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Roberto Mancini nomme un groupe italien de 34 joueurs pour les matches de Ligue des nations avec neuf nouveaux joueurs
Mancini entame son deuxième passage
Mancini a dévoilé sa liste de 34 joueurs pour la prochaine campagne de l’Italie en Ligue des nations. Le sélectionneur, revenu sur le banc de la sélection nationale à la fin du mois de juillet après avoir signé un contrat jusqu’en 2030, a fait des choix audacieux pour ses premiers matches depuis son retour. L’Italie s’apprête à vivre une trêve internationale de deux semaines très chargée, durant laquelle elle affrontera à deux reprises la Turquie de Vincenzo Montella, ainsi que la Belgique et la France. La nouvelle ère de Mancini débutera lorsque l’Italie recevra la Belgique au Stadio Olimpico de Rome, le vendredi 25 septembre.
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Neuf nouveaux joueurs sont appelés en sélection
Mancini a choisi de renouveler l’effectif en offrant une première convocation à neuf joueurs. Parmi les nouveaux visages figurent le gardien de Bologne Massimo Pessina, le défenseur de la Roma Daniele Ghilardi, et l’arrière latéral de Brentford Michael Kayode. Ils sont rejoints par le défenseur de Monza Eddy Kouadio, le milieu de Cagliari Alessandro Romano, et le talent du Sporting CP Issa Doumbia.
Les options offensives ont également été renforcées avec l’inclusion de l’attaquant de Sassuolo Sebastiano Esposito, de l’avant-centre de Naples Antonio Vergara, et de l’attaquant de Nuremberg Mohamed Ali Zoma. Aux côtés des débutants, Mancini a maintenu sa confiance envers le défenseur de Crystal Palace Honest Ahanor et l’attaquant du Borussia Dortmund Samuele Inacio après leur participation lors des récents matches amicaux.
Des visages familiers sont de retour dans le groupe
Le groupe comprend également plusieurs retours notables de joueurs absents de la sélection depuis de longues périodes. Mancini a rappelé le milieu de terrain de la Fiorentina Nicolò Fagioli et l’attaquant de l’Udinese Nicolò Zaniolo, qui n’ont plus représenté l’Italie depuis octobre 2024. Pendant ce temps, le milieu de terrain du Torino Rolando Mandragora signe un retour surprise, sa dernière apparition avec la sélection remontant à mars 2021. Comme prévu, le défenseur de Chelsea Marco Palestra n’a pas été retenu, lui qui n’a pas encore disputé le moindre match cette saison en raison d’une blessure persistante.
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Quelle suite pour l’Italie ?
La sélection italienne se réunira pour sa première séance d'entraînement au centre de Coverciano le lundi 21 septembre. Après le match contre la Belgique, elle se déplacera pour affronter la Turquie le 28 septembre. L'Italie ira ensuite défier la France de Zinedine Zidane le vendredi 2 octobre, avant de conclure cette fenêtre internationale en recevant la Turquie au Stadio Dall’Ara de Bologne le 5 octobre.
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