Roberto Martinez s'exprime sur les inquiétudes concernant la condition physique de Cristiano Ronaldo, le sélectionneur du Portugal exigeant « les normes les plus élevées pour tout le monde » en vue de la Coupe du monde 2026

Avec 143 buts en 226 sélections depuis ses débuts avec le Portugal en 2003, Ronaldo en est arrivé à un stade où la moindre blessure soulève des questions quant à sa retraite éventuelle. Évoquant la longévité du capitaine, Martinez a ajouté : « Il souffre d’une blessure mineure et sera probablement de retour sur le terrain et à l’entraînement la semaine prochaine. Ce n'est rien de grave. Cristiano est notre capitaine ; c'est un joueur très important. Il était notre capitaine en Ligue des Nations et joue un rôle essentiel dans le dernier tiers de l'équipe, notamment dans les mouvements dans la surface de réparation. »

Martinez a ajouté, à propos d'une date potentielle pour la retraite de Ronaldo : « Nous ne savons pas. C'est difficile à dire. J'ai vite appris à ne pas essayer de prédire l'avenir avec Cristiano. Il se concentre sur le fait d'être le meilleur possible ici et maintenant. Il ne fait pas de projets pour l'avenir. »