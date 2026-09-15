Rodri n’a jamais caché son désir de voir Alvarez le rejoindre au Camp Nou. L’international espagnol, qui a récemment quitté Manchester pour la Catalogne, estime que son ancien coéquipier serait un ajout exceptionnel pour le Barça.

Alvarez a été fortement associé à plusieurs grands clubs européens cet été, dont le Barça et le Real Madrid. Cependant, l’Atlético était réticent à laisser son joueur vedette rejoindre ses rivaux directs en Espagne. Pendant ce temps, Arsenal a également été associé à l’international argentin, mais Alvarez n’aurait eu aucune envie de retourner en Premier League.