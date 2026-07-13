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Rodri affirme que l'Espagne « peut battre » la France en demi-finale de la Coupe du monde
Confiance au sein du camp de « La Roja »
Rodri ne se laisse pas impressionner à l’approche de l’affrontement contre l’un des favoris du tournoi. Interrogé à la veille de la demi-finale à l’AT&T Stadium, le récent lauréat du Ballon d’Or a souligné les succès passés de la Roja face à l’équipe de Didier Deschamps pour rappeler que les deux nations sont du même niveau. « La France figure parmi les meilleures équipes ici présentes et est en grande forme, mais l’Espagne l’est tout autant. Nous pouvons les battre, nous l’avons vu lors de l’Euro et en Ligue des nations », a expliqué le capitaine.
Une victoire contre les Bleus n’a rien de nouveau pour Rodri : il avait déjà contribué à les battre en demi-finale de l’Euro U19 2015, puis lors de l’Euro 2024 et enfin en Ligue des Nations l’été dernier.
« Luis de la Fuente n’a pas changé d’un iota », a déclaré Rodri à propos de son entraîneur de longue date. « C’est là qu’il a commencé à construire tout ce que nous voyons aujourd’hui. » Alors que beaucoup s’attendent à une répétition du match haletant de l’année dernière (5-4), le milieu de terrain prévoit une rencontre plus serrée, soulignant : « Les matchs de Coupe du monde sont d’un tout autre calibre ; je ne pense pas que ce sera aussi ouvert. »
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Gérer l'engouement autour de Lamine Yamal
Une grande partie du plan tactique de l’Espagne repose sur Lamine Yamal, la jeune sensation de 19 ans. Cependant, Rodri a appelé son jeune coéquipier à trouver un équilibre entre son talent explosif et la pression émotionnelle liée aux grandes occasions.
« Je pense qu’il doit se calmer un peu, cette anxiété qu’il ressent parfois de devoir faire ses preuves », a admis Rodri. « C’est un joueur très important pour nous en raison de ce qu’il apporte avec et sans le ballon, et c’est un garçon très intelligent. Il est vrai qu’il n’a que 19 ans et que nous devons l’aider à se calmer à certains moments du match. »
Malgré l’absence de buts du prodige barcelonais depuis le début du tournoi, les leaders de l’équipe continuent de le soutenir pleinement. Rodri a salué l’attitude de l’adolescent, soulignant qu’il est un « modèle » toujours désireux de s’améliorer. « C’est un garçon à l’écoute, qui veut toujours apprendre », a ajouté la star de Manchester City.
La France répond présente
La confiance affichée par le camp espagnol n’a pas échappé à ses adversaires. Depuis le camp de base français, le nouveau défenseur du Real Madrid, Ibrahima Konaté, a insisté sur le fait que les Bleus demeuraient humbles et ne prêtaient pas attention aux déclarations extérieures suggérant qu’ils devraient avoir peur.
Les Bleus veulent prendre leur revanche après leur élimination de l’Euro 2024, mais ils refusent de se focaliser uniquement sur Yamal, l’Espagne possédant des joueurs de qualité sur l’ensemble du terrain.
« La France possède de réelles qualités offensives, mais je soulignerais aussi sa solidité défensive », a noté Rodri en réponse au défi tactique qui se présente. « Ils défendent bien en bloc bas, ils sont très physiques, très agressifs. Nous devrons mener le jeu là où nous le voulons. »
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Le poids du brassard
Avec le départ de leaders confirmés comme Dani Carvajal et Álvaro Morata, Rodri a endossé pleinement les responsabilités liées au brassard de capitaine. C’est un rôle qu’il prend très au sérieux, tant sur le terrain qu’en dehors, notamment lorsqu’il s’agit de soutenir ceux qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu au cours de cette Coupe du monde. « La figure du capitaine est importante : le leadership est essentiel sur le terrain, mais surtout en dehors », a-t-il déclaré. « Dans les moments de doute, c’est à lui qu’il revient d’apporter le calme au sein du groupe. »
Pour Rodri, un seul objectif demeure : soulever le prestigieux trophée aux États-Unis. Après avoir conquis l’Europe et remporté le Ballon d’Or, la Coupe du monde représente le summum. « C’est le plus haut sommet auquel on puisse aspirer », a-t-il fait remarquer. « C’est le défi à relever, et cela n’a été accompli qu’une seule fois dans l’histoire. »
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