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Robin van Persie dénonce le « cynisme » de Raheem Sterling, estimant que l’ancien ailier de Manchester City et de Chelsea mérite davantage de « respect », a déclaré l’entraîneur du Feyenoord
Van Persie répond à ses détracteurs
Van Persie a offert à Sterling une titularisation rare lors de la dernière journée du championnat ; l’ailier a disputé plus de 70 minutes, contribuant à la deuxième place finale du Feyenoord. Si l’ancien buteur de Manchester City et d’Arsenal a admis que la performance de l’international anglais était inégale, il a rapidement recentré le débat sur le traitement que lui réservent médias et supporters néerlandais.
« Il a parfois manqué de chance », a déclaré Van Persie aux journalistes après le match. « Mais il s’est aussi retrouvé à plusieurs reprises en bonne position. En deuxième mi-temps, par exemple, lorsqu’il a réalisé une belle percée vers l’intérieur. Personnellement, j’ai du mal avec le cynisme qui l’entoure. Je pense que le respect serait plus approprié. En tout cas, je n’aime pas le cynisme. Je ne supporte pas toute cette atmosphère autour de lui. »
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Saluer la carrière de Sterling
L’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United estime que le palmarès impressionnant de Sterling, plusieurs titres de Premier League et près d’une centaine de sélections avec l’Angleterre, devrait lui valoir une plus grande protection face à l’attention médiatique incessante. Van Persie suggère que le football néerlandais a été trop prompt à remettre en question les qualités d’un joueur qui évolue au plus haut niveau depuis plus de dix ans.
L’entraîneur de Feyenoord estime qu’il faut mettre en lumière les exploits passés du joueur plutôt que ses actuelles difficultés d’adaptation au football néerlandais. « Chacun doit connaître sa place dans tout ça. Et je pense que nous allons parfois un peu trop loin aux Pays-Bas à ce sujet », a-t-il ajouté.
Un pedigree prestigieux ignoré
Sterling est arrivé à Rotterdam avec une solide réputation, et Van Persie a tenu à rappeler au public les exploits de l’attaquant durant ses années en Premier League avec Liverpool, Manchester City et Chelsea. Pour le coach du Feyenoord, les statistiques parlent d’elles-mêmes, même si le joueur traverse actuellement un passage à vide. Il estime que l’environnement local s’est montré trop hostile envers un joueur qui devrait être perçu comme l’une des grandes recrues de l’Eredivisie.
« Il a marqué 200 buts en Angleterre et disputé 82 matchs internationaux », rappelle Van Persie. « Et cela, qu’on le juge en forme ou non. Mais je pense que, en tant que nation de football, nous gérons très mal cette situation. »
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Des discussions en privé sont prévues
Après le succès contre Zwolle, Sterling a snobé les médias, mais Van Persie a annoncé qu’il apporterait un soutien personnel au joueur lors d’un débriefing d’équipe en fin de saison. L’entraîneur du Feyenoord veut que l’ailier se sente soutenu, malgré le bruit médiatique qui a accompagné sa saison à Rotterdam. « Je vais en discuter avec lui ce soir », a-t-il ajouté. « Nous dînons avec le groupe ce soir, puis je prendrai un moment avec lui. »