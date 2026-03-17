Rodri, dans le viseur du Real Madrid, réagit aux rumeurs de transfert alors qu'il se dit « frustré » à Manchester City

Les rumeurs concernant un transfert au Santiago Bernabéu continuent de suivre Rodri, alors même qu’il reste la pièce maîtresse du milieu de terrain de Pep Guardiola. Le Real Madrid aurait désigné l’ancien joueur de l’Atlético Madrid comme une cible prioritaire, le considérant comme le candidat idéal pour mener la prochaine génération de talents dans la capitale espagnole.

Le joueur de 29 ans n'a guère contribué à faire taire ces rumeurs lors de sa dernière apparition publique. Plutôt que de s'engager à long terme auprès des champions de Premier League, le milieu de terrain a opté pour une approche prudente qui risque de mettre les clubs d'élite européens en état d'alerte à l'approche du mercato estival.