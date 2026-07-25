Rodri au PSG ?! Le club parisien prépare une offre ambitieuse pour rivaliser avec le Real Madrid et recruter le milieu de terrain de Manchester City

Selon RMC Sport, le champion de France en titre a pris contact avec Manchester City pour connaître les modalités d’un éventuel transfert de Rodri. Bien que le recrutement d’un nouveau milieu de terrain ne figurait pas parmi les priorités initiales du club parisien, la perspective d’attirer un joueur du calibre de l’international espagnol, dont le contrat à l’Etihad Stadium expire dans un an, est jugée trop importante pour être ignorée. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large au Parc des Princes, où le club entend préserver son statut de puissance européenne après ses récents succès continentaux.

Cependant, le PSG n’est pas seul sur le coup. Le Real Madrid est depuis longtemps présenté comme le favori pour recruter le joueur, et certaines sources évoquent même un accord verbal déjà trouvé avec le milieu de terrain, bien que le club ait depuis démenti. Les « Blancos » voient en Rodri le successeur idéal de leurs légendes du milieu de terrain désormais vieillissantes, mais l’opération reste complexe : le club doit d’abord procéder à des départs importants à ce poste pour répondre aux exigences financières du transfert.



