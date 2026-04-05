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Roberto De Zerbi serait-il l'entraîneur de Tottenham en Championship ? Une déclaration audacieuse du nouveau manager des Spurs alors que le club est en pleine lutte pour éviter la relégation en Premier League
Un engagement qui va au-delà de la Premier League
Lors de sa première interview accordée au site officiel deTottenham, De Zerbi a lancé un message de défi concernant son avenir à long terme au sein du club. Alors que les Spurs se préparent à livrer une lutte acharnée pour le maintien lors des sept derniers matchs de la saison, l'entraîneur a abordé le scénario le plus pessimiste. Bien qu'il soit arrivé dans des circonstances extrêmement difficiles, il a souligné sa loyauté absolue envers le projet, mettant ainsi fin à toute spéculation selon laquelle il pourrait activer une clause de départ. Mettant les choses au clair concernant la perspective d'une relégation, il a déclaré : « J'ai signé un contrat de cinq ans car, pour moi, c'est un grand défi et je serai l'entraîneur de Tottenham la saison prochaine, quoi qu'il arrive. »
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Une identité tactique sacrifiée au profit des points
Bien que réputé pour le style sophistiqué qui a révolutionné le Brighton & Hove Albion, le nouvel entraîneur insiste sur le fait que son approche esthétique doit passer au second plan face à la dure réalité de la lutte contre la relégation. À l’approche d’un déplacement crucial à Sunderland le 12 avril, l’accent est désormais entièrement mis sur les résultats. Il a admis que le maintien primait actuellement sur la beauté du jeu. « Ce n'est pas le bon moment pour parler de ma philosophie du football », a-t-il expliqué. « Je suis ici maintenant, en fin de saison, parce que nous devons gagner des matchs. Dans le football, le style de jeu et la disposition tactique sont importants. Il y a une mentalité, et je voudrais aider les joueurs à atteindre la meilleure mentalité possible. »
Construire à partir de la défense pour tirer le meilleur parti des talents
Malgré son pragmatisme face à la situation actuelle, l’Italien a donné un aperçu de la manière dont il souhaite voir son équipe fonctionner en phase de transition. Exigeant un engagement total aux deux extrémités du terrain, il a précisé ses attentes concernant le rythme de travail collectif de l’équipe : « J'adore garder le ballon, j'adore la possession, j'adore les occasions de but, mais en même temps, j'adore avoir 11 défenseurs quand nous n'avons pas le ballon, car dans le football d'aujourd'hui, nous devons attaquer à 11, gardien compris, et nous devons défendre à 11 quand le ballon n'est pas chez nous. »
S'appuyant sur les capacités intrinsèques de l'effectif, il a ajouté : « À l'heure actuelle, nous n'avons pas le temps de trop travailler sur d'autres principes, mais nous devons savoir ce que nous avons à faire sur le terrain. Nous devons être bien organisés, avec le ballon comme sans le ballon. Nous devons tenir compte des qualités des joueurs. Nous avons de la chance – j’ai de la chance – car je dispose de grands joueurs dotés d’un immense talent et mon travail consiste à aider les joueurs à exprimer leurs qualités. »
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Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
La situation de Tottenham est sans appel. Le club occupe la 17e place du classement de la Premier League avec 30 points, devançant d’un seul point West Ham United, qui se trouve dans la zone de relégation. Le mandat de De Zerbi débute par un déplacement à Sunderland le 12 avril, suivi d’un match à domicile contre son ancien club, Brighton. La fin de saison comprend des matchs à ne manquer sous aucun prétexte contre la lanterne rouge, les Wolverhampton Wanderers, le 25 avril, et Leeds United, 15e, le 11 mai. Cependant, les Spurs devront également passer des tests difficiles à l'extérieur contre Aston Villa et Chelsea, deux équipes en pleine forme, avant de conclure leur saison à domicile contre Everton le 24 mai. Leur maintien en première division ne tenant qu'à un fil, chaque point sera crucial.