Par ailleurs, lors de sa conférence de presse, Mancini a évoqué le poids psychologique du prestigieux passé de l’Italie, en exhortant ses joueurs à se tourner vers l’avenir plutôt que de ruminer les échecs passés ou les attentes liées au maillot. Il a souligné que le dispositif tactique actuel était encore en construction, en relevant les difficultés spécifiques liées à l’intégration de jeunes talents comme Pio Esposito dans un nouveau système. Le sélectionneur a indiqué qu’en club, beaucoup de ces joueurs évoluent dans des structures différentes, ce qui fait de l’adaptation aux exigences propres à la sélection nationale un processus qui demande plus qu’une simple heure de football de compétition. Il a insisté sur la nécessité d’un état d’esprit positif pour traverser cette période de reconstruction.

« C’est la première fois que nous jouons de cette manière, avec Pio dans l’axe et Kean et Cambiaghi sur les côtés. À l’Inter, Pio joue différemment et 60 minutes ne peuvent pas suffire », a remarqué Mancini.

Il a également abordé l’aspect émotionnel lié au fait de représenter les quadruples champions du monde. « C’est quelque chose qui pèse un peu, mais nous devons nous en libérer. Nous ne pouvons pas penser à ce qui a été, nous devons penser positivement et ne pas toujours penser à ce qui s’est passé, parce que cela ne peut pas être changé. »