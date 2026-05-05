Si Neymar a déjà contacté en privé son coéquipier et la mère de celui-ci, l’entourage de Robinho Jr. considère que cette démarche confidentielle ne suffit pas. Selon ESPN Brasil, il réclame des excuses publiques officielles et souhaite que le club prenne une position ferme sur cette affaire. La direction de Santos aurait été prise de court par cette exigence, d’autant que les deux joueurs avaient échangé de manière apparemment cordiale lors de l’entraînement de lundi matin.