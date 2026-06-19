Invité de l’émission « El Partidazo de Cope », De la Fuente a balayé d’un revers les critiques visant Rodri, avant de s’interroger sur leur pertinence. Le sélectionneur espagnol a ensuite réaffirmé son admiration pour le milieu de terrain, rappelant qu’un Rodri même en manque de rythme demeurait l’un des tout meilleurs à son poste.

« Mais enfin, je vous en prie. Comment pouvez-vous tenir de tels propos ? Chacun est libre de dire ce qu’il veut, mais en tout état de cause, je trouve extrêmement insultant de dire cela du meilleur joueur du monde », a déclaré De la Fuente.

« Rodrigo est le meilleur joueur du monde, et même à 50 % de ses capacités, il surpasse la plupart des milieux de terrain. Chez nous, c’est un élément clé, doté d’une clarté de jeu, d’une vision et d’un équilibre exceptionnels. Rodrigo est un véritable phare pour nous. »