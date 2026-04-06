Robin van Persie et les joueurs de Feyenoord, auteurs d'une performance décevante, ont été la cible de chants virulents de la part de leurs propres supporters après un match nul sans relief (0-0), tandis que Raheem Sterling n'a une nouvelle fois pas réussi à se démarquer

Malgré une hostilité grandissante, Van Persie a insisté sur le fait qu’il restait imperturbable face au mécontentement exprimé haut et fort depuis les tribunes. L’ancien attaquant de Manchester United avait auparavant défendu ses choix en rappelant aux supporters que les vrais fans devaient rester fidèles à leur club contre vents et marées. Cependant, après le match nul contre Volendam, Van Persie a reporté son attention sur l’arbitrage et sur ce qu’il percevait comme un manque de protection envers l’attaquant Ayase Ueda.

Il a déclaré : « Je n'ai pas eu l'impression qu'il [l'arbitre Allard Lindhout] était vraiment de notre côté aujourd'hui, disons-le ainsi. Quand on a évoqué le VAR, j'ai dit : "Ils étaient là aujourd'hui, n'est-ce pas ? Vraiment ? Oh, d'accord. C'est bon à savoir qu'ils étaient là. » Je pense que c'est particulièrement injuste envers Ayase Ueda ; il est très malmené. Ayase est un joueur très honnête ; il ne se jette pas par terre sans raison. Il n'obtient vraiment jamais rien, rien du tout. Pas de penalty, pas de coup franc. Rien, jamais. C'est vraiment incroyable. Il mérite un peu plus de protection à cet égard, je pense. »