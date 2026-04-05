Roberto De Zerbi serait-il l'entraîneur de Tottenham en Championship ? Une déclaration audacieuse du nouveau manager des Spurs alors que le club est en pleine lutte pour éviter la relégation en Premier League

Malgré son pragmatisme face à la situation actuelle, l’Italien a donné un aperçu de la manière dont il souhaite voir son équipe fonctionner en phase de transition. Exigeant un engagement total aux deux extrémités du terrain, il a précisé ses attentes concernant le rythme de travail collectif de l’équipe : « J'adore garder le ballon, j'adore la possession, j'adore les occasions de but, mais en même temps, j'adore avoir 11 défenseurs quand nous n'avons pas le ballon, car dans le football d'aujourd'hui, nous devons attaquer à 11, gardien compris, et nous devons défendre à 11 quand le ballon n'est pas chez nous. »

S'appuyant sur les capacités intrinsèques de l'effectif, il a ajouté : « À l'heure actuelle, nous n'avons pas le temps de trop travailler sur d'autres principes, mais nous devons savoir ce que nous avons à faire sur le terrain. Nous devons être bien organisés, avec le ballon comme sans le ballon. Nous devons tenir compte des qualités des joueurs. Nous avons de la chance – j’ai de la chance – car je dispose de grands joueurs dotés d’un immense talent et mon travail consiste à aider les joueurs à exprimer leurs qualités. »