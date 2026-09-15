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Rodri exhorte Barcelone à recruter son ancien coéquipier à Manchester City, Julian Alvarez
Rodri révèle son rêve de transfert au FC Barcelone
Rodri n’a jamais caché son désir de voir Alvarez le rejoindre au Camp Nou. L’international espagnol, qui a récemment quitté Manchester pour la Catalogne, estime que son ancien coéquipier serait un ajout exceptionnel pour le Barça.
Alvarez a été fortement associé à plusieurs grands clubs européens cet été, dont le Barça et le Real Madrid. Cependant, l’Atlético était réticent à laisser son joueur vedette rejoindre ses rivaux directs en Espagne. Pendant ce temps, Arsenal a également été associé à l’international argentin, mais Alvarez n’aurait eu aucune envie de retourner en Premier League.
- AFP
Un talent spectaculaire sans hésitation
Rodri a passé deux années très fructueuses à jouer aux côtés d'Alvarez en Premier League, ce qui lui a offert une place de choix pour constater l'immense qualité de l'Argentin. Interrogé sur son envie de voir le Barça recruter l'attaquant, le milieu de terrain n'a pas mâché ses mots dans son évaluation.
« Est-ce que je le signerais ici ? Bien sûr », a déclaré Rodri à Mundo Deportivo. « Je pense que c'est un joueur sensationnel. Je le prendrais ici sans hésiter. J'ai eu la chance de jouer avec lui pendant deux ans, et je pense que c'est un joueur incroyable, vraiment incroyable. »
La flexibilité tactique est un atout clé
Au-delà de son évident sens du but, Rodri a tenu à souligner l’impressionnante intelligence tactique et l’adaptabilité d’Alvarez. Le vainqueur de la Coupe du monde s’est d’abord fait un nom comme avant-centre traditionnel, mais il a constamment prouvé sa capacité à être performant dans plusieurs rôles offensifs.
« Il a presque plus souvent joué comme numéro 10 que comme numéro 9, même s’il venait initialement d’un poste de numéro 9 », a expliqué Rodri. « Mais il s’est aussi adapté à un rôle dans lequel il peut jouer comme milieu offensif, meneur de jeu, et il a même disputé des matches comme milieu central. C’est vraiment un joueur spectaculaire. »
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Tous les regards se tournent vers les futurs mercatos
Pour l’instant, Alvarez reste entièrement concentré sur sa vie à l’Atletico. Le joueur de 26 ans a déjà disputé deux matches de Liga cette saison, et Diego Simeone comptera sur sa force de frappe alors que son équipe entend se mêler sérieusement à la lutte pour le titre.
Cependant, l’éloge appuyé de Rodri alimentera sans aucun doute les rumeurs persistantes autour de l’avenir à long terme de l’Argentin en club. Alors que le Barça évalue constamment le marché à la recherche de renforts offensifs de premier plan, une offensive spectaculaire à l’avenir pour attirer le dynamique avant-centre pourrait devenir une véritable possibilité.
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