Après le coup de sifflet final, chargé d'émotion, Martinez a salué la discipline tactique et la force mentale de ses joueurs, malgré l'ouverture du score adverse en début de seconde période. Le sélectionneur espagnol a dédié cette victoire historique à la mémoire de Jota, soulignant que le score final faisait magnifiquement écho au numéro que portait l’attaquant de Liverpool, aujourd’hui disparu, sous le maillot international. Le match se déroulait à la veille de l’anniversaire de la mort de Jota, et les joueurs portugais se sont rassemblés autour d’un maillot portant le numéro 21 pour célébrer ce résultat.

Martínez a déclaré : « Les Coupes du monde sont comme ça, ce ne sont plus seulement des matchs de phase de poules. La première mi-temps a été fantastique. L’intensité, les incursions dans le dernier tiers… Il y a toujours un danger face à une équipe comme la Croatie, qui sait très bien manier le ballon. Encaisser un but tout en continuant à y croire fermement, faire appel aux remplaçants. C’est cette mentalité qui permet de remporter des matchs.

Les matchs parfaits n’existent plus en Coupe du monde. Il faut de la discipline, du talent, mais aussi la capacité de jouer avec le cœur. Nos joueurs ont pris du plaisir à jouer pour le Portugal, pour le père de Ricardo Carvalho, et pour nos Diogo Jota et André.

« C’était un match typique de Diogo : 2-1, soit le numéro 21, contre la Croatie, la dernière équipe contre laquelle il avait marqué, à Jamor. De nombreux signes. Diogo a fait preuve de beaucoup de force et d’énergie. Il est désormais très heureux et fier. »