « se calmer » alors que le jeune prodige espagnol lutte contre « l'anxiété » à la veille des demi-finales de la Coupe du monde
Rodri exhorte Yamal à garder son sang-froid
Alors que l'Espagne se prépare pour un choc au sommet contre la France, le capitaine Rodri a pointé du doigt un aspect à peaufiner chez le jeune prodige de la sélection. Le milieu de terrain de 30 ans estime que Yamal évolue avec une intensité qui frôle l'anxiété, ce qui peut parfois entraver son explosivité naturelle sur l'aile.
« Je pense qu’il doit se calmer un peu, se débarrasser de cette anxiété qui le pousse parfois à vouloir faire ses preuves », a déclaré Rodri dans la zone mixte après la qualification de l’Espagne. « C’est un joueur très important pour nous en raison de ce qu’il apporte avec et sans le ballon, et c’est un garçon très intelligent. Il est vrai qu’il n’a que 19 ans et que nous devons l’aider à se calmer à certains moments du match. »
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La forme du jeune prodige passée au crible
Bien qu’il soit le plus jeune joueur européen à avoir remporté 10 matchs dans des tournois majeurs, Yamal a dû faire face à des interrogations concernant son rendement offensif lors de cette Coupe du monde. L’attaquant est arrivé au tournoi avec une légère blessure et a eu du mal à retrouver la forme éblouissante dont il fait régulièrement preuve avec Barcelone en Liga, se retrouvant souvent isolé loin de la surface de réparation adverse.
Malgré ce bilan statistique, l’adolescent garde son sang-froid. Interrogé sur la question, il a répondu avec assurance : « Si nous remportons la Coupe du monde, personne ne se souviendra du nombre de buts que j’ai marqués ou manqués. Si nous gagnons, nous serons tous heureux, c’est tout ce qui compte pour moi. Je sais que mes déplacements attirent beaucoup d’adversaires ; je peux ainsi créer des espaces pour un coéquipier. Tout ce que je peux faire pour aider, même si je ne touche pas le ballon sur une action, sera positif. Je pense que tout le monde est obsédé par le fait de marquer des buts, et nous avons remporté le Championnat d’Europe alors que je n’avais marqué qu’un seul but. »
D’une maturité qui dépasse son âge
Rodri a souligné que, malgré quelques progrès tactiques encore nécessaires, la maturité de Yamal s’est nettement renforcée depuis le triomphe de l’Espagne à l’Euro 2024. Le milieu de terrain a constaté que le jeune joueur de 19 ans n’est plus une révélation, mais un élément établi de l’équipe qui s’appuie sur les conseils des joueurs les plus expérimentés pour continuer à progresser.
« C’est un joueur qui a déjà montré sa maturité lors de l’Euro, et avec deux ans de plus, on ne se surprend plus de ce qu’il est capable de faire à son âge. C’est un jeune homme très mûr qui a encore une marge de progression en matière de lecture du jeu, ce qui est tout à fait normal à son âge, mais nous connaissons déjà son niveau. Je ne cesse de lui répéter de persévérer et de ne pas interrompre son jeu s’il n’obtient pas de faute, mais c’est un jeune homme à l’écoute, désireux d’apprendre et, surtout, qui incarne un exemple par son attitude », a conclu la star de Manchester City.
- Getty Images Sport
Affrontement en demi-finale contre la France
Alors qu’une place en finale de la Coupe du monde est en jeu, Yamal a balayé toute idée d’intimidation. Rappelant les récents succès de l’Espagne face aux Bleus, l’ailier a insisté sur le fait que la Roja n’avait rien à craindre en entrant sur le terrain mardi. Il a souligné que l’Espagne avait remporté ses deux dernières rencontres contre l’équipe de Didier Deschamps, ce qui nourrit une confiance totale.
Rodri s’attend toutefois à un match bien plus serré que la victoire 5-4 à suspense remportée par l’Espagne l’année dernière en Ligue des Nations. « Nous ne devons pas laisser ce match de Ligue des Nations, qui s’est terminé sur un score de 5-4 alors que nous menions 5-1, nous détourner de la réalité de notre situation actuelle : nous sommes en Coupe du monde. Les matchs de Coupe du monde sont d’un tout autre calibre ; je ne pense pas que la rencontre sera aussi ouverte, et je ne m’attends pas à ce que nous ayons autant d’occasions. Nous allons affronter une équipe française bien plus solide, difficile à déstabiliser, donc je m’attends à ce que le match prenne une autre tournure », a conclu le capitaine.
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