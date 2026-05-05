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Robinho Jr réclame des excuses publiques de la part de Neymar à la suite d’une altercation survenue lors d’une séance d’entraînement à Santos
Le choc des générations
L'incident a eu lieu lors d'une séance d'entraînement réservée aux joueurs n'ayant pas pris part au match nul 1-1 en Serie A contre Palmeiras samedi dernier. Selon les informations disponibles, Neymar aurait réagi avec agressivité après s'être fait dribbler par le jeune joueur de 18 ans, puis l'aurait fait trébucher par frustration. Ses coéquipiers ont dû intervenir pour séparer les deux hommes, auteurs d'une vive altercation. Le club a depuis été informé officiellement de l'incident.
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Exigence de formalité
Si Neymar a déjà contacté en privé son coéquipier et la mère de celui-ci, l’entourage de Robinho Jr. considère que cette démarche confidentielle ne suffit pas. Selon ESPN Brasil, il réclame des excuses publiques officielles et souhaite que le club prenne une position ferme sur cette affaire. La direction de Santos aurait été prise de court par cette exigence, d’autant que les deux joueurs avaient échangé de manière apparemment cordiale lors de l’entraînement de lundi matin.
Conséquences juridiques et contractuelles
Cette notification officielle relance les spéculations sur l’avenir de Robinho Jr. Selon des sources d’ESPN, cette démarche pourrait masquer une tentative de résiliation judiciaire de son contrat. Ses représentants démentent formellement cette hypothèse. Une autre option évoquée serait un prêt destiné à lui offrir davantage de temps de jeu. De son côté, Neymar refuse pour l’instant de commenter publiquement la situation, malgré la pression exercée par l’entourage du jeune attaquant.
- AFP
La phase de test de la Sudamericana approche rapidement.
Santos doit rapidement se recentrer sur la scène continentale, alors qu’il prépare son match face au Deportivo Recoleta, mardi prochain, en CONMEBOL Sudamericana. L’entraîneur Cuca doit préserver l’unité du groupe malgré le bruit ambiant et le risque de divisions internes consécutif à cette dispute très médiatisée. Avec un calendrier chargé qui inclut des confrontations contre le Red Bull Bragantino et Coritiba, le club doit régler cette situation pour éviter que sa saison ne déraille.