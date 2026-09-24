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Rodri fait son choix ! La star de Barcelone snobe Kylian Mbappe en nommant les six stars qui « méritent absolument » le Ballon d’Or
Rodri veut un Ballon d'Or espagnol
Rodri a dévoilé ses préférences pour le Ballon d'Or 2026 à venir. Après le triomphe historique de l'Espagne en Coupe du monde, le joueur de 30 ans insiste sur le fait que ce prestigieux trophée individuel doit revenir à un membre de la Roja. Au micro d'El Partidazo de COPE, l'ancien joueur de City a révélé sa liste de six noms pour la récompense. Sans surprise, sa sélection est composée exclusivement de ses coéquipiers en sélection.
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Plaider en faveur de ses coéquipiers
Rodri ne s’est pas retenu au moment de défendre la cause de ses compatriotes. Il a cité Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres et lui-même comme les nommés légitimes.
« Ce que j’aimerais vraiment, c’est qu’un Espagnol le gagne », a déclaré Rodri. « Nous sommes six [nommés] : Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Lamine et Ferran. Je peux vous dire que, individuellement, chacun d’entre eux mérite absolument le Ballon d’Or. Je pense que tous mes coéquipiers ont de solides arguments. »
Décryptage des candidats espagnols
Rodri a souligné précisément ce qui rend chaque candidat espagnol si spécial. Il a noté que Ruiz avait remporté le plus de titres collectifs au cours de cette campagne exigeante.
Il a également encensé ses plus jeunes coéquipiers du Barça, saluant Cubarsi pour ses réalisations incroyables à seulement 19 ans et qualifiant Yamal de tout simplement « incroyable ». Dans le même temps, il a crédité Torres d’avoir inscrit le but décisif au moment où cela comptait le plus.
« Fabian Ruiz est celui qui a gagné le plus de titres, a-t-il ajouté. Cubarsi, pour ce qu’il a accompli à seulement 19 ans. Ferran a marqué le but décisif. Quant à moi, j’ai été nommé meilleur joueur du tournoi. Et Lamine est incroyable. »
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En ignorant les superstars internationales
En se concentrant entièrement sur ses compatriotes espagnols au palmarès triomphal, Rodri a notamment exclu de sa liste de favoris certains des plus grands noms offensifs du football mondial. Des poids lourds mondiaux comme Kylian Mbappe, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembele ont tous été complètement absents de la conversation.
Malgré le fait qu'il ait ignoré leurs évidentes qualités de buteurs, le joueur de 30 ans a reconnu qu'il comprenait parfaitement les énormes campagnes médiatiques entourant ces attaquants d'élite. « Je pense que c'est très bien qu'ils se considèrent comme les meilleurs du monde », a-t-il déclaré calmement.
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