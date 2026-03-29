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Roberto Martinez révèle ce qui poussera Cristiano Ronaldo à « prendre sa retraite » – et ce n'est pas l'âge, alors que le « GOAT » portugais s'apprête à honorer de sa présence la Coupe du monde 2026 à 41 ans
Ronaldo en quête de son 1 000e but et de nouveaux trophées prestigieux
Il a récemment dû faire face à une blessure malheureuse, mais Ronaldo a su se maintenir au sommet de sa forme physique pendant la majeure partie de sa carrière, au cours de laquelle il a battu tous les records. Cela s'explique par les innombrables heures de travail qu'il consacre en coulisses, afin de garder son corps et son esprit aussi affûtés que possible.
Il en a ainsi tiré une longévité remarquable, avec un contrat lucratif dans la Saudi Pro League qui court jusqu'en 2027. Certains suggèrent que CR7 continuera à jouer au-delà de cette date, qu'il ait atteint ou non son objectif de 1 000 buts en compétition.
Tant qu’il aura encore soif de compétition, lui qui n’a jamais connu que les plus grands trophées, il n’y a aucune raison pour que cette icône raccroche ses crampons. Martinez le reconnaît d’ailleurs, l’Espagnol s’attendant à ce que le plus grand joueur de l’histoire du football portugais tire sa révérence selon ses propres conditions, à un moment donné dans un avenir lointain.
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Quand Ronaldo prendra-t-il sa retraite ? Martinez évoque la date de son départ
Interrogé par The Guardian au sujet de Ronaldo et du moment où il pourrait prendre sa retraite, Martinez a déclaré : « Il faut accepter qu’il y ait un débat, car il n’y a qu’un seul Ronaldo, une icône historique qui a révolutionné le football : entrez dans un ascenseur et la conversation portera soit sur la météo, soit sur Ronaldo.
Tout le monde a son opinion, mais celle-ci repose sur une perception de Ronaldo, sur une période de sa carrière. La plus grande erreur que font les gens, c’est de ne pas l’analyser tel qu’il est aujourd’hui. Après l’Euro, on disait : « Le Portugal n’a pas gagné parce que Cristiano jouait. » On remporte la Ligue des Nations et on se demande : « Que fera le Portugal quand Ronaldo prendra sa retraite ? »
« J’ai toujours pensé que c’était le corps qui mettait un joueur à la retraite, mais c’est la tête. La tête de Cristiano n’a pas pris cette décision à 40 ou 41 ans. Un joueur d’élite, ce n’est pas le talent, c’est la mentalité, la résilience.
« Ce n’est pas l’ailier de Manchester United ou du Real Madrid ; c’est un numéro 9 dans la surface. On compte sur lui pour créer des espaces, marquer des buts. Les trois dernières années de Cristiano en équipe nationale, il les a méritées, jour après jour : il a marqué 25 buts en 30 matchs. J’évalue le talent, l’expérience, l’attitude aujourd’hui, et les décisions ne se prennent jamais dans un bureau ; elles se prennent sur le terrain, c’est le football qui les prend. »
Martinez a eu un premier aperçu de la mentalité de Ronaldo après avoir pris les rênes du Portugal. Il a ajouté, à propos de ses échanges avec le quintuple Ballon d’Or : « Quand j’ai rendu visite à Ronaldo, je voulais savoir comment il se sentait. Les joueurs de plus de 30 ans commencent à penser que la trêve internationale est peut-être un moment pour respirer, se régénérer. Mais l’attitude de Ronaldo est toujours la même : “Je suis là pour l’équipe nationale, quoi qu’il vous faille.” »
Ronaldo pourra-t-il imiter Messi en remportant la Coupe du monde ?
Ronaldo totalise désormais 226 sélections et 143 buts avec son pays, des chiffres que personne d’autre dans le football masculin ne peut prétendre égaler. Une nouvelle occasion de compléter sa brillante collection de médailles se présentera cet été, CR7 étant déterminé à imiter son éternel rival Lionel Messi en remportant le titre mondial.
Martinez insiste toutefois sur le fait qu’aucune pression supplémentaire n’est exercée sur son équipe. L’Espagnol a ajouté : « Je ne dirais pas qu’il y a une angoisse au Portugal à l’idée de remporter la Coupe du monde ; je dirais plutôt qu’il s’agit d’enthousiasme, d’espoir. Cela vient de ces joueurs. Nous parlons de Cristiano Ronaldo. Du capitaine de Manchester United [Bruno Fernandes]. Du capitaine de Porto [Diogo Costa]. Du capitaine de Man City [Bernardo Silva]. De quatre joueurs importants chez les champions d’Europe [Paris Saint-Germain]. Cela fait du bien aux Portugais.
« Nous savons que nous n’avons jamais remporté la Coupe du monde ; cela nous montre que c’est difficile. Nous savons que les choses peuvent changer rapidement, que le talent seul ne suffit pas, que de petits détails peuvent jouer en votre défaveur, et bien sûr, c’est un coup dur quand on n’y parvient pas, mais laissons-nous rêver. Je pense que nous en sommes capables. Et c’est l’attitude que je veux que notre équipe adopte. »
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Calendrier du Portugal : match amical contre l'équipe nationale américaine et rencontres de Coupe du monde
Le Portugal, qui doit actuellement se passer de Ronaldo alors qu'il se prépare pour un match amical contre l'équipe nationale américaine mardi, débutera sa campagne de Coupe du monde contre la République démocratique du Congo ou la Jamaïque le 17 juin. Il affrontera ensuite l'Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe K.