Mancini n’a pas tardé à mettre en avant le professionnalisme affiché par ses joueurs après leur réaction consécutive à une décevante défaite contre la Belgique. S’exprimant au lendemain de l’éclatante victoire à Bursa, le technicien a fait part de sa fierté quant à la manière dont le groupe a géré les difficultés liées à l’environnement. La forte pluie en Turquie menaçait de perturber le jeu de passes fluide de l’Italie, mais les visiteurs ont réussi à conserver leur sang-froid et leur efficacité pendant l’ensemble des 90 minutes.

Revenant sur la prestation, l’ancien entraîneur de Manchester City a souligné l’importance de ce résultat pour le moral du groupe. « Je suis satisfait parce que les garçons ont bien joué sur une pelouse difficile et ce n’était pas facile », a déclaré Mancini à Sky Sport Italia. « Ils ont réalisé de très belles choses et je suis heureux pour eux parce qu’ils le méritent. »