Getty Images Sport
Traduit par
Roberto Martinez a perçu « de nombreux signes » de la présence de Diogo Jota lors de la victoire spectaculaire du Portugal, l’entraîneur pointant notamment le numéro de maillot de la star disparue sur le score final contre la Croatie
Ramos scelle la victoire d'un but historique
Le Portugal s'est qualifié pour les huitièmes de finale après une victoire 2-1 face à la Croatie, lors d'un match des seizièmes de finale riche en rebondissements. Cristiano Ronaldo a transformé un penalty décisif en seconde période, avant que le remplaçant Gonçalo Ramos ne marque de la tête le but de la victoire à la 90^e+9, inscrivant ainsi le but décisif le plus tardif de l'histoire de la Coupe du monde pour son pays. La Seleção a toutefois évité de justesse une énorme frayeur dans les ultimes secondes du temps additionnel : l’égalisation tardive de Josko Gvardiol a été refusée pour hors-jeu, dans des circonstances controversées.
- Getty Images Sport
Martínez surveille attentivement les signes symboliques
Après le coup de sifflet final, chargé d'émotion, Martinez a salué la discipline tactique et la force mentale de ses joueurs, malgré l'ouverture du score adverse en début de seconde période. Le sélectionneur espagnol a dédié cette victoire historique à la mémoire de Jota, soulignant que le score final faisait magnifiquement écho au numéro que portait l’attaquant de Liverpool, aujourd’hui disparu, sous le maillot international. Le match se déroulait à la veille de l’anniversaire de la mort de Jota, et les joueurs portugais se sont rassemblés autour d’un maillot portant le numéro 21 pour célébrer ce résultat.
Martínez a déclaré : « Les Coupes du monde sont comme ça, ce ne sont plus seulement des matchs de phase de poules. La première mi-temps a été fantastique. L’intensité, les incursions dans le dernier tiers… Il y a toujours un danger face à une équipe comme la Croatie, qui sait très bien manier le ballon. Encaisser un but tout en continuant à y croire fermement, faire appel aux remplaçants. C’est cette mentalité qui permet de remporter des matchs.
Les matchs parfaits n’existent plus en Coupe du monde. Il faut de la discipline, du talent, mais aussi la capacité de jouer avec le cœur. Nos joueurs ont pris du plaisir à jouer pour le Portugal, pour le père de Ricardo Carvalho, et pour nos Diogo Jota et André.
« C’était un match typique de Diogo : 2-1, soit le numéro 21, contre la Croatie, la dernière équipe contre laquelle il avait marqué, à Jamor. De nombreux signes. Diogo a fait preuve de beaucoup de force et d’énergie. Il est désormais très heureux et fier. »
Un effectif profond garantit une large palette d'options
La souplesse tactique offerte par le banc d’attaquants très varié du Portugal s’est avérée décisive pour venir à bout de la solide organisation défensive de la Croatie. Martinez a mis en avant les profils uniques au sein de son effectif, saluant l’efficacité redoutable de ses principaux buteurs tout en soulignant que la concurrence interne intense pour les places de titulaires continue de faire avancer leur parcours.
Martínez a conclu : « Nous disposons de profils très variés. Aucun autre joueur dans cette Coupe du monde n’est capable de tirer un penalty comme Cristiano, et aucun autre attaquant ne possède la puissance et la capacité à pénétrer dans la surface de Goncalo Ramos. Nous avons encore d’autres joueurs capables d’apporter leur pierre à l’édifice.
Goncalo dans le onze de départ ? C’est ce que nous voulons. Il y a beaucoup de joueurs, João Félix réalise lui aussi une très bonne Coupe du monde. »
- (C)Getty Images
Les géants ibériques s’apprêtent à s’affronter
Le Portugal doit désormais relever un défi tactique majeur : il affronte lundi, au Texas, l’Espagne, championne d’Europe en titre. Les hommes de Martinez doivent impérativement perfectionner leur phase de transition défensive, après avoir encaissé plusieurs contres dangereux lors d’une seconde période chaotique face aux Croates. Face à une sélection espagnole impitoyable, qui impose son emprise sur le ballon, la Seleção misera avant tout sur son efficacité offensive pour composter son billet pour les quarts de finale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles