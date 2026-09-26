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Robertson révèle comment Arne Slot et son approche axée sur les données ont complètement modifié le plan de Jürgen Klopp à Liverpool
Réunions tactiques et analyses sur iPad
S’exprimant sur Overlap, Robertson a livré un éclairage fascinant sur les approches différentes de Klopp et de Slot. Andy a souligné à quel point Slot s’appuyait fortement sur les données et l’analyse par rapport à Klopp. « Arne était à fond dans toutes les statistiques, c’était vraiment son truc », a déclaré Robertson.
« Il a fait venir son propre gars, Ruben [Peeters], qui était toujours sur l’iPad. Même à l’entraînement, si jamais tu avais peut-être fait trop de sprints ou autre, alors Ruben disait : “Peut-être que quelqu’un doit sortir.” Ils étaient beaucoup plus au fait en termes de charge de travail et de choses comme ça. Il était clairement comme ça. »
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S’éloignant du projet initial
Robertson a expliqué que Slot tenait des réunions quotidiennes à l’AXA Training Centre. « Comment Klopp travaillait, c’est qu’il n’avait pas de réunions tous les jours. Klopp avait une réunion, disons, la veille du match, et elle durait environ 40 minutes », a souligné Robertson.
Slot préférait des séances quotidiennes de 10 à 15 minutes axées sur l’analyse de l’adversaire. Sous Klopp, qui a remporté tous les trophées majeurs pendant ses neuf années à la tête de l’équipe et mis fin à l’attente de 30 ans du club pour un titre de Premier League, l’accent était strictement mis sur leur propre système. « Alors que Klopp était davantage dans l’idée : “si nous jouons selon notre plan, nous allons gagner ce match” », a-t-il ajouté. « Slot changeait des choses, mais nous ne changions pas beaucoup sous Klopp, c’était simplement que nous étions la meilleure équipe et que nous pouvions battre chaque équipe qui se présentait face à nous. »
Défendre le nouveau régime d’entraînement
Slot a connu un succès immédiat, en remportant le titre de Premier League dès sa première saison, avant que l'équipe ne s'effondre lors de sa deuxième, ce qui a finalement conduit à son départ. Malgré une frustration généralisée concernant le style de jeu de Liverpool au cours de cette funeste deuxième saison, Robertson a vigoureusement défendu l'intensité du nouveau régime. Les supporters s'étaient habitués au jeu offensif à haute intensité de Klopp, mais Robertson a balayé les affirmations selon lesquelles l'effectif ne travaillait pas assez dur.
« C’est un peu ce qui m’a agacé la saison dernière, [les gens] disaient : “ils ne s’entraînent pas assez dur” », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes entraînés vraiment dur sous Slot. Certaines séances de Slot étaient vraiment, vraiment difficiles. C’était juste, je suppose, qu’ils étaient tellement habitués à ce qu’on soit à fond avec Jurgen Klopp, alors que le jeu de Slot était probablement un peu différent. »
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Tourné vers l’avenir
Robertson a désormais quitté Anfield pour entamer un nouveau chapitre avec Tottenham, laissant Liverpool aborder sa nouvelle ère sous les ordres d’Andoni Iraola. Alors que le club du Merseyside continue de faire évoluer son identité tactique après le passage de Slot, Iraola devra reconstruire et trouver une nouvelle formule gagnante. Pendant ce temps, Robertson cherchera à imposer son leadership et ses qualités défensives dans le nord de Londres.
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