Dans une interview accordée au journal portugais A Bola, Martinez a évoqué la bataille internationale pour s’attacher les services de Kroupi, alors qu’il dévoilait sa liste provisoire de 27 joueurs pour le prochain tournoi. Si les projecteurs étaient principalement braqués sur Cristiano Ronaldo, 41 ans, qui se prépare à disputer une sixième Coupe du monde – un record –, la course à l’attaquant de Bournemouth souligne l’ambition de la fédération en matière de recrutement. Éligible pour la Côte d’Ivoire par son père, ainsi que pour le Portugal par sa mère et sa grand-mère, l’attaquant a toutefois déjà porté les couleurs de la France à plusieurs reprises en équipes jeunes, inscrivant pas moins de 15 buts dans différentes catégories d’âge. Un parcours qui place logiquement les Bleus en pole position pour obtenir son engagement en équipe A.