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Roberto Martinez « gâche » le Portugal ! Une légende de Manchester United fustige l’entraîneur « le plus décevant » après le résultat décevant face à la RD Congo
« L’entraîneur le plus décevant »
Le match nul du Portugal lors de son entrée en lice à Houston a immédiatement déclenché une vague de critiques, menée par Schmeichel, qui s’en est pris au dispositif tactique de Martinez. Malgré un effectif regorgeant de talents européens de premier plan, la Seleção a peiné à percer le verrou défensif d’une RD Congo pourtant nettement moins bien classée par la FIFA, ce qui vaut à l’ancien coach d’Everton d’être accusé d’étouffer le potentiel créatif de ses joueurs.
Au lendemain de ce résultat, le gardien danois n’a pas mâché ses mots au sujet du début de mandat de l’Espagnol. « Roberto Martínez est sans doute l’un des sélectionneurs les plus décevants de cette Coupe du monde jusqu’à présent. Il a gâché la génération dorée de la Belgique, et il semble que la même chose se produise aujourd’hui avec le Portugal », a déclaré l’ancien gardien de but de Manchester United. Un constat partagé par nombre d’observateurs, qui estiment que le sélectionneur ne parvient pas à tirer le meilleur parti d’un effectif de classe mondiale.
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Rigidité tactique et mise sur le banc des vedettes
Schmeichel a exprimé sa frustration après la décision de laisser sur le banc des attaquants très efficaces alors que l’équipe peinait à percer la défense adverse. Le vainqueur du Championnat d’Europe 1992 s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles des joueurs comme Rafael Leão et João Félix n’ont pas été utilisés plus efficacement pour déstabiliser la défense tenace de la RD Congo. Selon lui, Martinez reste attaché à un système qui ne convient pas aux joueurs dont il dispose.
« Comment peut-on laisser des joueurs comme João Félix et Rafael Leão sur le banc tout en conservant un système qui, de toute évidence, ne fonctionne pas ? Le Portugal dispose de trop de talents offensifs pour se montrer aussi prévisible et prudent », a-t-il déclaré. Il a également souligné que l’équilibre de l’équipe présentait des failles fondamentales, ajoutant : « Ses tactiques sont trop conservatrices. L’attaque manque de créativité, le milieu de terrain semble souvent déconnecté, et ses remplacements interviennent généralement trop tard pour changer le cours du match. »
Le dilemme Ronaldo
Si Schmeichel a mis l’accent sur les choix tactiques, d’autres observateurs estiment que la gestion de Cristiano Ronaldo, 41 ans, par Roberto Martinez, est un véritable boulet. Malgré une prestation médiocre au cours de laquelle il n’a pas réussi à cadrer un seul tir, Ronaldo a disputé l’intégralité des 90 minutes. Ce choix a suscité de vives critiques de la part d’observateurs comme Tony Cascarino, qui a laissé entendre que Martinez faisait preuve de favoritisme plutôt que de prendre les décisions difficiles requises au plus haut niveau du football international.
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Un sérieux avertissement pour la Seleção
À la veille d’un match décisif contre l’Ouzbékistan, la pression s’intensifie sur Martinez, qui doit démontrer sa capacité à guider cette « génération d’or » jusqu’aux phases finales de la compétition. L’incapacité du Portugal à prendre les trois points face à un adversaire qu’il était censé dominer a tiré la sonnette d’alarme : une élimination précoce reste possible si les Portugais ne parviennent pas à apporter plus de fluidité à leur jeu offensif.
Schmeichel a conclu son analyse en dressant un sombre tableau si des ajustements ne sont pas apportés immédiatement. « Le Portugal dispose de l’un des effectifs les plus solides du tournoi, mais il est loin de jouer à la hauteur de son potentiel. Si les choses ne changent pas rapidement, le Portugal pourrait gâcher une nouvelle occasion en or de remporter la Coupe du monde », a-t-il averti. Martinez doit désormais trouver le moyen de concilier les egos légendaires de ses joueurs et les impératifs tactiques pour maintenir en vie les espoirs de son équipe dans ce tournoi.