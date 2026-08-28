Le FC Barcelone a enchaîné avec un deuxième succès en deux matches de Liga en s’imposant sans trembler face à l’Athletic Club au Spotify Camp Nou. Hansi Flick a aligné un onze de départ très jeune, avec quatre adolescents, mais c’est un joueur d’expérience qui a ouvert le score. Raphinha a profité d’une passe en profondeur précise de Pedri à la 37e minute, a contourné le gardien Unai Simon et a conclu pour inscrire son troisième but de la saison.

Les locaux ont dominé les débats, Simon étant contraint de réaliser huit arrêts pour maintenir le club basque dans le match. Lamine Yamal a trouvé la barre transversale en seconde période, tandis qu’Anthony Gordon a tiré de peu au-dessus pour sa première titularisation avec le géant catalan.

L’Athletic Club n’a pas cadré la moindre frappe durant les 90 minutes. Sa résistance a finalement cédé une nouvelle fois à huit minutes du terme. Fermin Lopez a profité d’un mauvais dégagement d’Aymeric Laporte après un centre en retrait de Karim Adeyemi pour marquer à bout portant.



