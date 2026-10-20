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Roberto De Zerbi révèle comment des discussions pour mettre les choses à plat et un séjour de cohésion à Marbella ont aidé Tottenham à décrocher sa première victoire, cruciale, en Premier League
Des discussions franches amorcent le renouveau de Tottenham
Le début de saison difficile de Tottenham semble avoir pris un tournant après une victoire 3-1 contre Coventry lundi soir. Après une période éprouvante durant laquelle le club du nord de Londres a végété en bas du classement, De Zerbi a évoqué un changement d’état d’esprit. L’entraîneur a révélé qu’une réunion franche avec son effectif, organisée avant le match nul 1-1 arraché sur le terrain de Manchester United, avait jeté les bases de l’amélioration récente des résultats et du moral de l’équipe.
De Zerbi a souligné que les ajustements tactiques passaient après les relations humaines au sein du vestiaire. « C’est important. Le résultat est important, mais deux choses comptent davantage. Premièrement, nous sommes capables de comprendre que nous pouvons gagner un match, comme les autres équipes de Premier League. Deuxièmement, si nous y mettons du nôtre, comme nous l’avons fait ces deux dernières semaines. La veille du match à Old Trafford, nous avons tenu une grande réunion et parlé de la situation. Nous ne pouvons pas l’accepter ni aller de l’avant si nous n’assumons pas nos responsabilités », a révélé l’entraîneur de Tottenham.
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Dépasser la mentalité de robot
De Zerbi a emmené son groupe à Marbella la semaine dernière pour un stage d’entraînement au soleil, afin de renforcer la cohésion de l’équipe loin des contraintes de son calendrier habituel. L’entraîneur a souligné que ce séjour était crucial pour créer une véritable camaraderie. Selon lui, passer du temps ensemble en dehors du terrain aide le groupe à devenir un collectif soudé, comme une famille. Il estime que ce lien affectif est essentiel lorsque l’équipe traverse des moments difficiles en compétition.
« Cette semaine a été importante parce que nous passons du temps ensemble et que nous voulons être comme une famille. Pendant un match, si vous avez un problème et que la situation est difficile, vous devez jouer pour votre ami et votre frère, pas comme 11 joueurs-robots sur le terrain », a-t-il déclaré.
L’impact du retour des leaders
Le retour de joueurs clés après de longues absences pour blessure a largement contribué au regain de forme de Tottenham. James Maddison a connu sa première titularisation en compétition depuis 536 jours et a marqué l’occasion d’un superbe but d’ouverture, rappelant aux supporters présents à domicile ses qualités de créateur. La soirée a aussi été marquée par le retour chargé d’émotion de Dejan Kulusevski, qui a foulé la pelouse pour la première fois depuis sa grave blessure au genou en mai 2025.
De Zerbi n’a pas tardé à souligner l’influence de Maddison et de Kulusevski sur le reste de l’effectif. Leurs qualités techniques balle au pied vont de pair avec leur statut de leaders au sein du groupe. « Ce sont des joueurs différents. Un talent différent, une expérience différente, une personnalité différente. Avec eux dans le vestiaire, l’atmosphère est différente », a déclaré l’entraîneur.
- AFP
Un soulagement de taille avant le derby londonien
Cette victoire permet à Tottenham de remonter à la 16e place et de prendre une bouffée d’oxygène bienvenue dans un calendrier chargé. Avec le retour de ces joueurs de haut niveau dans le onze de départ, De Zerbi dispose enfin des moyens nécessaires pour mettre en œuvre son jeu offensif. L’équipe doit désormais entretenir cet élan et faire en sorte que l’ambiance familiale et soudée qu’il a instaurée en coulisses se traduise par des performances régulières sur le terrain. Cette détermination sera immédiatement mise à rude épreuve samedi, lorsque Tottenham traversera Londres pour affronter son rival Chelsea à Stamford Bridge.
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