Rodri fait son choix ! La star de Barcelone snobe Kylian Mbappe en nommant les six stars qui « méritent absolument » le Ballon d’Or

Rodri a souligné précisément ce qui rend chaque candidat espagnol si spécial. Il a noté que Ruiz avait remporté le plus de titres collectifs au cours de cette campagne exigeante.

Il a également encensé ses plus jeunes coéquipiers du Barça, saluant Cubarsi pour ses réalisations incroyables à seulement 19 ans et qualifiant Yamal de tout simplement « incroyable ». Dans le même temps, il a crédité Torres d’avoir inscrit le but décisif au moment où cela comptait le plus.

« Fabian Ruiz est celui qui a gagné le plus de titres, a-t-il ajouté. Cubarsi, pour ce qu’il a accompli à seulement 19 ans. Ferran a marqué le but décisif. Quant à moi, j’ai été nommé meilleur joueur du tournoi. Et Lamine est incroyable. »