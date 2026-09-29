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Roberto Mancini félicite les stars de l’Italie pour avoir brillé sur une pelouse difficile après une victoire autoritaire en Turquie
La qualité technique ressort malgré des conditions difficiles
Mancini n’a pas tardé à mettre en avant le professionnalisme affiché par ses joueurs après leur réaction consécutive à une décevante défaite contre la Belgique. S’exprimant au lendemain de l’éclatante victoire à Bursa, le technicien a fait part de sa fierté quant à la manière dont le groupe a géré les difficultés liées à l’environnement. La forte pluie en Turquie menaçait de perturber le jeu de passes fluide de l’Italie, mais les visiteurs ont réussi à conserver leur sang-froid et leur efficacité pendant l’ensemble des 90 minutes.
Revenant sur la prestation, l’ancien entraîneur de Manchester City a souligné l’importance de ce résultat pour le moral du groupe. « Je suis satisfait parce que les garçons ont bien joué sur une pelouse difficile et ce n’était pas facile », a déclaré Mancini à Sky Sport Italia. « Ils ont réalisé de très belles choses et je suis heureux pour eux parce qu’ils le méritent. »
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Flexibilité tactique et mouvements offensifs
L’un des éléments clés de la performance de l’Italie a été son trio offensif très mobile, qui a constamment mis en difficulté la ligne défensive turque. Mancini a expliqué que ce dispositif tactique avait été conçu pour exploiter des espaces précis, avec des rôles différents attribués à chacun de ses atouts offensifs afin de maintenir l’adversaire dans l’incertitude. La stratégie consistait à étirer le jeu tout en occupant simultanément l’axe pour créer des surnombres, un plan qui a clairement porté ses fruits alors que les buts se sont enchaînés au cours de la rencontre.
Mancini a détaillé les consignes précises données à ses attaquants afin de s’assurer que le système fonctionne correctement face à une équipe locale coriace. « J’avais demandé aux attaquants de démarrer tous les deux sur les côtés, avec Sebastiano [Esposito] qui devait rester large à gauche et [Giacomo] Raspadori, en revanche, qui devait repiquer dans l’axe pour aider Pio {Esposito] avec [Michael] Kayode qui pouvait attaquer à droite. Ensuite, en seconde période, il y a eu la réaction de la Turquie, ce qui était prévisible et normal », a ajouté le sélectionneur, reconnaissant les changements de dynamique au cours du match.
Des débuts marquants pour Michael Kayode
La soirée a été particulièrement spéciale pour Michael Kayode, qui a marqué sa première apparition avec l’équipe nationale A d’un but et d’une performance remarquée sur son côté. Le jeune joueur n’a montré aucun signe de nervosité, s’intégrant parfaitement au système et apportant la menace offensive que Mancini avait imaginée lors de sa préparation d’avant-match. Sa capacité à équilibrer ses tâches défensives avec ses projections vers l’avant a été l’un des points forts de l’approche tactique de l’Italie à Bursa.
Mancini n’a pas tari d’éloges sur le débutant, soulignant que sa contribution allait bien au-delà de son seul but. « Il a été très bon, c’était sa première en équipe nationale et ce n’était pas facile pour lui, a expliqué l’entraîneur aux journalistes. Mais il a été bon au-delà du but marqué. »
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Prendre de l’élan avant le choc contre la France
Malgré le large succès et son score prolifique, le sélectionneur de l’Italie refuse de s’emballer, en conservant une approche mesurée dans le développement de l’équipe. Il a insisté sur le fait que, si cette victoire était importante, elle devait être considérée comme une étape d’un parcours plus long plutôt que comme un produit fini. L’attention se porte désormais immédiatement sur la récupération et la préparation d’un rendez-vous de premier plan face à une opposition de classe mondiale, la France, où l’enjeu sera encore plus élevé pour l’Italie.
En comparant ce résultat à leur sortie précédente, Mancini a souligné les bénéfices psychologiques de cette victoire pour ses joueurs. « Cela vaut autant que la défaite contre la Belgique valait », a-t-il ensuite expliqué. « Ce qui compte, c’est que les garçons ont compris qu’ils peuvent faire de bonnes choses, mais la route est encore longue. Maintenant, nous devons récupérer nos forces, car ensuite il y a un match difficile contre la France. »
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