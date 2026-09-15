Les récentes campagnes européennes du Barça ont été marquées par des éliminations chaotiques, notamment contre l’Inter et l’Atlético de Madrid, où une fragilité défensive et des problèmes disciplinaires ont coûté cher. Rodri a souligné que la maîtrise de ces détails faisait toute la différence pour atteindre les dernières phases.

« Je ne pense pas que la Ligue des champions soit une compétition où la meilleure équipe gagne nécessairement. C’est une compétition qui se joue sur des moments, et sur la compréhension de ces moments », a-t-il noté. « Je pense que c’est peut-être le domaine dans lequel cette équipe a encore une marge de progression. Mais si vous me demandez si nous avons une chance, c’est pour cela que je suis venu ici. »

Interrogé sur les ajustements tactiques nécessaires, il a mis en avant le pragmatisme plutôt que le flair offensif. Il a ajouté : « Il s’agit de contrôler ces moments qui font la différence dans une double confrontation, surtout lorsque les tours à élimination directe importants arrivent. Les cartons rouges, les penalties, peut-être ne pas encaisser plus que ce que l’on devrait. Toutes ces choses déterminent si vous passez ou si vous êtes éliminé.

« Peut-être vaut-il mieux être un peu moins bon offensivement, mais plus régulier et plus solide. Les équipes qui ont réussi à la gagner vous l’ont montré. C’est là que nous avons une marge de progression, et je suis sûr que nous y parviendrons. »



