Rodri a retrouvé le niveau qui lui avait valu le Ballon d'Or sous le maillot de l'Espagne, mais les prestations décevantes de Pedri suscitent l'inquiétude à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde contre la France

La décision de Luis de la Fuente d’écarter Pedri a surpris, après cinq titularisations consécutives lors de la Coupe du monde 2026 – et neuf au total, depuis le Qatar. Cependant, le sélectionneur champion d’Europe a souligné avec justesse que l’effectif espagnol regorge de talents, surtout au milieu de terrain.

Le sélectionneur a d’ailleurs rappelé que Mikel Merino aurait pu légitimement ronchonner après avoir de nouveau débuté sur le banc, lui qui avait offert la victoire à la Roja d’une tête tardive face au Portugal au tour précédent. Loin de bouder, la pépite d’Arsenal a réédité l’exploit lors du succès 2-1 contre la Belgique.

« C’est injuste que Mikel ne joue pas dès le début, mais ce serait tout aussi injuste si quelqu’un d’autre était écarté », a déclaré De la Fuente aux journalistes. « Seuls onze joueurs peuvent entrer sur le terrain, et ils le comprennent – ils savent quel rôle ils doivent jouer à chaque instant. Lorsqu’ils entrent sur le terrain, ils savent ce qu’ils ont à faire ; c’est pourquoi c’est un plaisir d’être leur sélectionneur.

« L’essentiel, c’est l’équipe. Peu importe qui commence le match. Tout le monde est important, même ceux qui ne jouent pas. »