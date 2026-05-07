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Roberto De Zerbi souhaite vivement que la star de Tottenham, actuellement en prêt et jugée « fiable », finalise un transfert définitif
De Zerbi confirme les projets d'avenir de Palhinha
De Zerbi a confirmé qu’il souhaite « à 100 % » conserver Palhinha à Tottenham la saison prochaine. Prêté l’été dernier par le Bayern Munich, le milieu de terrain portugais dispose d’une option d’achat de 26 millions de livres sterling, et ses performances ont convaincu l’entraîneur italien de déclencher cette clause.
Selon The Standard, l’entraîneur italien a confirmé jeudi son intention de conserver le milieu portugais au-delà de l’été : « 100 %. Nous devons nous appuyer sur des joueurs fiables, et Palhinha fait partie des meilleurs, tant sur le plan sportif qu’humain. Je veux voir le joueur avec la même passion, la même attitude, le même esprit et la même personnalité, et nous avons de la chance de l’avoir. »
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Une rencontre cruciale dans la course au maintien
L'ancien milieu de terrain de Fulham a parfois essuyé des critiques cette saison, mais il a également inscrit plusieurs buts décisifs, notamment celui de la victoire à l'extérieur contre les Wolves, qui a permis aux Spurs de remporter leur premier match de championnat en 118 jours. Sa ténacité s'est également illustrée lors de la victoire 2-1 contre Aston Villa le week-end dernier, où son esprit combatif a contribué à stabiliser le milieu de terrain.
Gallagher récolte lui aussi des éloges bien mérités.
Le trio de milieux de terrain Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur et Palhinha incarne parfaitement la vision de De Zerbi. Depuis son arrivée en janvier en provenance de l’Atlético de Madrid, Gallagher s’est parfaitement adapté aux exigences physiques et mentales du club. L’entraîneur des Spurs estime que l’équipe passe à un niveau supérieur lorsque son milieu de terrain tourne à plein régime.
« Je suis donc satisfait de le voir dans cet état, avec cette confiance et ces performances. J’ai déjà déclaré après la rencontre que, lorsque Gallagher joue bien, son équipe évolue comme si elle avait un joueur de plus sur le terrain », a conclu De Zerbi.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Tottenham occupe actuellement la 17e place du classement de la Premier League, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation alors qu'il ne reste plus que trois journées à disputer. Les Spurs s'apprêtent à vivre une fin de saison angoissante : ils recevront Leeds United avant d'affronter Chelsea et Everton lors de deux derniers matchs décisifs pour leur maintien en première division.