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Roberto Martinez s'exprime sur les inquiétudes concernant la condition physique de Cristiano Ronaldo, le sélectionneur du Portugal exigeant « les normes les plus élevées pour tout le monde » en vue de la Coupe du monde 2026
Ronaldo se fait discret en raison d'un problème musculaire
Ronaldo n'a pas été convoqué pour les matchs de préparation à la Coupe du monde contre le Mexique et les États-Unis en raison d'une blessure. Ronaldo a souffert d'un problème musculaire alors qu'il jouait pour Al-Nassr, leader de la Ligue professionnelle saoudienne, le 28 février, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa résistance physique en cette fin de carrière. S'entraînant actuellement à l'écart du groupe principal à Riyad, l'absence du joueur de 41 ans lors de la trêve internationale était une mesure de précaution. Cependant, Martinez a précisé que ce contretemps était mineur, soulignant que la condition physique de l'attaquant était toujours surveillée quotidiennement afin de répondre aux exigences rigoureuses de l'équipe.
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« Hunger » reste à la 41e place
Martinez a déclaré, à propos de l'importance que continue de revêtir Ronaldo pour l'équipe nationale : « Cristiano est notre capitaine, un modèle et un joueur animé d'une véritable soif de réussite. Ce n'est pas simplement un joueur de 41 ans ; c'est un joueur qui a soif de s'améliorer chaque jour. Il s'avère être un capitaine exemplaire et une source d'inspiration pour les jeunes joueurs, quelqu'un qui montre la voie et incarne nos valeurs. Et sur le terrain, il a marqué 25 buts lors des 30 derniers matchs. Nous évaluons les joueurs au quotidien, séance après séance, et les exigences au sein de l'équipe nationale sont les plus élevées pour tout le monde. »
Questions sur la retraite
Avec 143 buts en 226 sélections depuis ses débuts avec le Portugal en 2003, Ronaldo en est arrivé à un stade où la moindre blessure soulève des questions quant à sa retraite éventuelle. Évoquant la longévité du capitaine, Martinez a ajouté : « Il souffre d’une blessure mineure et sera probablement de retour sur le terrain et à l’entraînement la semaine prochaine. Ce n'est rien de grave. Cristiano est notre capitaine ; c'est un joueur très important. Il était notre capitaine en Ligue des Nations et joue un rôle essentiel dans le dernier tiers de l'équipe, notamment dans les mouvements dans la surface de réparation. »
Martinez a ajouté, à propos d'une date potentielle pour la retraite de Ronaldo : « Nous ne savons pas. C'est difficile à dire. J'ai vite appris à ne pas essayer de prédire l'avenir avec Cristiano. Il se concentre sur le fait d'être le meilleur possible ici et maintenant. Il ne fait pas de projets pour l'avenir. »
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Un retour au rythme indispensable
Ronaldo devrait faire son retour avec Al-Nassr vendredi prochain contre Al-Najma, marquant ainsi le début d'une dernière ligne droite en championnat afin d'être au meilleur de sa forme pour le premier match du Portugal à la Coupe du monde, le 17 juin à Houston. Il devra mener son équipe nationale à travers un groupe difficile comprenant l'Ouzbékistan, la Colombie et soit la République démocratique du Congo, soit la Jamaïque.