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Robin van Persie a adressé à Raheem Sterling un avertissement inquiétant, lui disant « c'est pour bientôt », après sa dernière prestation décevante face au Feyenoord
Déception lors du Klassieker
La quête de forme de Sterling au Feyenoord a rencontré un obstacle de taille lors du « De Klassieker » très tendu de dimanche, où il a peiné à prendre le dessus sur son défenseur, Lucas Rosa, avant d’être remplacé après seulement 55 minutes. Arrivé chez le grand club néerlandais en tant que joueur libre après la résiliation d'un commun accord de son contrat avec Chelsea en janvier 2026, le joueur de 31 ans semblait avoir perdu la vitesse explosive qui faisait autrefois sa marque de fabrique lors du match nul 1-1 contre l'Ajax. Bien qu'un penalty de Jakub Moder en fin de match ait permis de sauver un point, l'incapacité de Sterling à peser sur le match phare de l'Eredivisie a renforcé les inquiétudes locales quant à sa préparation physique pour aider Feyenoord à décrocher une place cruciale en Ligue des champions.
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Van Persie s'exprime sur la forme de Sterling
Au coup de sifflet final, Van Persie s’est montré franc quant aux défis auxquels est confrontée cette recrue très médiatisée, reconnaissant que, même si Sterling travaille dur, le club ne peut pas se permettre d’attendre indéfiniment qu’il trouve son rythme. L’ancien attaquant de Manchester United a admis que Sterling était encore en phase de remise en forme après une période d’inactivité à Londres, mais a souligné que les exigences du football professionnel restaient impitoyables.
« Ces deux mondes doivent se rejoindre le plus tôt possible », a admis Van Persie après le match. « Nous y travaillons, l’essentiel étant de remporter des matchs pendant cette période où Raheem retrouve peu à peu sa forme.
« Je respecte donc et je comprends sa situation, mais en même temps, nous devons être performants en tant que club. Nous devons terminer deuxièmes, c’est aussi simple que cela. Je pense qu’il progresse en termes de condition physique et de performances. En même temps, je veux le voir avoir plus d’impact sans le ballon, et plus d’impact avec le ballon. »
L'avenir de Sterling reste incertain
Alors que le Feyenoord est loin derrière le PSV Eindhoven, leader incontesté, la pression monte pour décrocher la deuxième place et une qualification en Ligue des champions. Cette urgence fait que la période d’adaptation de Sterling est scrutée à la loupe, d’autant plus que son séjour aux Pays-Bas n’est que temporaire. L’ancienne star de Manchester City n’est sous contrat que jusqu’à la fin de la saison en cours, ce qui ne laisse guère de marge pour une adaptation progressive. Van Persie a abordé la situation en déclarant : « Nous sommes tous les deux d'accord sur le fait que les intentions sont très claires. C'est un contrat jusqu'à la fin de la saison ; nous sommes tous les deux très ouverts quant à l'avenir et nous verrons comment ça se passe. » Son coéquipier Moder a ajouté une note d'optimisme en soulignant : « D'ici la fin de la saison, nous verrons le meilleur de lui-même, j'en suis sûr. »
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Une dernière audition pour l'Europe
Le Feyenoord aborde une série de matchs décisifs au cours desquels la discipline tactique et l'engagement physique de Sterling seront scrutés de près, alors que le club se bat pour décrocher une place cruciale en Ligue des champions. Tout nouveau faux pas pourrait compromettre son statut européen et mettre davantage en péril la position de Van Persie en tant qu'entraîneur principal lors de ce sprint décisif du mois d'avril. Par conséquent, l'attaquant vétéran se trouve en quelque sorte à l'épreuve du feu pour combler son retard de préparation physique et prouver qu'il est encore capable de rivaliser au plus haut niveau avant l'expiration de son contrat à court terme.