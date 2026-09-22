Mancini a secoué le paysage du football italien en août 2023 lorsqu’il a démissionné de manière inattendue de son poste, avant de prendre les commandes de l’équipe nationale d’Arabie saoudite seulement deux semaines plus tard. Ce départ brutal a laissé un goût amer aux supporters, d’autant qu’il est intervenu relativement peu de temps après le glorieux triomphe au Championnat d’Europe à Wembley en 2021.

À la suite d’une période calamiteuse qui a vu l’Italie manquer une troisième Coupe du monde consécutive, la fédération italienne de football (FIGC) a choisi de nommer à nouveau le sélectionneur en juillet. Il s’est vu confier la tâche redoutable de relancer un groupe en crise et de le guider hors de sa torpeur actuelle.



