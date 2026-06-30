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Roberto Martinez, jugé « embarrassant », critiqué pour avoir « cédé » à Cristiano Ronaldo avant le match à élimination directe du Portugal contre la Croatie en Coupe du monde
Les critiques s'intensifient à l'encontre de Roberto Martinez
L’ancien attaquant de Premier League Sutton a vivement critiqué le sélectionneur Martinez pour sa gestion de Ronaldo lors de cette Coupe du monde. Dans une interview accordée à BBC Sport, il n’a pas mâché ses mots pour décrire la relation entre le coach et son capitaine.
Bien qu’il dispose d’un vivier offensif de grande qualité, le sélectionneur a choisi de maintenir Ronaldo sur la pelouse sans interruption depuis le début de la compétition. Cette décision, déjà discutée, devrait l’être encore davantage à la veille du match des seizièmes de finale face à la Croatie, dimanche. Pour Sutton, cette loyauté sans faille nuit en réalité aux performances globales de l’équipe.
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Sutton remet en cause le sélectionneur du Portugal
L’expert a souligné l’immense talent à disposition du Portugal, estimant que son potentiel réel est étouffé. Interrogé par BBC Sport, il a déclaré : « Cristiano Ronaldo a 41 ans et a disputé chaque minute avec le Portugal jusqu’ici, ce que je trouve embarrassant pour Roberto Martínez. Je n’ai jamais vu un sélectionneur se plier autant aux caprices d’un joueur. Le Portugal compte des joueurs incroyables, mais, aussi génial que Ronaldo ait pu être autrefois, le fait de le garder en permanence sur le terrain en tant qu’avant-centre freine l’équipe. »
Ces propos tranchés reflètent la frustration grandissante de certains observateurs, qui estiment que l’effectif portugais, pourtant talentueux, pourrait briller sans devoir s’appuyer en permanence sur sa star vétérane.
La Croatie défie les pronostics
Malgré ses vives critiques à l’égard de Martinez, Sutton s’attend tout de même à ce que l’équipe parvienne à venir à bout d’un adversaire coriace. Le Portugal affrontera une équipe croate qui doit elle aussi composer avec un effectif vieillissant et qui n’est manifestement plus la force dominante qu’elle était lors des tournois précédents.
Même s’il juge que Cristiano Ronaldo n’est plus le joueur d’antan, Sutton admet l’inévitabilité des récits footballistiques. Il prédit une victoire étroite 1-0 du Portugal dans le temps réglementaire, suggérant ironiquement que le but décisif sera probablement l’œuvre de Ronaldo, ce qui viendrait contredire les critiques récurrentes sur sa sélection automatique.
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Quelle sera la prochaine étape pour le Portugal ?
Le Portugal entrera sur la pelouse de Toronto dimanche avec pour objectif de valider son billet pour les huitièmes de finale. Si Martinez et ses joueurs parviennent à dominer la Croatie, ils poursuivront leur parcours dans la compétition et feront taire, le temps d’un instant, leurs détracteurs. En revanche, une élimination prématurée ne ferait qu’amplifier les critiques à l’encontre de Martinez et de sa dépendance tactique à Ronaldo sur la scène internationale.