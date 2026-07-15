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Rodri a critiqué l’arbitre pour sa gestion du cas « sensationnel » de Lamine Yamal, estimant que le jeune prodige espagnol s’est vu refuser « 15 fautes » lors de la victoire en demi-finale de la Coupe du monde contre la France
Rodri tacle l'arbitre après la victoire de la France
L'Espagne est en bonne voie pour atteindre la finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire nette 2-0 contre la France, mais son capitaine, Rodri, a déploré le traitement réservé à Yamal. Le milieu de terrain a critiqué l'arbitre Ivan Barton, estimant que l'officiel salvadorien a toléré les interventions répétées de la défense française sur le jeune joueur de 19 ans tout au long de la rencontre au Texas.
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L'affirmation fait état de « 15 fautes »
Rodri s'est montré catégorique : selon lui, le décompte officiel ne reflétait pas la réalité du match, laissant entendre que le nombre de fautes non sanctionnées s'élevait à plus de dix.
« Ce qui est clair, c'est que cela fait maintenant trois matchs que nous sommes confrontés à cette situation concernant le nombre de fautes », a déclaré Rodri après la rencontre. « Je comprends que certaines ne soient peut-être pas des fautes, mais nous parlons ici d'une dizaine ou d'une quinzaine de fautes où le joueur tombe au sol, se fait plaquer, et où l'arbitre doit siffler, car sinon les défenseurs vont continuer à faire la même chose. La complaisance a été assez flagrante aujourd’hui. »
Selon les statistiques officielles, Yamal n’a obtenu qu’une seule faute durant la rencontre. Cette unique décision a conduit à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal à la 22^e minute. Ironie du sort, ce choix a provoqué la colère du sélectionneur français Didier Deschamps, qui a lui aussi remis en question les critères d’arbitrage de Barton.
Éloges pour le « sensationnel » Yamal
Malgré la polémique autour de l'arbitrage, Rodri a rapidement salué la contribution de Yamal au succès de l'équipe. L'ailier, qui a fêté ses 19 ans la veille de la demi-finale, a joué un rôle déterminant dans le plan tactique de l'Espagne visant à neutraliser Kylian Mbappé et l'attaque française. Bien que Yamal n'ait marqué qu'un seul but dans le tournoi, son engagement n'est pas passé inaperçu auprès de ses coéquipiers.
Interrogé par TVE, Rodri a souligné la maturité du jeune joueur en déclarant : « Lamine Yamal a livré un match fantastique ; surtout sans le ballon, il a été sensationnel et nous a beaucoup aidés. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la finale.
Qualifié pour la finale, Rodri se projette déjà vers ce qu’il présente comme l’apogée de sa carrière. Qu’il affronte l’Argentine ou l’Angleterre, le milieu espagnol anticipe une intensité accrue et réitère donc son appel à une arbitrage cohérent.
« Je suis très heureux, très fier, surtout de mon équipe, de mon pays, de ce que cela représente pour nous. Nous devons bien nous reposer et récupérer, car nous avons sans aucun doute le match le plus important de notre vie qui nous attend. Du repos et un match décisif », a-t-il conclu.
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