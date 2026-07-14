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Rodri Pedri Spain GFXGOAL
Mark Doyle

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Rodri a retrouvé le niveau qui lui avait valu le Ballon d'Or sous le maillot de l'Espagne, mais les prestations décevantes de Pedri suscitent l'inquiétude à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde contre la France

Analysis
Espagne
Pedri
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Coupe du monde
FEATURES
France vs Espagne

Lorsque la composition de l’équipe d’Espagne pour le quart de finale de la Coupe du monde, la semaine dernière contre la Belgique, a été dévoilée environ une heure avant le coup d’envoi, l’absence de Pedri a immédiatement sauté aux yeux. Les commentateurs et les supporters ont tout naturellement supposé qu’il souffrait d’une petite blessure — ce qui en dit long sur l’estime dont jouit la star du FC Barcelone.

En substance, une blessure constituerait l’unique explication plausible à l’exclusion d’un joueur de 23 ans que beaucoup estiment être le milieu de terrain le plus complet au monde. Cependant, Pedri n’a pas été écarté du groupe : il figure parmi les remplaçants de l’Espagne, pour des raisons tactiques.

Une situation impensable en début de tournoi, mais il y a désormais de fortes chances que Pedri retrouve le banc lorsque la Roja défiera la France mardi au Texas.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En-dessous de ses standards

    Le duo de milieux centraux formé par Rodri et Pedri était présenté comme l’un des principaux atouts de l’Espagne, censée ajouter un titre mondial au sacre européen conquis en Allemagne il y a deux ans. Cependant, si Rodri a retrouvé le niveau qui lui avait valu le Ballon d’Or lors du parcours de la Roja jusqu’aux demi-finales en Amérique du Nord, les prestations de Pedri suscitent un vif débat dans la péninsule.

    Le joueur formé à Las Palmas a créé cinq occasions lors du match nul décevant contre le Cap-Vert en ouverture du tournoi – plus que n’importe quel autre joueur sur le terrain –, mais, ce qui montre à quel point la barre a été placée haut pour lui, il a néanmoins été critiqué pour ne pas avoir su mener son équipe à la victoire.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des comparaisons peu flatteuses

    Les performances ultérieures du Cap-Vert ont permis de relativiser la contre-performance sans but de l’Espagne, mais l’inefficacité de Pedri a suscité une attention croissante au fil du tournoi.

    Même si Jude Bellingham et Pedri sont évidemment des joueurs très différents, et que ce dernier évolue à un poste plus en retrait, les supporters du Real Madrid se sont fait un malin plaisir de rappeler sans cesse que leur joueur illumine la Coupe du monde avec une succession de performances décisives, tandis que le principal meneur de jeu du FC Barcelone peine étonnamment à peser sur le cours des matchs.

    Une vision certes simpliste, mais les statistiques brutes rappellent que, tandis que Bellingham marque et fait marquer, Pedri ne parvient ni à l’un ni à l’autre.


  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une concurrence effrénée

    La décision de Luis de la Fuente d’écarter Pedri a surpris, après cinq titularisations consécutives lors de la Coupe du monde 2026 – et neuf au total, depuis le Qatar. Cependant, le sélectionneur champion d’Europe a souligné avec justesse que l’effectif espagnol regorge de talents, surtout au milieu de terrain.

    Le sélectionneur a d’ailleurs rappelé que Mikel Merino aurait pu légitimement ronchonner après avoir de nouveau débuté sur le banc, lui qui avait offert la victoire à la Roja d’une tête tardive face au Portugal au tour précédent. Loin de bouder, la pépite d’Arsenal a réédité l’exploit lors du succès 2-1 contre la Belgique.

    « C’est injuste que Mikel ne joue pas dès le début, mais ce serait tout aussi injuste si quelqu’un d’autre était écarté », a déclaré De la Fuente aux journalistes. « Seuls onze joueurs peuvent entrer sur le terrain, et ils le comprennent – ils savent quel rôle ils doivent jouer à chaque instant. Lorsqu’ils entrent sur le terrain, ils savent ce qu’ils ont à faire ; c’est pourquoi c’est un plaisir d’être leur sélectionneur.

