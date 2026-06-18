Roberto Martinez « gâche » le Portugal ! Une légende de Manchester United fustige l’entraîneur « le plus décevant » après le résultat décevant face à la RD Congo

Le match nul du Portugal lors de son entrée en lice à Houston a immédiatement déclenché une vague de critiques, menée par Schmeichel, qui s’en est pris au dispositif tactique de Martinez. Malgré un effectif regorgeant de talents européens de premier plan, la Seleção a peiné à percer le verrou défensif d’une RD Congo pourtant nettement moins bien classée par la FIFA, ce qui vaut à l’ancien coach d’Everton d’être accusé d’étouffer le potentiel créatif de ses joueurs.

Au lendemain de ce résultat, le gardien danois n’a pas mâché ses mots au sujet du début de mandat de l’Espagnol. « Roberto Martínez est sans doute l’un des sélectionneurs les plus décevants de cette Coupe du monde jusqu’à présent. Il a gâché la génération dorée de la Belgique, et il semble que la même chose se produise aujourd’hui avec le Portugal », a déclaré l’ancien gardien de but de Manchester United. Un constat partagé par nombre d’observateurs, qui estiment que le sélectionneur ne parvient pas à tirer le meilleur parti d’un effectif de classe mondiale.