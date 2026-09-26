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Roberto Mancini défend les stars de l’Italie et balaie les sifflets après la douloureuse défaite en Ligue des nations contre la Belgique
Mancini réagit aux sifflets de l’Olimpico
Mancini a affiché une attitude posée au lendemain de la décevante rencontre de Ligue des nations de l'Italie face à la Belgique au Stadio Olimpico. Mika Godts a donné l'avantage aux visiteurs à la 20e minute, en profitant d'un contre-attaque rapide après une passe manquée du débutant italien Alessandro Romano dans l'axe du milieu de terrain. Malgré la réaction de l'Italie, la frustration a ressurgi lorsque l'arbitre a sifflé la mi-temps, l'équipe quittant la pelouse sous les sifflets nourris des supporters locaux.
Interrogé sur la réaction hostile des fans dans les tribunes, le sélectionneur est resté pragmatique. Mancini a déclaré à Sky Sport Italia : « Quand on perd, il semble assez normal de les entendre. Nous devons simplement travailler, c'est tout. Nous savons que ce seront des matches assez difficiles, comme celui contre la Belgique. Nous devons continuer à travailler et ne pas nous laisser décourager par une ou deux défaites. »
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Pressing haut et malchance
Revenant sur un match aux deux visages, Mancini a reconnu que l’Italie avait souffert en début de rencontre face à un adversaire de tout premier plan, soulignant que son équipe avait « souffert » lors d’une première période poussive. Il a toutefois constaté un net changement après la pause, saluant une séquence de 25 minutes pleine d’énergie durant laquelle le pressing haut a permis de se créer de vraies occasions. Au final, un manque de réussite et un deuxième but décisif ont mis fin à leurs espoirs de remontée et scellé le match.
Mancini a livré une analyse équilibrée des quatre-vingt-dix minutes, admettant que la première période avait été difficile pour ses joueurs. « C’est comme ça, nous avons joué contre une excellente équipe et en première période elle nous a mis en difficulté, nous avons souffert, a déclaré Mancini. Mais en seconde période, nous avons très bien joué pendant les 25 premières minutes, en pressant bien et en nous créant des occasions, nous avons manqué de réussite, puis une fois le deuxième but encaissé, le match était terminé. »
Au-delà du poids de l’histoire
Par ailleurs, lors de sa conférence de presse, Mancini a évoqué le poids psychologique du prestigieux passé de l’Italie, en exhortant ses joueurs à se tourner vers l’avenir plutôt que de ruminer les échecs passés ou les attentes liées au maillot. Il a souligné que le dispositif tactique actuel était encore en construction, en relevant les difficultés spécifiques liées à l’intégration de jeunes talents comme Pio Esposito dans un nouveau système. Le sélectionneur a indiqué qu’en club, beaucoup de ces joueurs évoluent dans des structures différentes, ce qui fait de l’adaptation aux exigences propres à la sélection nationale un processus qui demande plus qu’une simple heure de football de compétition. Il a insisté sur la nécessité d’un état d’esprit positif pour traverser cette période de reconstruction.
« C’est la première fois que nous jouons de cette manière, avec Pio dans l’axe et Kean et Cambiaghi sur les côtés. À l’Inter, Pio joue différemment et 60 minutes ne peuvent pas suffire », a remarqué Mancini.
Il a également abordé l’aspect émotionnel lié au fait de représenter les quadruples champions du monde. « C’est quelque chose qui pèse un peu, mais nous devons nous en libérer. Nous ne pouvons pas penser à ce qui a été, nous devons penser positivement et ne pas toujours penser à ce qui s’est passé, parce que cela ne peut pas être changé. »
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Reconquérir les supporters
La prochaine rencontre verra l’Italie se déplacer pour affronter la Turquie, un match qui a désormais pris une immense importance alors que la Nazionale cherche à éviter une crise précoce dans sa campagne de Ligue des nations. Mancini devra trouver un moyen d’intégrer ses jeunes talents tout en conservant une solidité défensive, car cette défaite a rappelé douloureusement l’écart qui existe actuellement entre l’Italie et les meilleures sélections d’Europe. Le sélectionneur est toutefois resté optimiste quant à la trajectoire de l’équipe malgré ce récent revers en Ligue des nations. « Ce sera plus beau quand nous serons au sommet de l’Everest, quand vous perdez, les supporters sont en colère », a-t-il conclu.
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