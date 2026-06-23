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Roberto Martinez affirme que Cristiano Ronaldo a « réagi en vrai capitaine » malgré les critiques lors de la Coupe du monde, et il assure que « les statistiques justifient » le maintien du capitaine portugais dans le onze de départ
Martinez dément les rumeurs de tensions au sein de l'équipe
La Seleção est arrivée dans le tournoi en tant que favorite, mais elle a immédiatement été sous pression après un match d’ouverture décevant, conclu par un nul 1-1 contre la RD Congo. Ce résultat a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, attisée par la déclaration du milieu de terrain João Neves selon laquelle Ronaldo n’était « qu’un joueur parmi d’autres, là pour aider », ce qui a suscité une vague de trolls en ligne après avoir été complètement sortie de son contexte. Le sélectionneur a toutefois réagi promptement pour étouffer toute rumeur de tensions internes avant le prochain déplacement de la sélection au Texas.
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Le manager salue la performance d’un leader expérimenté
Martinez est formel : Ronaldo demeure l’atout majeur de l’attaque des Bleus pour ce cycle mondial.
Il a déclaré : « Nous sommes plus soudés, nous sommes plus forts. Nous disputons une Coupe du monde, bien sûr qu’il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tension, cela fait partie du jeu. Nous restons concentrés sur l’équipe. Nous sommes plus soudés qu’avant notre arrivée.
« Il n’y a aucune tension. C’est un exemple en tant que capitaine et il a réagi comme tel, avec toute son expérience. Il veut apporter sa pierre à l’édifice et demeure un modèle pour notre équipe. Ses déplacements créent des espaces. Les statistiques sont là pour l’attester.
« Il est sans doute le meilleur exemple de la manière de se remettre sur pied, de s’entraîner. Mais cela n’enlève rien au sentiment de frustration que nous ressentons tous, en tant qu’équipe. »
Cancelo exige une réponse immédiate
Bien que l’emblématique avant-centre ait inscrit cinq buts durant la campagne de qualification du Portugal, il reste muet depuis dix matchs dans les grands tournois. Le groupe est conscient de la nécessité de progresser offensivement, et les cadres réclament une réaction immédiate sur le terrain pour sauver leur campagne.
Le latéral João Cancelo abonde dans ce sens : « Nous n’avons pas créé d’occasions, et ce n’est pas normal pour une équipe comme la nôtre. Nous avons des joueurs de grande qualité, parmi les meilleurs au monde, et nous devons le montrer sur le terrain. Demain, seule la victoire compte. Nous n’avons aucune marge d’erreur. »
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Un match décisif les attend
Mardi, au Houston Stadium, le Portugal n’a pas le droit à l’erreur face à l’Ouzbékistan, battu 3-1 par la Colombie. Invaincus depuis six matchs, les Européens doivent toutefois l’emporter pour relancer leur Coupe du monde et aborder sereinement la dernière journée du groupe, où ils affronteront la Colombie.