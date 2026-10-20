Le début de saison difficile de Tottenham semble avoir pris un tournant après une victoire 3-1 contre Coventry lundi soir. Après une période éprouvante durant laquelle le club du nord de Londres a végété en bas du classement, De Zerbi a évoqué un changement d’état d’esprit. L’entraîneur a révélé qu’une réunion franche avec son effectif, organisée avant le match nul 1-1 arraché sur le terrain de Manchester United, avait jeté les bases de l’amélioration récente des résultats et du moral de l’équipe.

De Zerbi a souligné que les ajustements tactiques passaient après les relations humaines au sein du vestiaire. « C’est important. Le résultat est important, mais deux choses comptent davantage. Premièrement, nous sommes capables de comprendre que nous pouvons gagner un match, comme les autres équipes de Premier League. Deuxièmement, si nous y mettons du nôtre, comme nous l’avons fait ces deux dernières semaines. La veille du match à Old Trafford, nous avons tenu une grande réunion et parlé de la situation. Nous ne pouvons pas l’accepter ni aller de l’avant si nous n’assumons pas nos responsabilités », a révélé l’entraîneur de Tottenham.