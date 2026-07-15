Rodri a critiqué l’arbitre pour sa gestion du cas « sensationnel » de Lamine Yamal, estimant que le jeune prodige espagnol s’est vu refuser « 15 fautes » lors de la victoire en demi-finale de la Coupe du monde contre la France

Rodri s'est montré catégorique : selon lui, le décompte officiel ne reflétait pas la réalité du match, laissant entendre que le nombre de fautes non sanctionnées s'élevait à plus de dix.

« Ce qui est clair, c'est que cela fait maintenant trois matchs que nous sommes confrontés à cette situation concernant le nombre de fautes », a déclaré Rodri après la rencontre. « Je comprends que certaines ne soient peut-être pas des fautes, mais nous parlons ici d'une dizaine ou d'une quinzaine de fautes où le joueur tombe au sol, se fait plaquer, et où l'arbitre doit siffler, car sinon les défenseurs vont continuer à faire la même chose. La complaisance a été assez flagrante aujourd’hui. »

Selon les statistiques officielles, Yamal n’a obtenu qu’une seule faute durant la rencontre. Cette unique décision a conduit à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal à la 22^e minute. Ironie du sort, ce choix a provoqué la colère du sélectionneur français Didier Deschamps, qui a lui aussi remis en question les critères d’arbitrage de Barton.