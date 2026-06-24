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Roberto Martinez salue la performance « incroyable » de Cristiano Ronaldo, qu’il juge « exemplaire », lors de la Coupe du monde face à l’Ouzbékistan, soulignant que le capitaine du Portugal a su faire abstraction des « bruits injustifiés »
Mettre fin au « bruit injuste »
Après le match nul 1-1 concédé par le Portugal face à la RD Congo lors de la première journée, Ronaldo a évoqué une « semaine noire ». De nombreux supporters et observateurs se sont interrogés sur la pertinence de maintenir le joueur de 41 ans dans le onze de départ de Martinez. Mais, au lendemain de la large victoire contre l’Ouzbékistan, le sélectionneur a rétorqué aux critiques visant son capitaine et son groupe.
« Nous avons connu une semaine très difficile, ponctuée de polémiques infondées, a déclaré Martinez. Nous n’avons pas obtenu le résultat escompté contre la RD Congo, et cette situation a généré une pression médiatique injustifiée, entre “fake news” et propos malveillants. Après un tel match, il est facile de chercher des excuses ou de détourner le regard, mais nos joueurs sont restés concentrés et ont fait preuve d’une attitude exemplaire. »
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Un capitaine « exemplaire » malgré les critiques
Le sélectionneur national a souligné que, au-delà de ses deux buts, l’attitude de Ronaldo avait été décisive pour préserver la cohésion du groupe. Martínez a déclaré : « Nous avons exprimé notre frustration, nous étions déçus, mais nous en avons tiré des enseignements : nous avons mûri en tant qu’équipe, mieux géré nos émotions durant les matchs de la Coupe du monde et su rester fidèles à notre identité pendant 90 minutes. Cristiano a fait preuve d’un leadership exemplaire, se concentrant sur ce qu’il pouvait maîtriser et mettant son expérience au service du collectif. Aujourd’hui, au-delà des deux buts marqués, on retiendra son nombre d’occasions créées, ses déplacements intelligents, sa capacité à offrir des espaces à ses partenaires et cette discipline exemplaire qui en fait une référence du schéma offensif. »
L’impact d’une icône mondiale
Malgré les comparaisons incessantes avec Lionel Messi, Martinez préfère souligner l’apport spécifique de Ronaldo à cette sélection portugaise sur la scène internationale.
« Ce sont des joueurs qui ont fait évoluer et améliorer le football, et dont la rivalité était nécessaire pour continuer à progresser sans cesse », a fait remarquer l’entraîneur. « En ce qui concerne notre capitaine, il y a d’une part son statut d’icône, qui en est à sa sixième Coupe du monde, mais il y a aussi le capitaine de l’équipe nationale. Il incarne parfaitement ce que signifie jouer pour la sélection nationale. Je me réjouis pour lui, il le mérite, mais je sais qu’il est déjà en train de récupérer et de se préparer pour le prochain match. Cette simplicité le rend unique. »
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Prise en charge physique de la superstar
Martínez a conclu son analyse en assurant que l’utilisation de Ronaldo continuerait d’être soigneusement évaluée afin de maintenir le capitaine au sommet de ses capacités, alors que le Portugal s’apprête à disputer son dernier match de groupe contre la Colombie ce week-end.
« C’est un joueur qui, dans son club, dispute tous les matchs. Il a enchaîné de nombreuses minutes cette saison, mais il est en forme, et nous gérons cela match après match, entraînement après entraînement, en évaluant tout ce qui se passe », a expliqué Martínez. « Aujourd’hui, son placement sur le terrain a posé problème à l’Ouzbékistan, la ligne défensive a dû changer de position… C’était un véritable problème et, quand cela arrive, nous devons faire appel à lui. »