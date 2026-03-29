Interrogé par The Guardian au sujet de Ronaldo et du moment où il pourrait prendre sa retraite, Martinez a déclaré : « Il faut accepter qu’il y ait un débat, car il n’y a qu’un seul Ronaldo, une icône historique qui a révolutionné le football : entrez dans un ascenseur et la conversation portera soit sur la météo, soit sur Ronaldo.

Tout le monde a son opinion, mais celle-ci repose sur une perception de Ronaldo, sur une période de sa carrière. La plus grande erreur que font les gens, c’est de ne pas l’analyser tel qu’il est aujourd’hui. Après l’Euro, on disait : « Le Portugal n’a pas gagné parce que Cristiano jouait. » On remporte la Ligue des Nations et on se demande : « Que fera le Portugal quand Ronaldo prendra sa retraite ? »

« J’ai toujours pensé que c’était le corps qui mettait un joueur à la retraite, mais c’est la tête. La tête de Cristiano n’a pas pris cette décision à 40 ou 41 ans. Un joueur d’élite, ce n’est pas le talent, c’est la mentalité, la résilience.

« Ce n’est pas l’ailier de Manchester United ou du Real Madrid ; c’est un numéro 9 dans la surface. On compte sur lui pour créer des espaces, marquer des buts. Les trois dernières années de Cristiano en équipe nationale, il les a méritées, jour après jour : il a marqué 25 buts en 30 matchs. J’évalue le talent, l’expérience, l’attitude aujourd’hui, et les décisions ne se prennent jamais dans un bureau ; elles se prennent sur le terrain, c’est le football qui les prend. »

Martinez a eu un premier aperçu de la mentalité de Ronaldo après avoir pris les rênes du Portugal. Il a ajouté, à propos de ses échanges avec le quintuple Ballon d’Or : « Quand j’ai rendu visite à Ronaldo, je voulais savoir comment il se sentait. Les joueurs de plus de 30 ans commencent à penser que la trêve internationale est peut-être un moment pour respirer, se régénérer. Mais l’attitude de Ronaldo est toujours la même : “Je suis là pour l’équipe nationale, quoi qu’il vous faille.” »