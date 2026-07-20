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Rodri devance Lionel Messi pour le Ballon d’or de la Coupe du monde, tandis que l’Espagne rafle les distinctions individuelles après sa victoire en finale contre l’Argentine
Rodri consolide son héritage en remportant le Ballon d'Or
Rodri, star de Manchester City, a été désigné meilleur joueur du tournoi et a reçu le prestigieux Ballon d’Or, couronnant la victoire 1-0 de l’Espagne face à l’Argentine au MetLife Stadium. Ce succès a une saveur particulière pour le lauréat du Ballon d’Or 2024, qui a su revenir à son meilleur niveau après une rupture du ligament croisé antérieur survenue il y a près de deux ans.
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Rodri salue l'effort collectif de l'Espagne
Après avoir reçu le Ballon d’or, Rodri a immédiatement relativisé son propre exploit pour saluer la performance collective de l’Espagne, rappelant que le succès du groupe surpassait toute récompense individuelle. Il a aussi souligné l’importance de cette victoire face à l’Argentine sur la plus grande scène mondiale.
« Ce groupe est incroyable », a déclaré Rodri, cité par ESPN. « Nous sommes doubles champions du monde. C'est un exploit difficile, le plus difficile à réaliser. Et nous l'avons remporté face à une équipe comme l'Argentine.
« Je suis fier et j’espère que les nouvelles générations verront que c’est possible. Un joueur qui touche le ciel puis tombe en enfer est aussi capable de se relever. C’est un exemple de dépassement de l’adversité, et il faut y croire. Franchement, c’est incroyable. »
L'Espagne domine le palmarès du tournoi
Le succès de l'Espagne ne s'est pas limité au Ballon d'or. Le gardien Simon a remporté le Gant d'or après avoir réalisé l'une des meilleures performances défensives de l'histoire de la Coupe du monde, tandis que le défenseur barcelonais Cubarsi a devancé son coéquipier en club et en sélection, Lamine Yamal, pour le titre de Meilleur jeune joueur.
Lionel Messi, qui espérait devenir le premier joueur à remporter trois Ballons d’or de la Coupe du monde, a manqué cet honneur malgré avoir mené l’Argentine en finale pour la deuxième édition consécutive. De son côté, l’attaquant français Kylian Mbappé a décroché le Soulier d’or après avoir terminé meilleur buteur du tournoi avec dix réalisations, même si la France a terminé la compétition à la quatrième place.
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L'Espagne semble bien partie pour une période de succès durable.
Le triomphe de l'Espagne en Coupe du monde consolide l'idée que cette sélection peut rester parmi l'élite du football international encore de longues années. Avec des cadres confirmés comme Rodri et Simon à la baguette, et de jeunes talents tels que Cubarsi et Yamal en plein essor, la Roja semble disposer d'un effectif capable de briguer les plus grands titres bien au-delà de cette compétition.
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