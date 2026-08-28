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Rodri fait ses débuts avec Barcelone alors que Raphinha et Fermin Lopez assurent la victoire contre l’Athletic Club
- AFP
Raphinha et Fermin assurent les points
Le FC Barcelone a enchaîné avec un deuxième succès en deux matches de Liga en s’imposant sans trembler face à l’Athletic Club au Spotify Camp Nou. Hansi Flick a aligné un onze de départ très jeune, avec quatre adolescents, mais c’est un joueur d’expérience qui a ouvert le score. Raphinha a profité d’une passe en profondeur précise de Pedri à la 37e minute, a contourné le gardien Unai Simon et a conclu pour inscrire son troisième but de la saison.
Les locaux ont dominé les débats, Simon étant contraint de réaliser huit arrêts pour maintenir le club basque dans le match. Lamine Yamal a trouvé la barre transversale en seconde période, tandis qu’Anthony Gordon a tiré de peu au-dessus pour sa première titularisation avec le géant catalan.
L’Athletic Club n’a pas cadré la moindre frappe durant les 90 minutes. Sa résistance a finalement cédé une nouvelle fois à huit minutes du terme. Fermin Lopez a profité d’un mauvais dégagement d’Aymeric Laporte après un centre en retrait de Karim Adeyemi pour marquer à bout portant.
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Rodri fait une entrée remarquée au Camp Nou
Cette performance dominante a mis en lumière la réussite de Flick dans l’intégration des jeunes talents comme des recrues phares. L’entraîneur allemand a fait confiance aux adolescents Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal et Xavi Espart dès le coup d’envoi, illustrant sa foi en la dernière génération de La Masia.
La plus grande ovation de la soirée a été réservée à Rodri. L’international espagnol, arrivé de Manchester City dans le cadre d’une opération totale de 76,5 millions d’euros (65 M£), est entré sur la pelouse à la 63e minute aux côtés de Dani Olmo pour remplacer Raphinha et Bernal.
Rodri avait manqué le carton 5-0 infligé à Elche lors du match d’ouverture après avoir subi une légère opération du dos à la suite de ses exploits récompensés par le Ballon d’Or lors de la Coupe du monde. Son entrée a provoqué d’énormes acclamations de la part du public local, marquant un nouveau chapitre pour le milieu de terrain des champions en titre.
La domination à domicile du FC Barcelone se poursuit
Cette victoire tranquille a permis à Barcelone de porter à 20 matches sa formidable série de victoires en Liga à domicile au Camp Nou. Il s’agit de sa plus longue série de victoires consécutives à domicile en championnat depuis celle de 25 matches établie entre novembre 2012 et janvier 2014.
Pour l’Athletic Club, cette défaite prolonge un bilan misérable en Catalogne. Le club basque reste désormais sur 16 déplacements sans victoire au Camp Nou, et son incapacité à mettre à l’épreuve la défense barcelonaise a mis en lumière un écart important en termes de qualité offensive. Nico Williams a offert une brève étincelle en première période, mais a frappé à côté, résumant la prestation inoffensive des visiteurs.
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Prendre de l’élan sous Flick
Barcelone tentera de s’appuyer sur ce début sans faute pour défendre son titre en Liga. Avec deux victoires autoritaires, sept buts marqués et deux matches de suite sans encaisser, l’équipe de Flick impose déjà un rythme effréné.
Le retour de Rodri à 100 % représente un énorme coup de boost pour le géant catalan au moment où le calendrier s’intensifie. De son côté, l’Athletic Club doit rapidement se remobiliser et trouver un moyen de rendre son attaque plus tranchante après avoir été incapable d’inquiéter le champion.
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