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Rodri est forfait pour le déplacement de Manchester City à Burnley en raison d’une blessure, et Pep Guardiola est pour l’instant incapable de préciser la date de retour de son milieu de terrain vedette
Le pivot du milieu de terrain est écarté des terrains suite à la rencontre face à Arsenal.
Guardiola a confirmé que Rodri sera absent pour la prochaine rencontre de Premier League de Manchester City face à Burnley. Le récent lauréat du Ballon d’Or 2024 s’est blessé à l’aine lors de la victoire cruciale de dimanche contre Arsenal, tenant 88 minutes avant que la douleur ne l’empêche de poursuivre le match.
- AFP
L’entraîneur ignore encore la date de son retour.
Le milieu de terrain a passé des examens médicaux en début de semaine pour déterminer la gravité de sa blessure. Si tous les regards sont tournés vers le déplacement à Burnley, l’inquiétude grandit quant à la participation de Rodri à la demi-finale de la FA Cup contre Southampton ce week-end. Le joueur espagnol est contre la montre pour être opérationnel lors de la dernière ligne droite de la saison de City, même si le club bénéficiera d’une trêve dans son calendrier de championnat après cette rencontre.
« Je ne pense pas qu’il sera prêt pour demain », a indiqué Guardiola en conférence de presse. « Nous verrons pour les prochains matchs : la demi-finale de la FA Cup contre Southampton, ou, douze jours plus tard, la rencontre de Premier League à Everton. »
Gonzalez est prêt à entrer en jeu.
Rodri étant actuellement indisponible, Guardiola devrait puiser dans son effectif pour permettre à City de conserver son élan en tête du classement. Nico Gonzalez se présente comme le candidat idéal pour combler le vide au poste de milieu défensif, une tâche qu’il a déjà assumée lors des absences de Rodri pour blessure cette saison.
L’entraîneur catalan a d’ailleurs rapidement salué l’impact de son remplaçant, assurant avoir pleine confiance dans la capacité d’adaptation de son effectif. « Nico Gonzalez nous a beaucoup aidés en l’absence de Rodri pour nous permettre d’en être là où nous en sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.
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Rodri reste en difficulté sur le plan physique.
Ce nouveau contretemps s’ajoute à une saison déjà complexe pour Rodri, qui avait manqué une grande partie de la première moitié de l’exercice en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Alors qu’il venait tout juste de retrouver son meilleur niveau après une rupture du ligament croisé antérieur subie la saison dernière, cette lésion à l’aine représente un nouvel obstacle frustrant pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.
Les problèmes de composition de Guardiola sont encore aggravés par les absences dans la défense : Ruben Dias, toujours en convalescence suite à sa blessure à la cheville, manquera également le match contre Burnley, contraignant l’entraîneur catalane à remanier sa arrière-garde alors que les Citizens visent la première place de la Premier League.