Rodri affirme que l'Espagne « peut battre » la France en demi-finale de la Coupe du monde

Rodri ne se laisse pas impressionner à l’approche de l’affrontement contre l’un des favoris du tournoi. Interrogé à la veille de la demi-finale à l’AT&T Stadium, le récent lauréat du Ballon d’Or a souligné les succès passés de la Roja face à l’équipe de Didier Deschamps pour rappeler que les deux nations sont du même niveau. « La France figure parmi les meilleures équipes ici présentes et est en grande forme, mais l’Espagne l’est tout autant. Nous pouvons les battre, nous l’avons vu lors de l’Euro et en Ligue des nations », a expliqué le capitaine.

Une victoire contre les Bleus n’a rien de nouveau pour Rodri : il avait déjà contribué à les battre en demi-finale de l’Euro U19 2015, puis lors de l’Euro 2024 et enfin en Ligue des Nations l’été dernier.

« Luis de la Fuente n’a pas changé d’un iota », a déclaré Rodri à propos de son entraîneur de longue date. « C’est là qu’il a commencé à construire tout ce que nous voyons aujourd’hui. » Alors que beaucoup s’attendent à une répétition du match haletant de l’année dernière (5-4), le milieu de terrain prévoit une rencontre plus serrée, soulignant : « Les matchs de Coupe du monde sont d’un tout autre calibre ; je ne pense pas que ce sera aussi ouvert. »