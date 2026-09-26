S’exprimant sur Overlap, Robertson a livré un éclairage fascinant sur les approches différentes de Klopp et de Slot. Andy a souligné à quel point Slot s’appuyait fortement sur les données et l’analyse par rapport à Klopp. « Arne était à fond dans toutes les statistiques, c’était vraiment son truc », a déclaré Robertson.

« Il a fait venir son propre gars, Ruben [Peeters], qui était toujours sur l’iPad. Même à l’entraînement, si jamais tu avais peut-être fait trop de sprints ou autre, alors Ruben disait : “Peut-être que quelqu’un doit sortir.” Ils étaient beaucoup plus au fait en termes de charge de travail et de choses comme ça. Il était clairement comme ça. »