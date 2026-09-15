Getty Images Sport
Traduit par
Roberto De Zerbi soutient Dominic Solanke, l’attaquant de Tottenham en difficulté, pour mettre fin à sa disette de buts lors du choc crucial contre Liverpool
De Zerbi conserve une foi absolue en Solanke
De Zerbi a publiquement soutenu Solanke pour qu'il retrouve son efficacité devant le but, affirmant qu'il a « une très, très grande confiance » en l'attaquant malgré une période frustrante. Solanke, qui a rejoint Tottenham dans le cadre d'un transfert de 55 millions de livres sterling en provenance de Bournemouth en 2024, a récemment eu du mal à trouver le chemin des filets alors que Tottenham n'a pas marqué lors de ses quatre dernières sorties en Premier League.
S'exprimant avant le match du troisième tour de la Carabao Cup contre Liverpool, De Zerbi a livré une analyse approfondie du caractère et du potentiel de l'avant-centre. « Dom est un gars sensible, a expliqué le technicien italien. Il a besoin de sentir une confiance totale, et de ma part, il a une très, très grande confiance. Je crois qu'il peut marquer 10 à 15 buts, c'est sûr. Il a déjà marqué à Bournemouth, alors pourquoi ne pourrait-il pas marquer à Tottenham ? C'est le même sport. Sensible parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Les gens sensibles sont intelligents. Peut-être qu'il a eu beaucoup de blessures, peut-être qu'il ne se sent pas dans sa meilleure condition physique, peut-être qu'il aimerait faire quelque chose de différent sur le terrain. Mais maintenant, il n'est pas encore en forme. Il doit jouer. »
- AFP
Remédier au manque de buts de Tottenham
La pression monte sur l’attaque de Tottenham, qui a manqué de tranchant ces dernières semaines, notamment lors d’un décevant match nul 0-0 à domicile contre Everton. De Zerbi s’est montré proactif dans ses tentatives pour régler le problème, en mettant en place d’intenses séances d’analyse vidéo et en emmenant même le groupe à des dîners pour renforcer la cohésion. L’entraîneur a souligné que la qualité des joueurs est évidente et qu’il se concentre sur les petits détails de leur prise de décision dans le dernier tiers du terrain afin de renverser la situation.
« Aujourd’hui, lors de la réunion avec les joueurs, nous avons parlé du dernier tiers du terrain et j’ai dit que maintenant je voulais créer des clips individuels pour tous les joueurs, pour qu’après le dîner les joueurs rentrent chez eux, travaillent et s’améliorent, pour plaisanter. Mais si vous analysez les 30 premières minutes, il y a beaucoup, beaucoup d’occasions où un seul détail différent, de meilleures passes, de meilleures décisions, et cela aurait changé l’histoire de ce match », a-t-il déclaré.
Exigeant un changement de mentalité
Au-delà des ajustements tactiques et des changements de personnel, De Zerbi exige de ses joueurs un changement psychologique afin de briser le cycle d’irrégularité qui a miné le club. Il a souligné l’importance de la confiance en soi et de la stabilité, mettant en garde contre la culture du changement permanent qui freine souvent les progrès dans les grands clubs.
« Si nous voulons changer par rapport aux deux ou trois dernières saisons, nous devons être plus forts ici. Nous devons croire en la qualité des joueurs et aux décisions que nous avons prises il y a un mois. Sinon, on change. Vous pouvez changer des joueurs ou changer d’entraîneur… changer, changer, changer et rien ne change. Ou alors, vous gardez la tête froide, vous restez humble et avec le bon état d’esprit pour travailler. Je crois en mes joueurs. J’espère qu’ils croient en eux-mêmes comme je crois en eux », a déclaré De Zerbi.
- Getty Images Sport
Points sur les blessures et rotation de l’effectif pour Anfield
Le déplacement à Anfield s’annonce comme un défi de taille pour une équipe de Tottenham qui n’a plus gagné dans ce stade depuis 17 matches. De Zerbi sera contraint de remanier son équipe en raison de plusieurs absences dans son effectif. Le milieu de terrain Sandro Tonali devrait manquer le match contre Liverpool après avoir reçu un coup, tandis que Pedro Porro et James Maddison restent indisponibles pour la sélection. Il y a toutefois de meilleures nouvelles concernant Destiny Udogie, de retour dans le groupe, ainsi que Mohammed Kudus, désormais jugé prêt à débuter. Une absence notable reste celle de Richarlison. Bien qu’il soit autorisé à jouer en Carabao Cup, l’attaquant brésilien ne fera pas partie du groupe pour ce match.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles