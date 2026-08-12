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Roberto Martinez mène des discussions surprises pour devenir le sélectionneur des Pays-Bas, alors que la KNVB est prête à rompre avec une tradition vieille de cinq décennies
La KNVB vise Martinez dans un mouvement historique
Le directeur technique de la KNVB, Nigel de Jong, s’est entretenu en face à face avec le technicien espagnol de 53 ans à Malaga, selon De Telegraaf. Cette démarche représente un écart significatif par rapport au processus de sélection traditionnel, alors que la fédération cherche désespérément un successeur digne de ce nom à Koeman après que plusieurs candidats nationaux de premier plan ont été écartés de la course pour ce poste vacant.
L’intérêt pour Martinez intervient après que la KNVB a essuyé des revers répétés dans ses tentatives de s’attacher les services d’un entraîneur néerlandais de tout premier plan. Des noms établis comme Peter Bosz, Arne Slot et Erik ten Hag se sont tous retirés de la réflexion pour diverses raisons professionnelles.
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Rompre avec une tradition néerlandaise vieille de 48 ans
Si Martinez venait à être nommé, cela marquerait un tournant historique dans la politique de recrutement de la KNVB, en vigueur depuis près d’un demi-siècle. Les Pays-Bas n’ont plus eu recours à un sélectionneur non néerlandais depuis le mandat de l’Autrichien Ernst Happel, qui avait mené avec éclat les Oranje jusqu’à la finale de la Coupe du monde en 1978. Depuis lors, le poste d’entraîneur le plus prestigieux du sport néerlandais a été occupé exclusivement par des techniciens locaux.
Malgré ses racines espagnoles, Martinez est considéré par certains au sein de la KNVB comme un choix naturel en raison de ses liens étroits avec les fondements de la théorie footballistique néerlandaise. Il est connu pour être un ami proche de Jordi Cruijff et est depuis longtemps identifié comme un fervent défenseur de la philosophie de jeu initiée par Johan Cruijff.
Arne Slot explique son refus de la sélection nationale
Par ailleurs, Slot était en négociations pour prendre la tête de la sélection nationale de son pays, mais s'est retiré de la course. Certains médias ont avancé que Slot avait refusé cette opportunité en raison du salaire potentiel et de la durée du contrat, mais le technicien de 47 ans a publié un communiqué révélant la véritable raison de sa décision.
« Au cours des dernières semaines, et plus particulièrement ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé au sujet du poste vacant à la tête de l'équipe nationale néerlandaise, suggérant que je m'étais retiré du processus après de longues négociations, notamment concernant le salaire et la durée du contrat. Cette spéculation est incorrecte. Nous n'en sommes tout simplement jamais arrivés à ce stade des discussions. À ce stade de ma carrière, je préfère me voir chaque jour sur le terrain d'entraînement avec mes joueurs. Ce qui n'est tout simplement pas possible de la même manière avec une équipe nationale. »
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La KNVB explore toutes les options, y compris Reiziger
Si l’attention s’est déplacée vers Martinez, la KNVB a également étudié des options internes au sein de ses propres structures de jeunes. Nigel de Jong et Clarence Seedorf, aux côtés de la directrice du football professionnel Marianne van Leeuwen, ont tenu une réunion exploratoire avec Michael Reiziger à l’hôtel Okura d’Amsterdam. Cette réunion a eu lieu peu avant le match du Johan Cruijff Schaal entre le PSV et l’AZ. Cependant, des informations indiquent qu’aucune discussion de suivi n’a eu lieu avec l’actuel sélectionneur de Jong Oranje.
La recherche n’a pas été exempte de controverse, notamment concernant l’exclusion de Louis van Gaal du processus. Alors que les supporters ont réclamé le retour de Van Gaal, la KNVB n’aurait, selon certaines informations, pas pris contact avec le technicien de 75 ans au sujet d’un quatrième passage à la tête de la sélection.
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