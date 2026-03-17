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Rodri, dans le viseur du Real Madrid, réagit aux rumeurs de transfert alors qu'il se dit « frustré » à Manchester City
Le milieu de terrain reste évasif quant à son retour en Espagne
Les rumeurs concernant un transfert au Santiago Bernabéu continuent de suivre Rodri, alors même qu’il reste la pièce maîtresse du milieu de terrain de Pep Guardiola. Le Real Madrid aurait désigné l’ancien joueur de l’Atlético Madrid comme une cible prioritaire, le considérant comme le candidat idéal pour mener la prochaine génération de talents dans la capitale espagnole.
Le joueur de 29 ans n'a guère contribué à faire taire ces rumeurs lors de sa dernière apparition publique. Plutôt que de s'engager à long terme auprès des champions de Premier League, le milieu de terrain a opté pour une approche prudente qui risque de mettre les clubs d'élite européens en état d'alerte à l'approche du mercato estival.
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Rodri reste discret
Lorsqu'on lui a demandé si un départ de Manchester était envisageable à la fin de la saison, Rodri a catégoriquement refusé de fermer la porte. « Non, non. Je ne répondrai pas à cette question. C'est le moment de me concentrer sur ce que nous avons actuellement, avec mon équipe, sur ma saison, qui est déjà bien remplie, et ensuite on verra », a-t-il déclaré à Cadena Ser.
Une équipe qui peine à faire preuve de réalisme
L'incertitude qui plane sur son avenir coïncide avec un recul de la domination de Manchester City sur le plan national. Après le match nul 1-1 contre West Ham, Rodri a avoué se sentir de plus en plus « frustré » face aux problèmes récurrents de l'équipe.
« Oui, un peu frustré, mais c'est un peu le thème de cette saison. Nous avons du mal dans ce dernier tiers », a-t-il ajouté. « Le "dernier tiers", comme on dit ici en Angleterre. Cette capacité à marquer le but décisif. Cela nous coûte peut-être cher, mais dans le football, le plus important est de mettre le ballon au fond des filets. »
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Le temps imparti par le contrat s'écoule
Si le club de Premier League reste dans une position relativement solide, le contrat de Rodri devant expirer en 2027, l'absence de renouvellement récent suscite toutefois des inquiétudes. Avec une valeur estimée à environ 65 millions d'euros, City risque de voir sa valeur marchande diminuer à l'approche de la dernière année de son contrat. Si un nouvel accord n'est pas conclu rapidement, l'attrait de Madrid et un retour dans sa ville natale pourraient devenir impossibles à résister.
Pour l'instant, le joueur insiste sur le fait que sa « priorité immédiate » est d'aider son club actuel à se remettre de sa récente baisse de forme et à sauver ses ambitions européennes. City affrontera les Blancos mardi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le match aller s'étant soldé par une victoire 3-0 de Madrid.
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