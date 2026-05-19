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Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images
Moataz Elgammal

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Roberto Martinez confirme que la Fédération portugaise de football a approché Eli Junior Kroupi en vue d’une éventuelle sélection avec le Portugal plutôt qu’avec la France pour la Coupe du monde 2026

E. Kroupi
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R. Martinez
Portugal vs DR Congo
France vs Sénégal

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a confirmé que la fédération portugaise a officiellement approché Eli Junior Kroupi, jeune pépite de Bournemouth, en prévision de la Coupe du monde 2026. L’attaquant de 19 ans, auteur d’une saison remarquée en Premier League, a finalement opté pour le maillot bleu, éteignant ainsi les espoirs portugais d’un recrutement international de premier plan.

  • Un bras de fer international complexe

    Dans une interview accordée au journal portugais A Bola, Martinez a évoqué la bataille internationale pour s’attacher les services de Kroupi, alors qu’il dévoilait sa liste provisoire de 27 joueurs pour le prochain tournoi. Si les projecteurs étaient principalement braqués sur Cristiano Ronaldo, 41 ans, qui se prépare à disputer une sixième Coupe du monde – un record –, la course à l’attaquant de Bournemouth souligne l’ambition de la fédération en matière de recrutement. Éligible pour la Côte d’Ivoire par son père, ainsi que pour le Portugal par sa mère et sa grand-mère, l’attaquant a toutefois déjà porté les couleurs de la France à plusieurs reprises en équipes jeunes, inscrivant pas moins de 15 buts dans différentes catégories d’âge. Un parcours qui place logiquement les Bleus en pole position pour obtenir son engagement en équipe A.

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  • Roberto Martinez Getty

    Martinez clarifie la situation

    Le sélectionneur portugais a confirmé que son staff technique avait pris contact avec l’entourage du joueur plus tôt cette année. Interrogé sur cette tentative de recrutement concernant l’attaquant très prometteur, Martinez a déclaré : « Oui, il y avait un intérêt, nous avons pris les devants. Avant le stage de préparation de mars, nous avons eu des contacts. Il est important de suivre les joueurs capables de représenter l’équipe nationale du Portugal et ceux qui en ont la volonté. Junior voulait jouer pour la France, nous avons respecté son choix et nous avons classé le dossier. » La décision personnelle du joueur a donc mis fin à tout espoir de voir ce transfert vers la péninsule ibérique se concrétiser.

  • Bournemouth en récolte les fruits

    Depuis son transfert définitif estimé à 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$), l’attaquant a connu une progression fulgurante, profitant pleinement à Bournemouth. En grande forme cette saison, Kroupi a déjà marqué 12 buts en 31 matchs de Premier League, auxquels s’ajoutent deux réalisations en coupes nationales. Conscient de sa valeur grandissante, le directeur sportif Tiago Pinto a récemment affirmé qu’il ne le céderait pas pour moins de 100 millions d’euros (87 M£/116 M$). Ses performances ont attiré l’attention des recruteurs internationaux et des cadors européens, consolidant son statut d’un des jeunes talents les plus prometteurs du moment.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-POR-HUNAFP

    Tous les regards sont désormais tournés vers le tournoi.

    Le mercato étant désormais bel et bien clos, Martinez et son équipe de stars vont désormais se consacrer entièrement à la préparation de la Coupe du monde. Après deux matchs amicaux à domicile contre le Chili et le Nigeria, l'équipe se rendra à son camp d'entraînement de Palm Beach. Elle débutera la compétition le 17 juin contre la République démocratique du Congo.

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