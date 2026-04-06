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Robin van Persie et les joueurs de Feyenoord, auteurs d'une performance décevante, ont été la cible de chants virulents de la part de leurs propres supporters après un match nul sans relief (0-0), tandis que Raheem Sterling n'a une nouvelle fois pas réussi à se démarquer
Les géants de Rotterdam ont fait match nul
L'ambiance est devenue tendue à la fin du match, les supporters visiteurs ayant accueilli les joueurs et le staff technique par des chants virulents de « honte à vous » après une prestation terne face à l'équipe classée 14e du championnat. L'ancienne star de Manchester City et de Chelsea, Sterling, a une nouvelle fois peiné à peser sur le jeu et a été remplacé en fin de match, alors que son attente d'un premier but sous les couleurs du Feyenoord s'étend désormais à six matches depuis son arrivée en tant que joueur libre. Ce résultat met en évidence un fossé grandissant entre les tribunes et le banc de touche, les supporters étant de plus en plus frustrés par ce qu'ils perçoivent comme un manque d'identité tactique.
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Van Persie s'en prend aux arbitres
Malgré une hostilité grandissante, Van Persie a insisté sur le fait qu’il restait imperturbable face au mécontentement exprimé haut et fort depuis les tribunes. L’ancien attaquant de Manchester United avait auparavant défendu ses choix en rappelant aux supporters que les vrais fans devaient rester fidèles à leur club contre vents et marées. Cependant, après le match nul contre Volendam, Van Persie a reporté son attention sur l’arbitrage et sur ce qu’il percevait comme un manque de protection envers l’attaquant Ayase Ueda.
Il a déclaré : « Je n'ai pas eu l'impression qu'il [l'arbitre Allard Lindhout] était vraiment de notre côté aujourd'hui, disons-le ainsi. Quand on a évoqué le VAR, j'ai dit : "Ils étaient là aujourd'hui, n'est-ce pas ? Vraiment ? Oh, d'accord. C'est bon à savoir qu'ils étaient là. » Je pense que c'est particulièrement injuste envers Ayase Ueda ; il est très malmené. Ayase est un joueur très honnête ; il ne se jette pas par terre sans raison. Il n'obtient vraiment jamais rien, rien du tout. Pas de penalty, pas de coup franc. Rien, jamais. C'est vraiment incroyable. Il mérite un peu plus de protection à cet égard, je pense. »
Le milieu de terrain comprend la frustration des supporters
Luciano Valente a reconnu que l'hostilité des supporters était compréhensible compte tenu du style de jeu peu inspirant de l'équipe. Revenant sur les chants et les difficultés de l'équipe à trouver une solution tactique, le milieu de terrain du Feyenoord a déclaré à ESPN : « Ça fait un moment qu'on entend ça. Nous sommes deuxièmes, sans pour autant jouer de manière exceptionnelle. Cette réaction est logique et compréhensible, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Ce n'est pas qu'ils aient tort. Nous devons aller de l'avant et n'avoir qu'un seul objectif : la Ligue des champions. Il faut tout donner. Ce n'est pas comme si vous pensiez que nous allions jouer défensivement ; nous ne le voulons pas non plus. On ne peut pas simplement avancer comme une bande d'aveugles. Ce n'était tout simplement pas suffisant. »
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Définition d'une série de cinq matchs
Le Feyenoord doit assurer sa qualification directe pour la Ligue des champions lors d'une série décisive de cinq derniers matchs contre le NEC, Groningue, Fortuna Sittard, l'AZ Alkmaar et le PEC Zwolle. Van Persie est sous le feu des projecteurs : il doit redynamiser une attaque en perte de vitesse et tirer le meilleur parti de Sterling avant la fin de la saison de l'Eredivisie en mai. Le titre étant officiellement hors de portée, conserver la deuxième place reste la priorité absolue face à la pression interne croissante et au mécontentement des supporters.