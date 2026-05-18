Robin van Persie dénonce le « cynisme » de Raheem Sterling, estimant que l’ancien ailier de Manchester City et de Chelsea mérite davantage de « respect », a déclaré l’entraîneur du Feyenoord

Van Persie a offert à Sterling une titularisation rare lors de la dernière journée du championnat ; l’ailier a disputé plus de 70 minutes, contribuant à la deuxième place finale du Feyenoord. Si l’ancien buteur de Manchester City et d’Arsenal a admis que la performance de l’international anglais était inégale, il a rapidement recentré le débat sur le traitement que lui réservent médias et supporters néerlandais.

« Il a parfois manqué de chance », a déclaré Van Persie aux journalistes après le match. « Mais il s’est aussi retrouvé à plusieurs reprises en bonne position. En deuxième mi-temps, par exemple, lorsqu’il a réalisé une belle percée vers l’intérieur. Personnellement, j’ai du mal avec le cynisme qui l’entoure. Je pense que le respect serait plus approprié. En tout cas, je n’aime pas le cynisme. Je ne supporte pas toute cette atmosphère autour de lui. »