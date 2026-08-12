Le directeur technique de la KNVB, Nigel de Jong, s’est entretenu en face à face avec le technicien espagnol de 53 ans à Malaga, selon De Telegraaf. Cette démarche représente un écart significatif par rapport au processus de sélection traditionnel, alors que la fédération cherche désespérément un successeur digne de ce nom à Koeman après que plusieurs candidats nationaux de premier plan ont été écartés de la course pour ce poste vacant.

L’intérêt pour Martinez intervient après que la KNVB a essuyé des revers répétés dans ses tentatives de s’attacher les services d’un entraîneur néerlandais de tout premier plan. Des noms établis comme Peter Bosz, Arne Slot et Erik ten Hag se sont tous retirés de la réflexion pour diverses raisons professionnelles.