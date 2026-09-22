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Roberto Mancini revient sur son acte de « trahison » et promet de reconquérir les supporters de l’Italie après son transfert controversé vers l’Arabie saoudite
Un retour controversé
Mancini a secoué le paysage du football italien en août 2023 lorsqu’il a démissionné de manière inattendue de son poste, avant de prendre les commandes de l’équipe nationale d’Arabie saoudite seulement deux semaines plus tard. Ce départ brutal a laissé un goût amer aux supporters, d’autant qu’il est intervenu relativement peu de temps après le glorieux triomphe au Championnat d’Europe à Wembley en 2021.
À la suite d’une période calamiteuse qui a vu l’Italie manquer une troisième Coupe du monde consécutive, la fédération italienne de football (FIGC) a choisi de nommer à nouveau le sélectionneur en juillet. Il s’est vu confier la tâche redoutable de relancer un groupe en crise et de le guider hors de sa torpeur actuelle.
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Gagner le pardon
L’entraîneur de retour n’a aucune illusion quant à l’hostilité à laquelle il est confronté de la part d’une partie des supporters. Mancini accepte que le fait d’avoir mené le pays au sacre européen il y a cinq ans ne le protégera pas des critiques actuelles. « Je ne bénéficie d’aucun crédit parce que c’est du passé, cela ne compte pour rien », a reconnu Mancini.
Évoquant la polémique autour de son départ soudain vers le Moyen-Orient, l’ancien entraîneur de Manchester City et de l’Inter a montré qu’il comprenait la frustration des supporters. Il a souligné que les résultats sur le terrain sont la seule voie vers la rédemption. « Je pense que lorsqu’un supporter se sent trahi, il a le droit d’être contrarié, et il faut l’accepter », a poursuivi Mancini. « Je pense que pour les reconquérir, nous devons bien faire les choses et ramener l’équipe nationale là où elle doit être, afin que les choses s’apaisent. »
Faire confiance à la nouvelle génération
Pour amorcer un renouveau, Mancini a convoqué un groupe élargi de 34 joueurs, avec huit potentiels débutants aux côtés de plusieurs stars déjà bien établies. Il estime qu’injecter du sang neuf est essentiel pour effacer la gueule de bois provoquée par les récents échecs en qualifications, soulignant que ces jeunes espoirs ne portent pas le bagage psychologique lié à l’absence sur la scène mondiale. Il s’attend aussi à les voir jouer avec une « insouciance » que les professionnels plus âgés perdent souvent.
Le sélectionneur veut que son contingent de jeunes joue avec liberté tout en s’appuyant sur des vétérans expérimentés pour les guider. « Je pense qu’il est juste d’avoir de jeunes joueurs afin que nous puissions les connaître directement, parce que c’est le plus important pour avoir une équipe très forte à l’avenir, a-t-il expliqué. Ils sont très heureux d’être ici et veulent tout donner pour l’équipe nationale. Je sais que nous ramènerons quelque chose au cours des quatre prochaines années... Je vois qu’ils ont du talent et qu’il faut simplement leur donner l’opportunité de jouer. »
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Naviguer dans un calendrier chargé
La priorité immédiate de Mancini est une série exigeante de quatre matches de Ligue des nations de l’UEFA, qui débutera par un choc crucial à domicile contre la Belgique vendredi, avant d’affronter la Turquie seulement trois jours plus tard. Les Azzurri retrouveront ensuite la France le 2 octobre, avant un deuxième affrontement contre la Turquie le 5 octobre. Un succès dans cette compétition pourrait servir de tremplin essentiel avant le Final Four de la Ligue des nations en juin prochain.
Cependant, sa préparation a déjà été perturbée par des changements précoces dans le groupe. Le duo expérimenté Federico Dimarco et Bryan Cristante a déclaré forfait, ouvrant la porte à Matteo Ruggeri et Samuele Ricci. Mancini exigera un engagement total de la part de ces renforts alors qu’il cherche à façonner une équipe dominante capable de revenir à Wembley pour la finale de l’Euro 2028.
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