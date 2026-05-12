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Roberto De Zerbi s’enflamme contre un arbitre « peu serein » et l’entraîneur de Tottenham conteste les décisions clés du VAR lors du match nul face à Leeds
Tel passe du statut de héros à celui de méchant
Tottenham semblait en passe de prendre quatre points d’avance sur West Ham, 18^e au classement, lorsque Mathys Tel a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée de 20 mètres peu après la mi-temps. Mais l’après-midi du jeune Français a tourné au cauchemar : sa tentative de ciseau retourné imprudente dans sa propre surface a heurté Ethan Ampadu, entraînant un penalty après consultation du VAR. Dominic Calvert-Lewin a transformé la sentence, offrant un point à Leeds, tandis que les Spurs doivent finalement leur salut au gardien Antonin Kinsky, auteur d’un arrêt spectaculaire en fin de match qui a évité un effondrement total.
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De Zerbi critique l'arbitrage
De Zerbi a affiché son agacement après l’arbitrage, notamment au sujet d’un penalty réclamé en fin de match pour James Maddison, non accordé malgré une vérification du VAR. Interrogé sur la performance de l’arbitre, l’entraîneur italien a confié à l’émission « Match of the Day » de la BBC : « Le VAR a clairement indiqué qu’il y avait faute lors de West Ham-Arsenal. Aujourd’hui, je n’ai pas vu la séquence. Je n’ai pas vu le penalty de Maddison ; peut-être qu’il y avait faute, peut-être pas. J’ai entendu mon assistant, mais je ne souhaite pas polémiquer. L’arbitre ne semblait pas serein aujourd’hui ; peut-être ressentait-il la pression de la rencontre d’hier. C’est un humain, cela peut arriver, ce n’est pas grave. Dans l’ensemble, il a bien dirigé la rencontre. Nous nous préparons désormais pour les deux prochains matchs. »
L'accent est mis sur les performances de survie
Ce nul laisse Tottenham à deux points de la zone de relégation, les Spurs n’ayant pas su profiter de la récente défaite controversée de West Ham face à Arsenal. Interrogé sur la performance et la lutte pour le maintien, De Zerbi a analysé : « Il faut juger le résultat et le niveau de jeu. Nous avons réalisé une bonne performance et récolté des points : huit unités glanées sur les quatre dernières sorties. Je tiens à féliciter Leeds pour son excellent match. Il lui reste à jouer son dernier match à West Ham, et nous sommes convaincus qu’il aborderera la rencontre de la même manière. »
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Le derby londonien, un test décisif pour le maintien
Tottenham se rend à Chelsea le 19 mai pour un déplacement périlleux : tout nouveau point perdu pourrait l’envoyer dans la zone de relégation, en fonction des autres résultats. Les Spurs pourront toutefois compter sur le retour en forme de Maddison, auteur d’une entrée convaincante après son grave problème au genou survenu en pré-saison. Reste à régler la question défensive, mise en lumière par l’erreur coûteuse de Tel. Il ne reste que deux journées : le club londonien doit retrouver de la régularité pour éviter une relégation en Championship qui serait catastrophique.