Roberto Martinez salue la performance « incroyable » de Cristiano Ronaldo, qu’il juge « exemplaire », lors de la Coupe du monde face à l’Ouzbékistan, soulignant que le capitaine du Portugal a su faire abstraction des « bruits injustifiés »

Après le match nul 1-1 concédé par le Portugal face à la RD Congo lors de la première journée, Ronaldo a évoqué une « semaine noire ». De nombreux supporters et observateurs se sont interrogés sur la pertinence de maintenir le joueur de 41 ans dans le onze de départ de Martinez. Mais, au lendemain de la large victoire contre l’Ouzbékistan, le sélectionneur a rétorqué aux critiques visant son capitaine et son groupe.

« Nous avons connu une semaine très difficile, ponctuée de polémiques infondées, a déclaré Martinez. Nous n’avons pas obtenu le résultat escompté contre la RD Congo, et cette situation a généré une pression médiatique injustifiée, entre “fake news” et propos malveillants. Après un tel match, il est facile de chercher des excuses ou de détourner le regard, mais nos joueurs sont restés concentrés et ont fait preuve d’une attitude exemplaire. »