De Zerbi a publiquement soutenu Solanke pour qu'il retrouve son efficacité devant le but, affirmant qu'il a « une très, très grande confiance » en l'attaquant malgré une période frustrante. Solanke, qui a rejoint Tottenham dans le cadre d'un transfert de 55 millions de livres sterling en provenance de Bournemouth en 2024, a récemment eu du mal à trouver le chemin des filets alors que Tottenham n'a pas marqué lors de ses quatre dernières sorties en Premier League.

S'exprimant avant le match du troisième tour de la Carabao Cup contre Liverpool, De Zerbi a livré une analyse approfondie du caractère et du potentiel de l'avant-centre. « Dom est un gars sensible, a expliqué le technicien italien. Il a besoin de sentir une confiance totale, et de ma part, il a une très, très grande confiance. Je crois qu'il peut marquer 10 à 15 buts, c'est sûr. Il a déjà marqué à Bournemouth, alors pourquoi ne pourrait-il pas marquer à Tottenham ? C'est le même sport. Sensible parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Les gens sensibles sont intelligents. Peut-être qu'il a eu beaucoup de blessures, peut-être qu'il ne se sent pas dans sa meilleure condition physique, peut-être qu'il aimerait faire quelque chose de différent sur le terrain. Mais maintenant, il n'est pas encore en forme. Il doit jouer. »