Roberto Martinez, jugé « embarrassant », critiqué pour avoir « cédé » à Cristiano Ronaldo avant le match à élimination directe du Portugal contre la Croatie en Coupe du monde

L’ancien attaquant de Premier League Sutton a vivement critiqué le sélectionneur Martinez pour sa gestion de Ronaldo lors de cette Coupe du monde. Dans une interview accordée à BBC Sport, il n’a pas mâché ses mots pour décrire la relation entre le coach et son capitaine.

Bien qu’il dispose d’un vivier offensif de grande qualité, le sélectionneur a choisi de maintenir Ronaldo sur la pelouse sans interruption depuis le début de la compétition. Cette décision, déjà discutée, devrait l’être encore davantage à la veille du match des seizièmes de finale face à la Croatie, dimanche. Pour Sutton, cette loyauté sans faille nuit en réalité aux performances globales de l’équipe.