Mancini a choisi de renouveler l’effectif en offrant une première convocation à neuf joueurs. Parmi les nouveaux visages figurent le gardien de Bologne Massimo Pessina, le défenseur de la Roma Daniele Ghilardi, et l’arrière latéral de Brentford Michael Kayode. Ils sont rejoints par le défenseur de Monza Eddy Kouadio, le milieu de Cagliari Alessandro Romano, et le talent du Sporting CP Issa Doumbia.

Les options offensives ont également été renforcées avec l’inclusion de l’attaquant de Sassuolo Sebastiano Esposito, de l’avant-centre de Naples Antonio Vergara, et de l’attaquant de Nuremberg Mohamed Ali Zoma. Aux côtés des débutants, Mancini a maintenu sa confiance envers le défenseur de Crystal Palace Honest Ahanor et l’attaquant du Borussia Dortmund Samuele Inacio après leur participation lors des récents matches amicaux.