De Zerbi a affiché son agacement après l’arbitrage, notamment au sujet d’un penalty réclamé en fin de match pour James Maddison, non accordé malgré une vérification du VAR. Interrogé sur la performance de l’arbitre, l’entraîneur italien a confié à l’émission « Match of the Day » de la BBC : « Le VAR a clairement indiqué qu’il y avait faute lors de West Ham-Arsenal. Aujourd’hui, je n’ai pas vu la séquence. Je n’ai pas vu le penalty de Maddison ; peut-être qu’il y avait faute, peut-être pas. J’ai entendu mon assistant, mais je ne souhaite pas polémiquer. L’arbitre ne semblait pas serein aujourd’hui ; peut-être ressentait-il la pression de la rencontre d’hier. C’est un humain, cela peut arriver, ce n’est pas grave. Dans l’ensemble, il a bien dirigé la rencontre. Nous nous préparons désormais pour les deux prochains matchs. »