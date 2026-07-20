Après avoir reçu le Ballon d’or, Rodri a immédiatement relativisé son propre exploit pour saluer la performance collective de l’Espagne, rappelant que le succès du groupe surpassait toute récompense individuelle. Il a aussi souligné l’importance de cette victoire face à l’Argentine sur la plus grande scène mondiale.

« Ce groupe est incroyable », a déclaré Rodri, cité par ESPN. « Nous sommes doubles champions du monde. C'est un exploit difficile, le plus difficile à réaliser. Et nous l'avons remporté face à une équipe comme l'Argentine.

« Je suis fier et j’espère que les nouvelles générations verront que c’est possible. Un joueur qui touche le ciel puis tombe en enfer est aussi capable de se relever. C’est un exemple de dépassement de l’adversité, et il faut y croire. Franchement, c’est incroyable. »