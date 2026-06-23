Roberto Martinez affirme que Cristiano Ronaldo a « réagi en vrai capitaine » malgré les critiques lors de la Coupe du monde, et il assure que « les statistiques justifient » le maintien du capitaine portugais dans le onze de départ

Martinez est formel : Ronaldo demeure l’atout majeur de l’attaque des Bleus pour ce cycle mondial.

Il a déclaré : « Nous sommes plus soudés, nous sommes plus forts. Nous disputons une Coupe du monde, bien sûr qu’il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tension, cela fait partie du jeu. Nous restons concentrés sur l’équipe. Nous sommes plus soudés qu’avant notre arrivée.

« Il n’y a aucune tension. C’est un exemple en tant que capitaine et il a réagi comme tel, avec toute son expérience. Il veut apporter sa pierre à l’édifice et demeure un modèle pour notre équipe. Ses déplacements créent des espaces. Les statistiques sont là pour l’attester.

« Il est sans doute le meilleur exemple de la manière de se remettre sur pied, de s’entraîner. Mais cela n’enlève rien au sentiment de frustration que nous ressentons tous, en tant qu’équipe. »