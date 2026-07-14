Rodri a retrouvé le niveau qui lui avait valu le Ballon d'Or sous le maillot de l'Espagne, mais les prestations décevantes de Pedri suscitent l'inquiétude à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde contre la France

Il est envisageable que Fabian Ruiz et Pedri soient alignés d’entrée aux côtés de Rodri, comme contre le Cap-Vert. Le milieu de terrain est le seul secteur où l’Espagne surpasse la France, et aligner trois joueurs aussi doués techniquement offrirait à la Roja la possibilité de s’emparer du ballon, ce qui constitue sans doute sa meilleure – voire unique – chance de neutraliser le redoutable quatuor offensif de Didier Deschamps.
Toutefois, aligner Pedri et Fabian impliquerait de sacrifier Dani Olmo, efficace depuis son installation comme titulaire en phase à élimination directe, même si son efficacité devant le but reste perfectible.
De la Fuente considère Pedri comme un « talent exceptionnel » qu’il préfère « faire jouer plus près de la surface adverse », là où ses feintes, ses petits coups de pied et ses une-deux font des ravages, tout en saluant sa capacité à « toujours donner le ton, qu’il soit au meilleur de sa forme ou non ».
Néanmoins, De la Fuente semble privilégier un schéma où Pedri remplacerait Fabián en fin de match, lorsque les adversaires sont usés et que les espaces se multiplient. « Pedri peut s’appuyer sur le travail de Fabián », a-t-il expliqué après la rencontre face à la Belgique. « C’est avant tout un travail d’équipe. »
L’altruisme de la sélection espagnole est sa plus grande force, et aussi surprenant que cela puisse paraître, il est logique que De la Fuente exploite au mieux son effectif.
Comme il l’a rappelé : « La France a déjà montré un potentiel extraordinaire et exceptionnel, mais nous aussi, donc je pense que le match est très ouvert. Il faudra des joueurs frais et énergiques, et il faudra que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. »
Reste à savoir si l’Espagne verra le Pedri « version Barcelone ».