    « L’essentiel, c’est l’équipe. Peu importe qui commence le match. Tout le monde est important, même ceux qui ne jouent pas. »

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un nouvel « immense talent »

    Rien ne laisse penser que Pedri ait fait un caprice suite à sa relégation sur le banc. « Il l’a bien pris », a révélé le gardien espagnol Unai Simon aux journalistes après le match contre la Belgique. « On veut tous jouer, mais au final, il n’y a pas de place pour tout le monde.

    Comment doivent se sentir David (Raya) et Joan (Garcia), qui savent qu’ils sont des gardiens de classe mondiale ? Tout le monde veut jouer, mais tout le monde veut aussi remporter la Coupe du monde. Alors, quand vient votre tour d’accepter ce rôle, vous le faites. »

    Reste à savoir quel rôle Pedri sera appelé à jouer contre la France. Entré en jeu face aux Belges, il a manqué une transition offensive en fin de match, coupable d’une passe trop imprécise, tandis que Fabian Ruiz, buteur à Los Angeles, possède de solides arguments pour conserver sa place de titulaire. Comme le rappelle Simon, le milieu du Paris Saint-Germain est « lui aussi un immense talent », fraîchement double vainqueur de la Ligue des champions.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Deux versions de Pedri

    Pedri est un pur régal quand il est en pleine possession de ses moyens. Peu de joueurs récupèrent le ballon avec une telle régularité et le distribuent avec une telle précision. Pourtant, il n’a pas encore montré toute l’étendue de son talent lors de cette Coupe du monde. Selon De la Fuente, il existe deux versions de Pedri : celle qui évolue avec l’Espagne et celle qui brille avec Barcelone.

    « Pedri est un joueur d’exception, l’un des meilleurs au monde, si ce n’est le meilleur », a reconnu l’entraîneur de 65 ans, « mais Fabián est lui aussi l’un des meilleurs joueurs au monde, si ce n’est le meilleur.

    « Mais Pedri ne peut pas jouer comme il le fait au Barça, car nous jouons différemment. Il y a des similitudes, mais ce n’est pas la même chose. Nous n’avons pas non plus les mêmes joueurs.

    « Nous avons Rodri, donc son partenaire au milieu est forcément différent. Pour moi, Pedri peut jouer en 6, 8 ou 10, mais nous prenons des décisions très réfléchies, très analysées, toujours adaptées à l’adversaire. »

    Reste à savoir, selon De la Fuente, qui est le mieux placé pour débuter face à la France.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Le dilemme de De la Fuente

    Il est envisageable que Fabian Ruiz et Pedri soient alignés d’entrée aux côtés de Rodri, comme contre le Cap-Vert. Le milieu de terrain est le seul secteur où l’Espagne surpasse la France, et aligner trois joueurs aussi doués techniquement offrirait à la Roja la possibilité de s’emparer du ballon, ce qui constitue sans doute sa meilleure – voire unique – chance de neutraliser le redoutable quatuor offensif de Didier Deschamps.

    Toutefois, aligner Pedri et Fabian impliquerait de sacrifier Dani Olmo, efficace depuis son installation comme titulaire en phase à élimination directe, même si son efficacité devant le but reste perfectible.

    De la Fuente considère Pedri comme un « talent exceptionnel » qu’il préfère « faire jouer plus près de la surface adverse », là où ses feintes, ses petits coups de pied et ses une-deux font des ravages, tout en saluant sa capacité à « toujours donner le ton, qu’il soit au meilleur de sa forme ou non ».

    Néanmoins, De la Fuente semble privilégier un schéma où Pedri remplacerait Fabián en fin de match, lorsque les adversaires sont usés et que les espaces se multiplient. « Pedri peut s’appuyer sur le travail de Fabián », a-t-il expliqué après la rencontre face à la Belgique. « C’est avant tout un travail d’équipe. »

    L’altruisme de la sélection espagnole est sa plus grande force, et aussi surprenant que cela puisse paraître, il est logique que De la Fuente exploite au mieux son effectif.

    Comme il l’a rappelé : « La France a déjà montré un potentiel extraordinaire et exceptionnel, mais nous aussi, donc je pense que le match est très ouvert. Il faudra des joueurs frais et énergiques, et il faudra que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. »

    Reste à savoir si l’Espagne verra le Pedri « version Barcelone ».

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