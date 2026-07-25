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Rodri au PSG ?! Le club parisien prépare une offre ambitieuse pour rivaliser avec le Real Madrid et recruter le milieu de terrain de Manchester City
Madrid semblait avoir l'affaire dans le sac
Selon RMC Sport, le champion de France en titre a pris contact avec Manchester City pour connaître les modalités d’un éventuel transfert de Rodri. Bien que le recrutement d’un nouveau milieu de terrain ne figurait pas parmi les priorités initiales du club parisien, la perspective d’attirer un joueur du calibre de l’international espagnol, dont le contrat à l’Etihad Stadium expire dans un an, est jugée trop importante pour être ignorée. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large au Parc des Princes, où le club entend préserver son statut de puissance européenne après ses récents succès continentaux.
Cependant, le PSG n’est pas seul sur le coup. Le Real Madrid est depuis longtemps présenté comme le favori pour recruter le joueur, et certaines sources évoquent même un accord verbal déjà trouvé avec le milieu de terrain, bien que le club ait depuis démenti. Les « Blancos » voient en Rodri le successeur idéal de leurs légendes du milieu de terrain désormais vieillissantes, mais l’opération reste complexe : le club doit d’abord procéder à des départs importants à ce poste pour répondre aux exigences financières du transfert.
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Le PSG revoit ses projets pour l'été
Conscients de l’opportunité exceptionnelle que représente le recrutement de Rodri, les dirigeants du PSG ont revu leur stratégie et se sont invités dans un dossier que beaucoup croyaient déjà promis à Madrid. Les doubles champions d’Europe en titre ne souhaitent pas laisser filer ce renfort sans au moins sondé le terrain.
Pour ajouter un nouveau rebondissement à ce feuilleton, le FC Barcelone a également approché les représentants du joueur. Touchés par la longue blessure de Frenkie de Jong, les Catalans cherchent désespérément à renforcer leur milieu de terrain et voient en Rodri la solution idéale, même si leurs contraintes financières pourraient constituer un obstacle face à la puissance financière du PSG dans une éventuelle guerre des enchères.
Contact direct établi avec la mairie
Le PSG a déjà établi un contact direct avec Manchester City afin d’obtenir des précisions sur les conditions financières nécessaires à la conclusion de l’affaire. Cette démarche marque une escalade significative, passant d’un simple intérêt en coulisses à un engagement actif et concret auprès du club vendeur.
Les dirigeants parisiens envisagent désormais de contrecarrer activement le transfert, une manœuvre audacieuse susceptible de prendre le Real Madrid de court et de bouleverser l’issue de l’une des sagas estivales les plus suivies, impliquant l’un des milieux de terrain les plus titrés de l’histoire du football.
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Le parcours riche en trophées de Rodri à Manchester City
Arrivé à l’Etihad en 2019 pour 62,8 millions de livres sterling en provenance de l’Atlético Madrid, Rodri s’est imposé comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire de Manchester City, avec 13 trophées majeurs au compteur. Ce palmarès comprend quatre titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue, deux Coupes d’Angleterre, une Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Supercoupe de l’UEFA et le Community Shield. Le milieu de terrain a été titulaire lors de l’écrasante majorité des plus de 300 matches qu’il a disputés sous le maillot citizen toutes compétitions confondues.
Son influence au sein de l’équipe de Pep Guardiola s’est particulièrement illustrée lors de la saison historique 2022-2023, au cours de laquelle City a réalisé le triplé : Rodri a inscrit l’unique but de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan et a été désigné meilleur joueur de la compétition. Cette excellence individuelle a été couronnée en 2024, lorsqu’il est devenu le premier joueur de l’histoire de Manchester City à remporter le Ballon d’Or.
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