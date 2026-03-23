Robin van Persie a adressé à Raheem Sterling un avertissement inquiétant, lui disant « c'est pour bientôt », après sa dernière prestation décevante face au Feyenoord

Au coup de sifflet final, Van Persie s’est montré franc quant aux défis auxquels est confrontée cette recrue très médiatisée, reconnaissant que, même si Sterling travaille dur, le club ne peut pas se permettre d’attendre indéfiniment qu’il trouve son rythme. L’ancien attaquant de Manchester United a admis que Sterling était encore en phase de remise en forme après une période d’inactivité à Londres, mais a souligné que les exigences du football professionnel restaient impitoyables.

« Ces deux mondes doivent se rejoindre le plus tôt possible », a admis Van Persie après le match. « Nous y travaillons, l’essentiel étant de remporter des matchs pendant cette période où Raheem retrouve peu à peu sa forme.

« Je respecte donc et je comprends sa situation, mais en même temps, nous devons être performants en tant que club. Nous devons terminer deuxièmes, c’est aussi simple que cela. Je pense qu’il progresse en termes de condition physique et de performances. En même temps, je veux le voir avoir plus d’impact sans le ballon, et plus d’impact avec le ballon. »