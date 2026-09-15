Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Rodri insiste : Barcelone n’est PAS le favori de la Ligue des champions, alors que le milieu de terrain expose les pièces manquantes pour la gloire européenne

Rodri
FC Barcelone
Ligue des Champions
LaLiga

Rodri a eu un impact immédiat depuis son arrivée à Barcelone en provenance de Manchester City, mais le milieu de terrain tempère les attentes concernant les ambitions du club en Ligue des champions. Malgré la récente domination nationale du Barça, le capitaine de l’Espagne estime qu’il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir reconquérir l’Europe.

  • L’insaisissable rêve européen de Barcelone

    Malgré deux titres consécutifs en Liga, Barcelone a eu du mal à traduire sa suprématie nationale sur la scène européenne. Le géant catalan est désespéré à l’idée de mettre fin à une disette de 12 ans en Ligue des champions, une quête qui a fortement influencé son recrutement estival de Rodri, 30 ans, en provenance de Manchester City.

    Le capitaine de l’Espagne s’est parfaitement intégré à son nouvel environnement, devenant instantanément une pierre angulaire du milieu de terrain blaugrana. Cependant, dans un entretien récent accordé à Mundo Deportivo, le sentinelle du milieu a livré une évaluation lucide de la place actuelle du club parmi l’élite européenne.


    • Publicité
  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri tempère les attentes en Ligue des champions

    Tout en reconnaissant l'immense potentiel de l'effectif, Rodri s'est empressé de tempérer les attentes autour d'un triomphe européen immédiat. S'exprimant auprès de la publication espagnole, il a exposé les réalités auxquelles son nouveau club fait face.

    « La Ligue des champions est à notre portée, mais je ne pense pas que nous soyons favoris, a expliqué Rodri. Évidemment, je la vois comme un titre réaliste pour nous. C'est cette dernière étape que nous devons franchir pour nous imposer et montrer à l'Europe quel genre d'équipe nous sommes. »

    Le milieu de terrain a souligné que le talent brut, à lui seul, suffit rarement pour décrocher la gloire continentale. « Je ne pense pas que nous soyons favoris. Il faut comprendre d'où nous venons et ce qu'il faut pour devenir champions. Cette équipe doit encore peaufiner plusieurs choses pour la gagner, a-t-il ajouté. Des joueurs comme moi sont venus ici en partie pour cela, pour aider l'équipe à grandir et apporter quelque chose que je juge important quand il s'agit de remporter des titres aussi uniques que la Ligue des champions. »


  • Maîtriser les moments décisifs

    Les récentes campagnes européennes du Barça ont été marquées par des éliminations chaotiques, notamment contre l’Inter et l’Atlético de Madrid, où une fragilité défensive et des problèmes disciplinaires ont coûté cher. Rodri a souligné que la maîtrise de ces détails faisait toute la différence pour atteindre les dernières phases.

    « Je ne pense pas que la Ligue des champions soit une compétition où la meilleure équipe gagne nécessairement. C’est une compétition qui se joue sur des moments, et sur la compréhension de ces moments », a-t-il noté. « Je pense que c’est peut-être le domaine dans lequel cette équipe a encore une marge de progression. Mais si vous me demandez si nous avons une chance, c’est pour cela que je suis venu ici. »

    Interrogé sur les ajustements tactiques nécessaires, il a mis en avant le pragmatisme plutôt que le flair offensif. Il a ajouté : « Il s’agit de contrôler ces moments qui font la différence dans une double confrontation, surtout lorsque les tours à élimination directe importants arrivent. Les cartons rouges, les penalties, peut-être ne pas encaisser plus que ce que l’on devrait. Toutes ces choses déterminent si vous passez ou si vous êtes éliminé.

    « Peut-être vaut-il mieux être un peu moins bon offensivement, mais plus régulier et plus solide. Les équipes qui ont réussi à la gagner vous l’ont montré. C’est là que nous avons une marge de progression, et je suis sûr que nous y parviendrons. »


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1002945477.jpgPRiME Media Images

    Apprendre des échecs passés

    À l’avenir, Barcelone doit transformer ses déchirements européens passés en leçons précieuses alors qu’il aborde les phases à élimination directe de cette saison. Rodri, en s’appuyant sur son propre parcours ardu jusqu’au sacre en Ligue des champions en Angleterre, estime que cette période de maturation est incontournable.

    « Cela vient aussi avec l’expérience. Je l’ai toujours dit : avant de gagner, il faut perdre et il faut apprendre », a insisté le vainqueur de la Coupe du monde. « Ceux d’entre nous qui ont réussi à gagner des choses importantes le savent. J’ai disputé je ne sais combien de campagnes de Ligue des champions avant que nous ne soyons enfin capables de la gagner.

    « Je comprends qu’il y a un processus d’apprentissage dans cette expérience, et je comprends que les joueurs apprennent année après année », a-t-il conclu. Le Barça va désormais chercher à mettre en pratique cette sagesse durement acquise lors de ses prochains rendez-vous européens, alors qu’il vise à retrouver son statut sur la scène continentale.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN