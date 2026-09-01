S’exprimant auprès de Radio Marca, De la Fuente n’a pas tardé à souligner à quel point l’ancien joueur de City est capital, aussi bien en club qu’en sélection. Le sélectionneur a écarté toute inquiétude concernant son adaptation à un nouvel environnement national, assurant que sa qualité transcende n’importe quel système tactique.

« Ce sera plus facile pour lui de s’adapter, car Rodri est le Messi du football espagnol, donc il s’adaptera bien à n’importe quelle équipe, dans n’importe quelle circonstance », a expliqué De la Fuente. « Il est le meilleur du monde à son poste. »

Le sélectionneur a également exprimé sa satisfaction de voir des talents nationaux d’élite revenir dans l’élite espagnole. Il a ajouté : « Ce que je célèbre, c’est que ces grands footballeurs soient en Liga, parce que cela rend le championnat plus grand, parce que cela permet aux meilleurs joueurs du monde, qui sont nos footballeurs, les Espagnols, de rivaliser ici dans des clubs espagnols. J’accueillerais cela avec plaisir si beaucoup de ceux qui sont encore à l’étranger pouvaient revenir ici pour démontrer la capacité, le talent et la grande classe footballistique qu’ils possèdent. »



