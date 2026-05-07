Roberto De Zerbi souhaite vivement que la star de Tottenham, actuellement en prêt et jugée « fiable », finalise un transfert définitif

De Zerbi a confirmé qu’il souhaite « à 100 % » conserver Palhinha à Tottenham la saison prochaine. Prêté l’été dernier par le Bayern Munich, le milieu de terrain portugais dispose d’une option d’achat de 26 millions de livres sterling, et ses performances ont convaincu l’entraîneur italien de déclencher cette clause.

Selon The Standard, l’entraîneur italien a confirmé jeudi son intention de conserver le milieu portugais au-delà de l’été : « 100 %. Nous devons nous appuyer sur des joueurs fiables, et Palhinha fait partie des meilleurs, tant sur le plan sportif qu’humain. Je veux voir le joueur avec la même passion, la même attitude, le même esprit et la même personnalité, et nous avons de la chance de l’avoir. »



