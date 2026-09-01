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« Rodri est le Lionel Messi du football espagnol ! » : le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente salue le milieu de terrain champion du monde après son transfert retentissant au FC Barcelone
Le spectaculaire changement de Rodri
Le départ de Rodri de Manchester City pour rejoindre Barcelone s’est imposé comme l’un des transferts marquants de 2026. Le milieu de terrain vedette arrive dans son nouveau club après une campagne individuelle spectaculaire lors de la récente Coupe du monde, où ses performances autoritaires lui ont valu le prestigieux Ballon d’or.
L’Espagne a finalement affronté l’Argentine dans l’affiche de la compétition, un match qui a vu Rodri confirmer son statut de meilleur joueur du monde à son poste. Après ce transfert en Catalogne, son sélectionneur a désormais publiquement affirmé qu’il pouvait s’épanouir aux côtés de plusieurs de ses coéquipiers de la Roja.
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« Le Messi du football espagnol »
S’exprimant auprès de Radio Marca, De la Fuente n’a pas tardé à souligner à quel point l’ancien joueur de City est capital, aussi bien en club qu’en sélection. Le sélectionneur a écarté toute inquiétude concernant son adaptation à un nouvel environnement national, assurant que sa qualité transcende n’importe quel système tactique.
« Ce sera plus facile pour lui de s’adapter, car Rodri est le Messi du football espagnol, donc il s’adaptera bien à n’importe quelle équipe, dans n’importe quelle circonstance », a expliqué De la Fuente. « Il est le meilleur du monde à son poste. »
Le sélectionneur a également exprimé sa satisfaction de voir des talents nationaux d’élite revenir dans l’élite espagnole. Il a ajouté : « Ce que je célèbre, c’est que ces grands footballeurs soient en Liga, parce que cela rend le championnat plus grand, parce que cela permet aux meilleurs joueurs du monde, qui sont nos footballeurs, les Espagnols, de rivaliser ici dans des clubs espagnols. J’accueillerais cela avec plaisir si beaucoup de ceux qui sont encore à l’étranger pouvaient revenir ici pour démontrer la capacité, le talent et la grande classe footballistique qu’ils possèdent. »
La fin d’une époque pour Messi
Tout en célébrant le transfert national de Rodri, De la Fuente a également évoqué la nouvelle choquante concernant Messi. L’attaquant légendaire a confirmé qu’il se retirait de la sélection argentine, ce qui signifie que la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne a constitué sa dernière apparition officielle sous le maillot de l’Argentine.
De la Fuente a rendu un vibrant hommage à l’attaquant recordman, saluant son impact intemporel sur le sport. « Moi, par admiration, par connaissance et par gratitude de quelqu’un qui, comme moi, aime le football, envers une figure du football qui est une légende », a-t-il déclaré. « Normalement, avec le temps, quand quelqu’un prend sa retraite, on est davantage capable de mesurer ce qu’il a accompli, mais cela n’arrivera pas avec Messi. »
- AFP
La priorité est donnée aux compétitions nationales
Avec Messi totalement absent des prochaines fenêtres internationales de septembre et d’octobre, l’attaquant va désormais écrire les derniers chapitres de sa carrière en club selon ses propres conditions. De la Fuente a reconnu cette transition en déclarant : « Il va encore continuer dans le football actif, il a quitté la sélection nationale, mais il va encore enrichir son palmarès, et quand il quittera finalement le football, ce qu’il fera quand il le voudra, le football, lui, ne le quittera pas, et c’est alors que nous mesurerons la dimension footballistique d’un joueur dont les chiffres seront très difficiles à dépasser pour quiconque. »
Pendant ce temps, Rodri va se concentrer sur le fait de s’imposer comme titulaire dans l’équipe de Hansi Flick. Les supporters de Barcelone espéreront que sa forme internationale hors pair se traduira sans accroc par des succès sur la scène nationale à mesure que la nouvelle saison prendra de l’élan.
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