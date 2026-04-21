Rodri est forfait pour le déplacement de Manchester City à Burnley en raison d’une blessure, et Pep Guardiola est pour l’instant incapable de préciser la date de retour de son milieu de terrain vedette

Le milieu de terrain a passé des examens médicaux en début de semaine pour déterminer la gravité de sa blessure. Si tous les regards sont tournés vers le déplacement à Burnley, l’inquiétude grandit quant à la participation de Rodri à la demi-finale de la FA Cup contre Southampton ce week-end. Le joueur espagnol est contre la montre pour être opérationnel lors de la dernière ligne droite de la saison de City, même si le club bénéficiera d’une trêve dans son calendrier de championnat après cette rencontre.

« Je ne pense pas qu’il sera prêt pour demain », a indiqué Guardiola en conférence de presse. « Nous verrons pour les prochains matchs : la demi-finale de la FA Cup contre Southampton, ou, douze jours plus tard, la rencontre de Premier League à Everton. »