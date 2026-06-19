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Rodri a été défendu contre des critiques « insultantes », le sélectionneur espagnol affirmant que la star de Manchester City est « le meilleur du monde »
De la Fuente balaie les critiques visant Rodri
De la Fuente a fermement rejeté les critiques suggérant que Rodri nuirait au style de jeu de l’Espagne, après le match nul décevant 0-0 face au Cap-Vert lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de Manchester City a été pointé du doigt après que la Roja n’a pas réussi à percer le verrou défensif adverse, certains observateurs estimant que sa présence ralentissait les transitions. Cependant, le sélectionneur a clairement indiqué qu’il ne partageait pas cette analyse et qu’il continuait à soutenir pleinement l’un de ses joueurs les plus influents.
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Le sélectionneur espagnol apporte un soutien sans réserve.
Invité de l’émission « El Partidazo de Cope », De la Fuente a balayé d’un revers les critiques visant Rodri, avant de s’interroger sur leur pertinence. Le sélectionneur espagnol a ensuite réaffirmé son admiration pour le milieu de terrain, rappelant qu’un Rodri même en manque de rythme demeurait l’un des tout meilleurs à son poste.
« Mais enfin, je vous en prie. Comment pouvez-vous tenir de tels propos ? Chacun est libre de dire ce qu’il veut, mais en tout état de cause, je trouve extrêmement insultant de dire cela du meilleur joueur du monde », a déclaré De la Fuente.
« Rodrigo est le meilleur joueur du monde, et même à 50 % de ses capacités, il surpasse la plupart des milieux de terrain. Chez nous, c’est un élément clé, doté d’une clarté de jeu, d’une vision et d’un équilibre exceptionnels. Rodrigo est un véritable phare pour nous. »
De la Fuente s’interroge sur le traitement réservé aux stars espagnoles.
Au-delà de la défense des performances de Rodri, De la Fuente a laissé entendre que les joueurs espagnols étaient souvent jugés plus sévèrement que d’autres stars mondiales. L’entraîneur s’est demandé si des critiques similaires seraient adressées à d’autres joueurs largement considérés comme faisant partie des meilleurs au monde.
Il a déclaré : « Oserait-on formuler les mêmes critiques à l’égard d’autres joueurs comptant parmi les meilleurs au monde ? Je ne le pense pas. Mais, parce qu’ils sont espagnols, on peut dire de nos joueurs des choses qu’on n’oserait pas dire des autres. »
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L'Espagne cherche à se relancer après un début de tournoi décevant
L’Espagne doit rapidement tourner la page après ce résultat décevant pour son premier match et faire preuve d’une plus grande efficacité offensive lors des rencontres restantes de la phase de poules. Alors que la pression s’intensifie, Rodri et l’équipe nationale sont attendus au tournant : ils doivent répondre par une performance accrue dimanche face à l’Arabie saoudite.